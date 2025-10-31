DOJI hợp tác với Sunset Hospitality Group: Bước đột phá trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp thế giới

Ngày 31/10/2025, tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI và Sunset Hospitality Group đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và hợp đồng quản lý – vận hành.

Thỏa thuận hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa những trải nghiệm ẩm thực và khách sạn đẳng cấp quốc tế đến với thị trường Việt Nam.

Sự kết hợp giữa hai thương hiệu hàng đầu

Lễ ký kết giữa Tập đoàn DOJI – Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam và Sunset Hospitality Group - tập đoàn quản lý dịch vụ khách sạn và nhà hàng đa quốc gia hàng đầu thế giới, hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực khách sạn và ẩm thực cao cấp tại Việt Nam.

Với hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn DOJI – Top 5 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực vàng bạc đá quý mà còn mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực bất động sản cao cấp và dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng thông qua thương hiệu DOJILAND và Diamond Crown.

Sunset Hospitality Group được thành lập năm 2011 và có trụ sở chính tại Dubai, UAE, là tập đoàn quản lý dịch vụ khách sạn và nhà hàng đa quốc gia với danh mục đầu tư rộng khắp bao gồm; khách sạn & khu nghỉ dưỡng, nhà hàng cao cấp, beach clubs, nightclubs, trung tâm giải trí và nhiều dịch vụ khác. Sunset Hospitality Group hiện có mặt tại 26 quốc gia, tiên phong mang đến những trải nghiệm phong cách sống khác biệt và tinh hoa ẩm thực đỉnh cao.

Sự kiện kí kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn DOJI và Sunset Hospitality Group hứa hẹn mở ra nhiều triển vọng trong lĩnh vực ẩm thực cao cấp tại Việt Nam.

Hợp tác chiến lược, nâng tầm trải nghiệm ẩm thực tại việt nam

Theo thỏa thuận hợp tác được ký kết, Sunset Hospitality Group sẽ đảm nhận vai trò quản lý và vận hành một số nhà hàng cao cấp thuộc hệ thống của Tập đoàn DOJI. Đáng chú ý, trong khuôn khổ hợp tác này, hai thương hiệu nhà hàng đẳng cấp quốc tế của Sunset Hospitality Group là HANU và ATTIKO sẽ được triển khai tại Khách sạn Sofitel Diamond Crown Hai Phong, đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của các thương hiệu này tại Việt Nam.

HANU - nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc cao cấp với concept độc đáo "Meat Me at the Grill", nơi thực khách được trải nghiệm nghệ thuật nướng thịt truyền thống Hàn Quốc ngay tại bàn với bếp than hoa đặc trưng. Dưới sự điều hành của Chef Kyung Soo Moon, HANU mang đến những món ăn tinh túy từ các loại thịt bò thượng hạng nhất thế giới như Hoengseong Hanwoo của Hàn Quốc và Kobe beef của Nhật Bản, kết hợp cùng hương vị đương đại độc đáo.

ATTIKO - Rooftop Lounge sang trọng với không gian rộng 600m² và concept ẩm thực Pan-Asian hiện đạị. Nằm trên tầng cao nhất của Sofitel Diamond Crown Hai Phong, ATTIKO hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho những trải nghiệm ẩm thực tinh tế cùng tầm nhìn panorama tuyệt đẹp ra toàn cảnh thành phố Cảng.

HANU và ATTIKO sẽ là mảnh ghép tạo nên sức hút của Sofitel Diamond Crown Hai Phong – điểm đến của phong cách sống thượng lưu và tinh hoa ẩm thực quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Trần Trọng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, cho hay: "Hợp tác với Sunset Hospitality Group là một quyết định chiến lược của Tập đoàn DOJI trong việc phát triển lĩnh vực dịch vụ khách sạn và ẩm thực cao cấp. Với danh tiếng và bề dày kinh nghiệm của Sunset Hospitality Group, chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ mang đến những trải nghiệm ẩm thực và lưu trú đẳng cấp quốc tế, góp phần nâng tầm dịch vụ du lịch của Việt Nam trên bản đồ thế giới”

Sự hiện diện của HANU và ATTIKO tại Sofitel Diamond Crown Hải Phòng không chỉ làm phong phú thêm bản đồ ẩm thực cao cấp của Việt Nam mà còn khẳng định vị thế của thành phố Cảng như một điểm đến hấp dẫn cho du lịch với những trải nghiệm đẳng cấp khác biệt.

Kinh nghiệm sâu rộng của Sunset Hospitality Group trong quản lý vận hành các mô hình nghỉ dưỡng, nhà hàng cao cấp, kết hợp cùng thế mạnh và tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn DOJI, hứa hẹn sẽ tạo nên những sản phẩm nghỉ dưỡng và ẩm thực độc đáo, mang tính biểu tượng cho thị trường Việt Nam.

Sự hợp tác giữa Tập đoàn DOJI và Sunset Hospitality Group hứa hẹn đưa Sofitel Diamond Crown Hai Phong trở thành điểm đến trải nghiệm F&B hấp dẫn bậc nhất phố Cảng

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sunset Hospitality Group - Ông Antonio Gonzalet chia sẻ: "Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác với Tập đoàn DOJI - một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam. Thị trường Việt Nam có tiềm năng rất lớn đối với các sản phẩm nghỉ dưỡng và ẩm thực cao cấp. Với tiềm lực, uy tín và tầm nhìn của Tập đoàn DOJI, cùng chuyên môn vận hành của Sunset Hospitality Group, chúng tôi tự tin sẽ tạo nên những dấu ấn khác biệt, mở ra một chuẩn mực mới cho lĩnh vực ẩm thực cao cấp tại Việt Nam.”

Sự hợp tác giữa Tập đoàn DOJI và Sunset Hospitality Group không chỉ là bước đột phá trong chiến lược phát triển của hai thương hiệu hàng đầu, mà còn đánh dấu một mốc son mới cho ngành khách sạn và ẩm thực cao cấp tại Việt Nam. Đồng thời, phản ánh xu hướng hội nhập sâu rộng của thị trường Việt Nam với các chuẩn mực quốc tế, mở ra những cơ hội phát triển bền vững cho du lịch và dịch vụ khách sạn trong tương lai.