3 đoạn dốc cao tốc CSGT không xử lý xe chạy dưới tốc độ tối thiểu

Từ ngày 1/10 đến khi có thông báo mới, lực lượng CSGT không đo tốc độ, xử lý xe chạy dưới tốc độ tối thiểu tại 3 đoạn dốc trên các tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Nha Trang - Vân Phong

Cục CSGT cho biết từ ngày 1/10, lực lượng chức năng tạm dừng đo tốc độ và xử lý phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại 3 đoạn dốc trên các tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Nha Trang - Vân Phong để phục vụ công tác khảo sát, đánh giá.

Theo Cục CSGT, thời gian qua, cơ quan này tiếp nhận nhiều phản ánh trên mạng xã hội và dư luận về tình trạng xe tải nặng, xe đầu kéo khó duy trì tốc độ tối thiểu 60 km/h khi lên dốc tại một số đoạn cao tốc.

Các vị trí được phản ánh gồm Km83+000 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Km178 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Km340+800 trên cao tốc Nha Trang - Vân Phong.

Cục CSGT nhận định xe tải nặng, xe đầu kéo di chuyển dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn đường này có thể làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm. Sự chênh lệch tốc độ giữa các phương tiện lớn đi chậm phía trước và xe đi sau, chủ yếu là ô tô con, có thể khiến tài xế không kịp xử lý tình huống.

Theo Cục CSGT, xe tải nặng, xe đầu kéo di chuyển dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn đường này có thể làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Cục CSGT.

Đối với những đoạn dốc thường xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT đã đề nghị đơn vị quản lý đường bộ lắp đặt biển báo, đèn cảnh báo để người điều khiển phương tiện chủ động phòng ngừa; đồng thời lập hồ sơ xác định điểm đen tai nạn giao thông.

Cuối tháng 9/2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 thuộc Cục CSGT đã tổ chức thực nghiệm với 28 phương tiện, gồm 18 ô tô tải các loại, 8 xe đầu kéo và 2 xe đầu kéo chở chất lỏng, tại các vị trí có độ dốc lớn.

Kết quả thực nghiệm cho thấy các phương tiện vẫn có thể đạt tốc độ tối thiểu. Tuy nhiên, khả năng vận hành phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng phương tiện mới hay cũ, mức tiêu hao nhiên liệu khi phải tăng ga và khả năng chủ động tạo đà của tài xế khi đã quen thuộc với địa hình.

Trên cơ sở đó, Cục CSGT phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá tổng thể các yếu tố liên quan, gồm an toàn giao thông khi phương tiện chạy chậm trên cao tốc, đặc điểm địa hình và độ dốc, an toàn kỹ thuật, tải trọng xe tải nặng cũng như kỹ năng điều khiển phương tiện của tài xế.

Cục CSGT đồng thời đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam điều chỉnh tốc độ tối đa và tối thiểu tại các đoạn đường nói trên theo hướng giảm tốc độ.

Trong thời gian khảo sát, đánh giá tổng thể, bắt đầu từ ngày 1/10/2026 đến khi có thông báo mới, lực lượng CSGT không thực hiện đo tốc độ và xử lý các phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại những đoạn dốc này.

Để bảo đảm an toàn, Cục CSGT khuyến cáo tài xế xe tải nặng chấp hành quy định về tải trọng, tuân thủ quy tắc giao thông trên đường cao tốc, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Khi đến đoạn dốc, tài xế cần chủ động nhận biết địa hình, tăng tốc từ sớm để tạo đà, cố gắng duy trì tốc độ tối thiểu và đi vào làn đường số 2, sát lề đường bên phải.

Đối với các phương tiện khác, Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển xe chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước khi qua các đoạn dốc, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Đây là những vị trí đã xảy ra nhiều vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng.