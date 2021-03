Đà Nẵng "bắt tay" Huế và Quảng Nam tung sản phẩm du lịch golf để thu hút du khách

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, Golf Danang FantastiCity Open 2021 là giải đấu mở màn cho chuỗi sự kiện “Race to Amazing Central Coast, the Essence of Vietnam” kéo dài đến hết tháng 8/2021 tại các sân golf trên địa bàn TP Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam với sự đồng hành của nhiều thương hiệu danh tiếng.

“Nhằm xúc tiến, quảng bá du lịch golf, kết hợp với du lịch MICE, hướng tới loại hình du lịch chất lượng cao, dòng khách du lịch có khả năng chi tiêu cao, Giải Golf Danang FantastiCity Open 2021 - Race to Amazing Central Coast Vietnam được tổ chức cho khách du lịch golf cả nước, chơi tại các sân golf tại Đà Nẵng, miền Trung nhằm góp phần khôi phục phát triển du lịch, nhất là du lịch chất lượng cao, kết hợp thể thao rèn luyện sức khỏe và nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng và miền Trung trong thời gian tới” - ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, kiêm Trưởng ban Tổ chức sự kiện, chia sẻ.

Cũng theo Ban Tổ chức, Golf Danang FantastiCity Open 2021 được sự hậu thuẫn của Liên minh các sân golf miền Trung và sẽ diễn ra từ ngày từ 30/4 đến hết ngày 2/5/2021, tại sân Bana Hills Golf Club – Đà Nẵng vào ngày 30/4 và Montgomerie Links – Quảng Nam vào ngày 1/5. Giải đấu sẽ có sự góp mặt của nhiều golfer và các KOL’s nổi tiếng và đặc biệt là trong ngày thi đấu đầu tiên, các golfer sẽ trải nghiệm thi đấu vào ban đêm tại sân Bana Hills Golf Club.

Bên cạnh đó, vào ngày 2/5 các gôn thủ có thể lựa chọn đánh thêm tại các sân golf miền Trung như BRG Danang Golf Clubs, Vinpearl Golf Nam Hội An, Hoiana Shores Golf Club, Laguna Golf Lăng Cô để được trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch ẩm thực, mua sắm, giải trí hấp dẫn tại Đà Nẵng, Huế và Hội An.