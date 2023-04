Công ty Trung Quốc đang lên kế hoạch thay thế nhân viên viết quảng cáo và thiết kế đồ họa bằng AI

Một công ty quản lý thương hiệu và tiếp thị ở Trung Quốc có kế hoạch thay thế một số nhân viên viết quảng cáo và thiết kế đồ họa bằng các mô hình AI tổng quát như ChatGPT.

BlueFocus Intelligent Communications Group Co., công ty cung cấp các dịch vụ về chiến lược, quảng cáo và quan hệ công chúng, được cho là quan tâm đến việc sử dụng công nghệ AI của Alibaba Group Holding Ltd. và Baidu Inc. Baidu trong tương lai.

"Để đón nhận làn sóng mới về nội dung do AI tạo ra, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi đã quyết định ngừng tất cả chi tiêu cho các nhà thiết kế và nhân viên viết quảng cáo bên thứ ba", theo BlueFocus.

Theo trang web của mình, Mercedes, Samsung và P&G là một số khách hàng của BlueFocus. Công ty cho biết họ có 5.000 nhân viên trên khắp thế giới và 100 văn phòng tại hơn 10 quốc gia.

Kể từ khi được phát hành vào tháng 11 năm ngoái, ChatGPT của OpenAI đã làm dấy lên mối lo ngại về tác động tiềm ẩn mà các công cụ AI tổng quát gây ra cho lực lượng lao động.

Các công việc truyền thông, bao gồm cả quảng cáo và báo chí, nằm trong số những vai trò hàng đầu có khả năng bị thay thế.

Một số trang tin tức đã thử nghiệm sử dụng các mô hình AI để viết bài và các loại nội dung truyền thông khác, bao gồm cả BuzzFeed và CNET. Tổng biên tập toàn cầu của Insider gần đây đã thông báo tòa soạn của họ sẽ bắt đầu thử nghiệm ChatGPT.

Được biết, AI sáng tạo có khả năng ảnh hưởng đến 300 triệu việc làm toàn thời gian trên khắp thế giới, theo nghiên cứu từ Goldman Sachs. Báo cáo cho biết khoảng 2/3 công việc hiện tại có thể được tự động hóa phần nào và AI tổng quát có thể thực hiện tới 1/4 công việc ở Hoa Kỳ và Châu Âu.

Theo Yahoo News