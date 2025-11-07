Có gì đáng chú ý tại Noble Palace Long Bien - dự án thấp tầng hàng hiệu tiên phong tại Long Biên?

Bất động sản vùng lõi: Tài sản độc bản giữa thời khan hiếm quỹ đất trung tâm

Tốc độ đô thị hóa nhanh chưa từng có đang đẩy quỹ đất trung tâm tại Hà Nội và TP.HCM vào trạng thái khan hiếm lịch sử. Việc phát triển các khu thấp tầng đồng bộ ở vùng lõi gần như không còn nhiều dư địa, khiến nhóm tài sản này trở thành “độc bản” theo đúng nghĩa đen: hữu hạn về số lượng, không thể “sản xuất” thêm, và luôn duy trì giá trị vượt trội theo thời gian.

Trong bối cảnh nguồn cung ngày càng thu hẹp, dòng sản phẩm thấp tầng theo tiêu chuẩn 5 sao vốn đã hiếm, nay càng trở nên quý giá hơn. Đây là dòng sản phẩm hạng sang đòi hỏi sự hội tụ của ba yếu tố mà thị trường trung tâm rất ít dự án đáp ứng được: vị trí “đất vàng” đắc địa, quỹ đất đủ rộng để phát triển hệ tiện ích cảnh quan đồng bộ 5 sao, cùng tiêu chuẩn vận hành quốc tế. Chính sự hội tụ này đã tạo nên một phân khúc “tài sản hai lần khan hiếm”, chỉ dành riêng cho nhóm khách hàng tài phiệt hướng đến giá trị di sản bền vững và khả năng truyền đời qua nhiều thế hệ.

Phân khúc nhà thấp tầng cao cấp, đặc biệt là những dự án ngay tại vùng lõi của các đô thị trong khu vực trung tâm luôn được giới siêu giàu săn lùng

Trong bối cảnh đó, Sunshine Group nổi bật như một thương hiệu sở hữu nội lực mạnh mẽ khi nắm trong tay quỹ đất hiếm ngay tại trung tâm Long Biên - vị trí “kim cương” gần kề cầu Trần Hưng Đạo vừa khởi công, lân cận sân golf Long Biên và kết nối trực tiếp với Hoàn Kiếm chỉ trong vài phút di chuyển. Chính tại tọa độ đắt giá này, bộ sưu tập dinh thự hàng hiệu phiên bản giới hạn Noble Palace Long Bien đang định hình một chuẩn mực sống mới cho cả khu vực, đồng thời cũng là dòng tài sản đặc biệt hiếm có, được thiết kế dành riêng cho cộng đồng tinh hoa.

Noble Palace Long Bien - Bộ sưu tập dinh thự hàng hiệu tiên phong tại khu vực Long Biên

Tọa lạc tại Khu đô thị Công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội, Noble Palace Long Bien định hình một “tọa độ vàng” khó lặp lại: chỉ khoảng 10 phút để tiếp cận Hồ Hoàn Kiếm sau khi cầu Trần Hưng Đạo hoàn thiện, 5–10 phút kết nối tới toàn bộ hệ tiện ích cao cấp của Long Biên, trong đó có sân golf thượng lưu ngay gần kề, và khoảng 20 phút di chuyển tới sân bay Nội Bài. Vị trí này còn được bao bọc bởi hệ sinh thái xanh rộng tới 20ha mặt nước trong bán kính chỉ 2km, tạo nên một vòng sinh khí tự nhiên hiếm thấy giữa lòng Thủ đô, cùng chuỗi tiện ích "all-in-one" gồm trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế và hệ thống giáo dục cao cấp hàng đầu.

Gần 200 dinh thự giới hạn tại Noble Palace Long Bien có diện tích từ 116-465m2, tổng diện tích sàn từ trên 210m2 - gần 780m2/căn, được kiến tạo theo tiêu chuẩn cao cấp nhất của phân khúc xa xỉ

Lấy cảm hứng từ tinh hoa kiến trúc châu Âu, mỗi dinh thự tại đây đều được đầu tư công phu đến từng chi tiết: từ phào chỉ, lan can, hệ mái Mansard… cho tới chất liệu đá, gỗ, kim loại… tất cả đều được tuyển chọn khắt khe và hoàn thiện theo tiêu chuẩn của các nghệ nhân bậc thầy. Đặc biệt, 100% dinh thự sở hữu bể bơi, vườn cảnh riêng và không gian tùy biến đa năng, nơi có thể trở thành phòng chiếu phim, cigar lounge hay không gian trưng bày và thưởng thức rượu độc đáo. Đây là những “dấu ấn quyền lực” vốn chỉ xuất hiện trong các tư dinh của giới tài phiệt, mang đến trải nghiệm sống như một “private resort” riêng tư tuyệt đối.

Các căn biệt thự được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài theo tiêu chuẩn châu Âu đồng bộ toàn dự án, với vật liệu tinh tuyển cùng kỹ nghệ của các nghệ nhân bậc thầy

Bao quanh dự án là hệ tiện ích cao cấp với clubhouse, vườn thượng uyển, hồ bơi sinh thái, quầy bar thư giãn... được kết nối trực tiếp với toàn bộ hệ tiện ích 5 sao của dự án Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences và Sunshine Green Iconic cũng do Sunshine Group phát triển ngay kề bên, định hình nghệ thuật sống thượng lưu nơi trung tâm thịnh vượng phía Đông Hà Nội.

Để mang tới trải nghiệm sống trọn vẹn cho cư dân, Noble Palace Long Bien xác lập chuẩn sống thượng lưu với hệ thống quản lý Smart Home - Smart Living tiên tiến, cùng loạt dịch vụ cá nhân hóa chuẩn khách sạn 5 sao được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhiều dinh thự tại dự án Noble Palace Long Bien đã cất nóc và đi vào hoàn thiện, dự kiến bàn giao từ Quý 1/2026

Tính đến đầu tháng 11/2025, dự án Noble Palace Long Bien đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công tại cả hai phân khu, phần lớn các căn đã cất nóc và đi vào hoàn thiện, dự kiến bàn giao từ Quý 1/2026. Đáng chú ý, đây cũng là một trong số ít dự án thấp tầng hàng hiệu tại Hà Nội được cấp phép bán cho người nước ngoài trong năm 2025 – yếu tố khẳng định tính minh bạch pháp lý và vị thế khác biệt của dự án trên thị trường hạng sang. Sự cộng hưởng giữa tiến độ hiện hữu, pháp lý rõ ràng và chuẩn sống hàng hiệu đang khiến Noble Palace Long Bien trở thành tài sản hiếm đúng nghĩa và là “đích ngắm” nổi bật của giới tinh hoa trong mùa đầu tư cuối năm.