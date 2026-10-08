Đà Nẵng cần 35.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong quý IV/2026 để đạt tăng trưởng 13,6%

Để thực hiện kịch bản tăng trưởng 13,6% trong quý IV/2026, vốn đầu tư toàn xã hội quý này cần đạt khoảng 35.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cả năm 2026 dự kiến khoảng 123.000 tỷ đồng, tăng khoảng 43% so với năm 2025.

Nhu cầu vốn lớn trong quý cuối năm

Tại Hội nghị “Khơi thông dòng vốn - Đồng hành cùng Đà Nẵng tăng trưởng”, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, kịch bản tăng trưởng và nhu cầu nguồn vốn của thành phố trong quý IV/2026.

Theo đó, để thực hiện kịch bản tăng trưởng 13,6% trong quý IV/2026, vốn đầu tư toàn xã hội quý này cần đạt khoảng 35.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cả năm 2026 dự kiến khoảng 123.000 tỷ đồng, tăng khoảng 43% so với năm 2025. Bình quân mỗi tháng trong quý IV phải thực hiện khoảng 11.400 tỷ đồng, cao hơn 16,6% so với bình quân 9 tháng đầu năm 2026.

Khoảng 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư do khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đảm nhận phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng. Ảnh XM.

"Theo cơ cấu nguồn vốn, khu vực nhà nước cần gần 7.000 tỷ đồng; FDI khoảng 3.400 tỷ đồng; dân cư khoảng 5.600 tỷ đồng. Phần lớn nhất, khoảng 19.000 tỷ đồng, do khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đảm nhận – nhóm phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng", Giám đốc Sở Tài chính chia sẻ.

Cũng theo bà Tâm, để dòng vốn có địa chỉ cụ thể, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2026 của UBND TP Đà Nẵng có 28 dự án quy mô lớn được khởi công trong quý IV/2026 với tổng quy mô khoảng 72.000 tỷ đồng và 72 dự án đang triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 362,5 nghìn tỷ đồng. Tiêu biểu có thể kể đến các dự án Danang Downtown, bến cảng Container Liên Chiểu, Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, KCN Hòa Ninh, KCN Tam Anh 1…

Ngoài ra, thành phố còn có 49 dự án đang tháo gỡ hoặc hoàn thiện thủ tục sẽ phát sinh nhu cầu vốn từ năm 2027 khiến nhu cầu nguồn vốn tăng cao.

Năm nhóm giải pháp khơi thông dòng vốn

Trước thực trạng này, Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng đã đưa ra 5 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm đạt kịch bản tăng trưởng và hấp thụ hiệu quả nguồn vốn.

Cụ thể, cần tiếp tục hỗ trợ trực tiếp khu vực sản xuất công nghiệp – khu vực cần tăng khoảng 11,7% trong quý IV. Các đơn vị sẽ tiếp cận, hỗ trợ doanh nghiệp theo nhóm: có đơn hàng nhưng thiếu điều kiện thực hiện; có năng lực nhưng thiếu thị trường; gặp khó khăn kéo dài cần tái cơ cấu. Nhóm có đơn hàng sẽ được giới thiệu ngay đến các tổ chức tín dụng.

Đẩy nhanh thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án khu công nghiệp, khu thương mại tự do; tháo gỡ các dự án khó khăn áp dụng Nghị quyết 29; hoàn thành thủ tục 5 cụm công nghiệp trong năm 2026; khởi công dự án sản xuất ô tô Volkswagen tại Cụm công nghiệp Hòa Liên vào đầu tháng 12/2026.

Đà Nẵng sẽ đẩy nhanh thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án khu công nghiệp, khu thương mại tự do; tháo gỡ các dự án khó khăn để đảm bảo tăng trưởng GRDP đạt 11,22% cho cả năm 2026. Ảnh XM.

Tiếp đó, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng bằng cách rút ngắn thời gian cấp phép khai thác khoáng sản nhóm III và nhóm IV phục vụ các dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp thông qua đổi mới thiết bị, tập huấn sản xuất thông minh; tổ chức sự kiện kết nối cung cầu (B2B) cấp vùng trong tháng 11/2026.

Ngoài ra, thúc đẩy tiến độ các dự án đã hoàn thành thủ tục pháp lý; công bố danh mục dự án đủ điều kiện vay vốn để tổ chức tín dụng tiếp cận; các sở, ngành xác nhận tình trạng pháp lý và nghĩa vụ tài chính đất đai trong 7 ngày làm việc theo đề nghị của ngân hàng.

"Sở Tài chính sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9 theo dõi nhu cầu vốn và kết quả thực hiện hằng tháng, báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo kịp thời", bà Thanh Tâm nhấn mạnh.