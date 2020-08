Đà Nẵng đề nghị không hỗ trợ lương thực, thực phẩm trực tiếp tới khu vực phong tỏa

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận huyện cùng hội, đoàn thể nghiêm túc triển khai chỉ đạo của TP về việc tăng cường đảm bảo quy trình vệ sinh phòng chống dịch COVID-19 trong việc tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân không hỗ trợ trực tiếp lương thực, thực phẩm đến các cơ sở y tế và các khu vực phong tỏa, các cơ sở cách ly tập trung. Các cơ sở cách ly tập trung, các khu vực và cơ sở y tế phong tỏa không trực tiếp tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và thực phẩm chế biến sẵn.

Để đảm bảo công tác hỗ trợ tại các khu vực cách ly, UBND TP yêu cầu UBND các quận huyện và Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung tổng hợp hằng ngày các nhu cầu về trang thiết bị, vật tư y tế để báo cáo về Sở Y tế. Báo cáo nhu cầu về lương thực, thực phẩm và các vật dụng khác về Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thông qua tổ tiếp nhận hàng ủng hộ chống dịch COVID-19.

Người dân Đà Nẵng vận chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm cho các bác sĩ bên trong khu cách ly dịch COVID-19

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu UBND các quận, huyện khẩn trương phân bổ hàng hóa ủng hộ do địa phương tiếp nhận. Kết nối cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân tại các khu vực phong tỏa, khu cách ly.

Theo lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, việc quy định tiếp nhận và phân bổ lương thực đến các khu vực cách ly thông qua một đầu mối nhằm tránh tiếp xúc gần giữa các lực lượng chức năng tại các khu phong tỏa, cách ly, các cơ sở y tế (những người tiếp xúc gần với các nguồn bệnh) và những người đem thực phẩm đến các địa điểm này.

Và trong khi Đà Nẵng vẫn ghi nhận những ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nên nếu không kiểm soát được an toàn vệ sinh thực phẩm các suất ăn sẽ đưa vào các khu phong tỏa, cách ly, các cơ sở y tế, rất có thể sẽ đem theo nguồn bệnh vào những nơi này, như trường hợp từng xảy ra tại một số địa phương.

Đặc biệt, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trong 10 ngày tới là cao điểm của dịch COVID-19, nên UBND TP đã có công văn về việc tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không nhận trực tiếp thực phẩm (nhất là thức ăn chế biến sẵn) tại các địa điểm cách ly, phong tỏa, các cơ sở y tế để đảm bảo không để xảy ra các sự cố liên quan đến thực phẩm do quá trình chế biến, vận chuyển.

Chính vì vậy, việc quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là để kiểm soát, đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y bác sĩ và các lực lượng ở tuyến đầu phòng chống dịch. Nhất là khi Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C đang được nỗ lực "làm sạch" để có thể tiếp nhận bệnh nhân vào chữa bệnh trong thời gian sớm nhất.

Clip: Người dân chuyển hàng nhu yếu phẩm đến cho các bác sĩ tại các bệnh viện bị phong tỏa ở Đà Nẵng





Trong thời gian tới, chính quyền TP tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân làm thiện nguyện cần phối hợp với các đầu mối của TP tại: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các quận, huyện, xã, phường, Sở Lao động - Thương binh và xã hội… để thực hiện việc hỗ trợ, phân phối đều hơn, đến đúng địa chỉ hơn và đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch.

Đối với việc cung cấp thực phẩm, các tổ chức, các nhân có thể phối hợp với các bếp ăn đã được kiểm định về vệ sinh an toàn thực phẩm; tài trợ thông qua các doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp đang cung cấp cho các bệnh viện, khu cách ly, vui lòng liên hệ: Ban An toàn vệ sinh thực phẩm TP (ông Nguyễn Tấn Hải - trưởng Ban An toàn thực phẩm TP, số điện thoại: 0914 000 808) để được hướng dẫn.