“Cú bắt tay” của TDG Group cùng các đối tác uy tín, hoàn thiện hệ tiện ích tại The Maris Vũng Tàu

Ngày 11/10, TDG Group đã tiến hành Lễ Ký kết Hợp tác chiến lược cùng các đối tác uy tín trong nhiều lĩnh vực.

Sự kiện được xem là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của TDG Group, khẳng định tầm nhìn dài hạn trong việc kiến tạo The Maris Vũng Tàu trở thành một điểm đến nổi bật trong khu vực.

Hoàn thiện hệ sinh thái toàn diện với các đối tác hàng đầu

Phát biểu tại Lễ Ký kết Hợp tác chiến lược, bà Bùi Thị Ánh Tuyết - Phó Tổng Giám đốc TDG Group, nhấn mạnh: “Để hiện thực hóa tầm nhìn về một điểm đến toàn diện, không thể thiếu sự đồng hành của những đối tác uy tín, cùng chung chí hướng. Việc hợp tác với các thương hiệu hàng đầu hôm nay không chỉ mang đến những dịch vụ đẳng cấp cho cư dân và du khách, mà còn là bảo chứng cho giá trị đầu tư và tiềm năng khai thác thương mại vượt trội tại The Maris Vũng Tàu.”

Theo thỏa thuận, các đối tác sẽ cùng TDG Group cộng hưởng sức mạnh, hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích toàn diện tại The Maris Vũng Tàu, tập trung vào các trụ cột chính.

Về chiến lược thương mại và kết nối quốc tế: TDG Group ký kết hợp tác cùng KIM TÀI PROPERTY SOLUTIONS – đơn vị tư vấn và phát triển bất động sản thương mại dịch vụ. Theo đó, Kim Tài Property Solutions sẽ đảm nhận vai trò xây dựng chiến lược phát triển thương mại dịch vụ, quy hoạch tổng thể tiện ích cư dân và xây dựng mô hình bán lẻ du lịch (travel retail) phù hợp với định hướng phát triển của dự án, đồng thời tư vấn chiến lược cho thuê và tư vấn mô hình quản lý vận hành không gian thương mại, giúp tối ưu hóa hiệu quả khai thác và duy trì giá trị dài hạn cho The Maris Vũng Tàu. Song song đó, sự hợp tác với VCIPLA đóng vai trò là cầu nối quan trọng, thúc đẩy quá trình TDG Group trở thành Hội viên của Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC Association), qua đó nâng tầm vị thế và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế.

Lễ ký kết hợp tác phát triển không gian thương mại và dịch vụ giữa TDG Group và Kim Tài Property Solutions — bước khởi đầu kiến tạo “điểm đến” truyền cảm hứng tại The Maris Vũng Tàu.

Đối tác VCIPLA - Vietnam Cultural & IP Licensing Alliance Ký kết thỏa thuận kết nối - tư vấn - xúc tiến thương mại, thúc đẩy quá trình TDG Group trở thành Hội viên WTC Association

Về du lịch lữ hành và khai thác lưu trú: Sự cộng hưởng với thương hiệu lữ hành uy tín Đất Việt Tour sẽ là bảo chứng cho nguồn khách dồi dào và ổn định. Đất Việt Tour sẽ cùng TDG Group xây dựng các gói sản phẩm du lịch, khai thác dịch vụ lưu trú và tổ chức các sự kiện, team building chuyên nghiệp, đảm bảo hiệu suất khai thác cho thuê vượt trội cho các nhà đầu tư.

Đối tác Đất Việt Tour Ký kết thỏa thuận du lịch lữ hành, tổ chức các hoạt động khai thác lưu trú & nghỉ dưỡng

Về tiện ích giải trí và dịch vụ cư dân: Hoàn thiện bức tranh trải nghiệm là sự hợp tác với TEK PMA trong việc xây dựng các khu vui chơi trong nhà và ngoài trời theo tiêu chuẩn hiện đại, an toàn và hấp dẫn. Trong khi đó, VYET sẽ đảm nhận khai thác các dịch vụ tiện ích thiết yếu như Casino, Smart parking & Camera, Pet Spa và Laundry, góp phần kiến tạo một môi trường sống tiện nghi tuyệt đối cho cư dân và du khách.

Đối tác TEK PMA ký kết thỏa thuận thiết kế thi công các khu vui chơi trong nhà và ngoài trời tại The Maris Vũng Tàu và Đối tác VYET ký kết thỏa thuận khai thác - kinh doanh - đầu tư - hợp tác các mảng dịch vụ cho cư dân The Maris Vũng Tàu

Khát vọng kiến tạo điểm đến nghỉ dưỡng - giải trí - đầu tư tiềm năng tại The Maris Vũng Tàu

Sự kiện ký kết là một phần quan trọng trong tầm nhìn chiến lược của TDG Group trong việc đưa The Maris Vũng Tàu đón đầu xu hướng du lịch M.I.C.E với mô hình nghỉ dưỡng All-in-One. Cùng với hệ thống hơn 40 tiện ích toàn khu đã dần đi vào hoạt động, dự án sẵn sàng cung cấp không gian và dịch vụ cho các hoạt động du lịch, thể thao kết hợp hội nghị, teambuilding.

Vị thế điểm đến của The Maris Vũng Tàu còn liên tục được khẳng định thông qua chuỗi sự kiện sôi động, thu hút đông đảo du khách. Nổi bật là các chương trình được tổ chức liên tục trong tháng 10 như đêm nhạc Vọng Nguyệt Dạ Yến (4/10), La Vie En Rose (20/10), Lễ hội Halloween (31/10), cùng hàng loạt sự kiện quy mô được lên kế hoạch từ nay đến Tết Nguyên Đán 2026.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược được đánh giá là một bước đi then chốt, khẳng định tầm nhìn dài hạn của TDG Group trong việc mang đến những giá trị thật tại The Maris Vũng Tàu. Sự cộng hưởng sức mạnh từ các thương hiệu uy tín hàng đầu không chỉ giúp hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích, mà còn kiến tạo The Maris Vũng Tàu trở thành một biểu tượng nghỉ dưỡng và giải trí trong khu vực, gia tăng giá trị tiềm năng cho các khách hàng và nhà đầu tư đã tin tưởng đồng hành.