Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 theo nguyên tắc nhanh nhất, sớm nhất, an toàn nhất

Tăng cường năng lực bảo quản vaccine

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “1 tháng đã trôi qua kể từ ngày khởi động Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn quốc (10/7). Vì thế, chúng ta cần đánh giá toàn bộ tình hình thực hiện những việc đã làm, những việc cần tiếp tục hoàn thiện, công tác giám sát, những khó khăn và vướng mắc nhằm bảo đảm đúng tiến độ, mục tiêu và nhiệm vụ đã đặt ra”.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, công tác tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vaccine phòng COVID-19 thời gian qua đã được triển khai quyết liệt, các đơn vị của ngành y tế đã phối hợp với quân đội tiến hành khảo sát, xây dựng và lắp đặt 8 kho bảo quản vaccine tại 7 Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô với công suất bảo quản lên đến 60 triệu liều vaccine. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã bàn giao 63 xe đông lạnh cho các Quân khu để vận chuyển vaccine đi các địa phương, nhằm bảo đảm kịp thời cho công tác tiêm chủng.

Tới đây, khi vaccine phòng COVID-19 về số lượng lớn, tần suất nhiều, một số loại vaccine phải được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ âm sâu cần phải có kế hoạch chi tiết, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, có sự phối hợp chặt chẽ giữa y tế với quân đội, giữa trung ương với địa phương và các quân khu.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: “Các đơn vị phải hoàn thiện và phê duyệt ngay các quy trình vận chuyển, bảo quản vaccine, mỗi loại có nhiệt độ bảo quản khác nhau nên cần có những quy định cụ thể; các quy trình hoạt động, vận chuyển của xe lạnh đến các địa phương, đơn vị tiêm chủng. Bộ Y tế giao Cục Quản lý Dược sớm đánh giá, phê duyệt GSP (Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt) đối với các kho bảo quản vaccine tại các Quân khu và cho vận hành ngay”.

Về vấn đề bảo quản vaccine phòng COVID-19, ông Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết: “Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các quân khu, quân đoàn và lực lượng quân y phối hợp với các địa bàn trong toàn quốc phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện, đồng thời, quân đội cũng đã huy động và được tập huấn đầy đủ, lực lượng quân đội sẵn sàng trực 24/24, thậm chí có thể điều trực thăng vận chuyển vaccine đến các hải đảo, vùng có địa bàn khó khăn để tiêm chủng cho nhân dân đúng tiến độ. Bộ Quốc phòng sẽ có kế hoạch vận chuyển ngay khi vaccine về Việt nam”.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine theo nguyên tắc nhanh nhất, sớm nhất, an toàn nhất

Đánh giá về tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, Tiểu ban tiêm chủng cho biết: Đến hôm nay đã có tổng cộng 18.122.000 liều vaccine từ các nguồn khác nhau về đến Việt Nam, trong đó để tiêm cho đối tượng ưu tiên là các lực lượng tuyến đầu và địa bàn dịch bùng phát như Bắc Giang, Bắc Ninh, TP. HCM, TP. Hà Nội,...

Trong 2 tuần trở lại đây, tiến độ tiêm chủng được đẩy mạnh, trung bình mỗi ngày tiêm gần 400 nghìn mũi. Tổng số tiêm từ đầu đến nay hơn 10,5 triệu mũi (hiện nay trong các kho đang để lại 2,5 triệu liều Moderna và 250 nghìn Verocell để tiêm mũi thứ 2 cho những người đã tiêm mũi 1 loại vaccine này). Đặc biệt, Bộ Y tế đã có văn bản về dự kiến phân bổ vaccine từ nay đến hết năm 2021 để các địa phương nắm được số lượng, lên phương án tiêm nhằm bảo đảm tiến độ, trong đó cần phải bảo đảm nguồn vaccine để những người đã tiêm mũi 1 khi đến thời hạn, được tiêm mũi 2.

“Chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng theo nguyên tắc nhanh nhất, sớm nhất, an toàn nhất. Vừa qua chúng ta cũng đã rà soát và đã điều chỉnh các quy trình khám sàng lọc, đối tượng tiêm cũng như thời gian chờ đợi sau tiêm chủng để tạo thuận lợi cho người dân được tiêm chủng. Tại các điểm tiêm chủng, cần có sự tham gia của các ngành đoàn thể, đặc biệt huy động lực lượng đoàn thanh niên giúp tiếp đón, khai báo y tế và đăng ký tiêm chủng trên phần mềm tiêm chủng, còn nhân viên y tế tập trung nhiệm vụ chuyên môn như khám sàng lọc, thực hiện tiêm và theo dõi sau tiêm” - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - cho biết: Thời gian qua phần mềm đăng ký tiêm chủng đã được đưa vào sử dụng, đến nay đã có 2,4 triệu người dân tải App sổ sức khoẻ điện tử; 63/63 tỉnh đã cập nhật dữ liệu lên phần mềm. Đến thời điểm này, đã có dữ liệu 10,1 triệu đối tượng đăng ký tiêm trên phần mềm và nhập trên hệ thống, trong đó có hơn 4,9 triệu mũi tiêm nhập trên hệ thống. Đã có 5,568 điểm tiêm chủng tại 63 tỉnh, thành phố được cập nhật lên nền tảng tiêm chủng. Công tác truyền thông về tiêm chủng cũng đã được các cơ quan báo chí đưa tin liên tục với nhiều hình thức khác nhau.

Đặc biệt, các hướng dẫn, khuyến cáo về chuyên môn đều được chuyển tải bằng các inforgraphic để người dân dễ hiểu, dễ sử dụng. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu cần phải triển khai công nghệ thông tin, cập nhật thường xuyên, liên tục lên bản đồ với mục tiêu công khai, minh bạch về việc phân bổ vắc xin và tiến độ tiêm chủng để người dân biết, người dân giám sát. Công tác truyền thông cần phản ánh những nỗ lực của các lực lượng tiêm chủng, những điểm sáng, cách làm hay của các địa phương.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao sự phối hợp của các Bộ, các địa phương trong công tác triển khai Chiến dịch. Kết quả tiêm từ khi khởi động đến nay rất tốt, đặc biệt TP. HCM trong hai tuần trở lại đây như vừa chống dịch, vừa tổ chức tiêm chủng với số lượng người tham gia tiêm vaccine rất cao.

Dự kiến, đến cuối năm 2021, số lượng vaccine sẽ về nhiều và dồn dập, do vậy công tác chuẩn bị luôn sẵn sàng, đặc biệt mùa đông ở miền Bắc. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: “Để việc vận chuyển, bảo quản vaccine nhanh nhất, an toàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn đến các địa phương kịp thời, kho bảo quản tại các Quân khu trong tuần này phải xong, phải được cấp phép, thực hiện cơ chế điều hành Quân khu ngay từ lô vaccine sau. Nơi nào khó khăn thì quân đội sẽ huy động phương tiện của quân đội thực hiện. Công tác triển khai phải tổ chức bài bản, công khai tiến độ phân bổ và việc thực hiện tiêm chủng lên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia (tiemchungcovid19@moh.gov.vn). Đặc biệt cần huy động các lực lượng để tổ chức nhiều điểm tiêm, huy động các lực lượng khác thực hiện các thủ tục hành chính, lực lượng y tế chỉ tập trung chuyên môn cho tiêm chủng”.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm khởi động chiến dịch truyền thông kêu gọi người dân tải app, khai báo đầy đủ, đăng ký tiêm và triển khai cấp giấy chứng nhận tiêm chủng qua phần mềm; quét QR code, nhất là các địa điểm công cộng, trong đó có các điểm tiêm chủng. Kết quả xét nghiệm cũng được liên thông và trả qua phần mềm. Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, trong đó chú trọng đến cách làm hay, làm tốt. Trong công tác tiêm chủng cần rà lại các quy trình, thống nhất để giảm áp lực hành chính, nhưng bảo đảm an toàn là trên hết.