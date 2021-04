Đà Nẵng: Gần 27% doanh nghiệp du lịch cạn kiệt vốn, buộc rời khỏi thị trường sau COVID-19

Tọa đàm được tổ chức nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với các doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng và mức độ hiệu quả của các giải pháp ứng phó từ chính quyền TP và doanh nghiệp trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, toạ đàm là cơ hội để cơ quan quản lý nhà nước đối thoại, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị với các doanh nghiệp du lịch và đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp ngành du lịch Đà Nẵng phục hồi.

Gần 27% doanh nghiệp buộc rời khỏi thị trường

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Việt Dũng - Chủ tịch danh dự Quỹ Xúc tiến Phát triển Du lịch TP Đà Nẵng - cho biết, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng, tuy nhiên, những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 cùng với tác động của bão lũ trong năm 2020 khiến ngành du lịch Đà Nẵng "kiệt sức" trong thời gian qua.

"Đây là thời điểm phù hợp để cùng "ngồi lại", đánh giá "sức khỏe" của ngành, của doanh nghiệp cũng như định hướng lại thị trường nhằm đưa ra giải pháp hữu hiệu vực dậy thị trường du lịch, từng bước đưa Đà Nẵng trở lại”- ông Đặng Việt Dũng nói.

Theo số liệu khảo sát của Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, tính đến tháng 2/2021, Đà Nẵng đã có 50,2% khách sạn, gần 39% lữ hành, 100% khu điểm du lịch, 37% doanh nghiệp vận chuyển du lịch và gần 52% tàu du lịch đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp lữ hành tiếp tục duy trì hoạt động với lực lượng nhân sự nòng cốt.

Cũng theo số liệu thống kê của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, không có doanh nghiệp nào ghi nhận tăng trưởng về doanh thu trong năm 2020, có đến 82.9% doanh nghiệp lỗ trong năm 2020 và chỉ có 8 doanh nghiệp hoà vốn (chiếm 7.2%).

Bên cạnh đó, hơn 21,6% doanh nghiệp thiệt hại hơn 10 tỷ đồng (chủ yếu rơi vào nhóm các doanh nghiệp vừa và lớn). Tất cả các doanh nghiệp nhỏ (chiếm 27,9%) đều thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng trong năm 2020.

“Để tồn tại, có đến 90% doanh nghiệp phải giảm nhân sự, 61,6% doanh nghiệp giảm quy mô hoạt động. Đáng chú ý là có đến 37.5% doanh nghiệp đã linh hoạt thay đổi phương thức kinh doanh”- ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nói.

Cũng theo thống kê của Hiệp hội Du lịch TP, Đà Nẵng có gần 80% tổng số doanh nghiệp bị giảm từ 70-100% doanh thu, đã có khoảng 52.000 lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng. Và qua khảo sát lần thứ 2, lượng lao động ngừng việc, thất nghiệp khoảng 45.000 lao động, các doanh nghiệp chỉ giữ lại lượng lao động chủ chốt đế hoạt động cầm chừng.

“Doanh thu của du lịch của Đà Nẵng trong năm 2020 đã giảm khoảng 80-90%. Đặc biệt, có đến 26,6% doanh nghiệp du lịch lo ngại sẽ cạn vốn vào cuối năm 2021 và buộc phải rời khỏi thị trường do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19”- đại diện Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng cho biết.

Ý kiến tại toạ đàm, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội cho rằng, để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, các cấp chính quyền, lãnh đạo TP cần có các chính sách hỗ trợ, giảm các khoản thuế, giãn các khoản đóng và phạt nộp chậm BHXH…

Bên cạnh đó, cần có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi hoạt động sau COVID-19, nâng cao chất lượng môi trường du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, hỗ trợ hình thành sản phẩm du lịch mới, kiến nghị Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm đón khách quốc tế với điều kiện phòng chống dịch phù hợp...

Kịch bản nào cho du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2021-2022?

Trao đổi với các doanh nghiệp tại toạ đàm, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng - cho biết, ngành du lịch TP đã đưa ra 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện khôi phục hoạt động du lịch gồm: bảo đảm công tác phòng, chống dịch, giữ gìn điểm đến an toàn; hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác xúc tiến truyền thông quảng bá du lịch; tổ chức các chương trình kích cầu du lịch, đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới, tổ chức các sự kiện hấp dẫn quy mô lớn để thu hút khách du lịch…

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, ngành du lịch địa phương đã sẵn sàng 2 kịch bản để thúc đẩy phát triển du lịch trở lại. Cụ thể, kịch bản 1: TP duy trì tốt việc kiểm soát và khống chế dịch bệnh, không để tái bùng phát dịch; Tuy nhiên tình hình dịch cả nước còn diễn biến phức tạp nên người dân và du khách còn tâm lý e ngại đi du lịch. Vaccine chưa được triển khai đầy đủ trong nước. Chính phủ đang nghiên cứu cho phép áp dụng chính sách “hộ chiếu vaccine”.

Kịch bản 2: 6 tháng cuối năm 2021 có đầy đủ vaccine để triển khai rộng rãi ở các nước cũng như ở Việt Nam và vaccine phát huy được hiệu quả ngay. Chính phủ cho phép khôi phục một số đường bay quốc tế. TP duy trì tốt việc kiểm soát và khống chế dịch bệnh, không để tái bùng phát dịch. Đà Nẵng đưa vào một số sản phẩm dịch vụ du lịch mới.

Đứng góc độ cấp bộ, ngành, ông Ngô Hoài Chung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - cho biết, năm 2020, ngành du lịch chịu thiệt hại trực tiếp và nặng nề nhất. Mặc dù đã rất nỗ lực kích cầu du lịch nội địa nhưng các chỉ số tăng trưởng của ngành vẫn sụt giảm nghiêm trọng. Lượng khách quốc tế cả năm 2020 ước đạt 3,7 triệu lượt, giảm 80% so với năm 2019; khách nội địa ước đạt 55 triệu lượt, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch năm 2020 ước đạt 320.200 tỷ đồng, giảm 54% so với năm 2019.

Cũng theo Tổng cục Du lịch, dịch bệnh COVID-19 đã kéo ngành du lịch thế giới lùi lại 30 năm về trước. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2021, ngành du lịch Việt Nam đã xác định tập trung tăng cường liên kết, phối hợp liên ngành, kết nối doanh nghiệp và địa phương triển khai mạnh mẽ chương trình kích cầu du lịch nội địa.

Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch, tăng cường xúc tiến thị trường du lịch trong nước và duy trì quảng bá du lịch Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới các thị trường mục tiêu.

"Tổng cục Du lịch luôn sẵn sàng đồng hành với các địa phương trong phát triển du lịch, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Chúng ta tích cực cùng chuẩn bị để chào đón khách quốc tế trở lại Việt Nam khi các điều kiện cho phép trong thời gian sớm nhất. Hiện Tổng Cục Du lịch đã họp với các bộ ngành xây dựng kế hoạch mở lại thị trường quốc tế. Chúng ta chỉ chờ Thủ tướng “bật đèn xanh” là nhập cuộc ngay, tránh tình trạng chậm chân so với các nước lân cận” – ông Ngô Hoài Chung nói.

Du lịch là trụ cột chính của Đà Nẵng

Phát biểu kết luận buổi toạ đàm, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - cho biết: “Du lịch là một trong 3 trụ cột chính và trong 5 mũi nhọn trong định hướng phát triển của Đà Nẵng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng quá nặng nề của đại dịch COVID-19 nên thiệt hại của doanh nghiệp vẫn là điều mà chúng ta trăn trở”.

Trước những thiệt hại đó, ông Quảng cũng đề nghị Quỹ Xúc tiến phát triển du lịch TP tiếp tục tổng hợp các ý kiến của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh lữ hành trên địa bàn TP để gửi đến UBND TP Đà Nẵng giải quyết.

Cũng theo ông Quảng, lãnh đạo TP Đà Nẵng đang có chủ trương làm việc với các nhà đầu tư có uy tín, để chỉnh trang lại toàn bộ Sông Hàn, tạo điểm nhấn để thúc đầy du lịch. “Chúng tôi coi sông Hàn là một sản phẩm hiếm có ở địa phương mà không có địa phương nào có được. Sắp đến sẽ xây dựng đề án sông Hàn về đêm, bao gồm tổ hợp hệ thống ánh sáng. Tức là chỉnh trang lại toàn bộ hệ thống ánh sáng của 6 cây cầu bắt qua sông Hàn. Làm hệ thống ánh sáng của 2 bên bờ sông, tạo ra các hoạt động ánh về đêm...”, ông Quảng thông tin.

Bên cạnh đó, ông Quảng cũng đề nghị UBND TP Đà Nẵng cùng các ngành hỗ trợ doanh nghiệp du lịch chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh để sớm triển khai sàn giao dịch trực tuyến. Bên cạnh đó, chính quyền sẽ xem xét tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, lữ hành trên địa bàn TP… Tuy vậy, ông Quảng cũng yêu cầu các doanh nghiệp cần suy nghĩ, chủ động xây dựng các giải pháp, tạo dựng các sản phẩm du lịch nỗ lực để vượt qua khó khăn chứ không chỉ dựa vào kiến nghị các cấp hỗ trợ.