“Choáng” với chính sách chỉ 22% nhận nhà của Polaris & Atlantic tại The Maris Vũng Tàu

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cuối năm đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền đầu tư, đặc biệt là tại trung tâm du lịch biển lớn nhất TP.HCM. Giữa bối cảnh đó, dự án The Maris Vũng Tàu của chủ đầu tư TDG Group tiếp tục gia tăng sức nóng khi tung ra loạt chính sách hấp dẫn, thu hút đông đảo sự quan tâm của giới đầu tư.

Căn hộ biển Polaris và Atlantic - Những “tuyệt tác trên tầng không” tại The Maris Vũng Tàu

Tọa lạc tại vị trí lõi trung tâm của khu phức hợp nghỉ dưỡng The Maris Vũng Tàu, hai tháp căn hộ Polaris và Atlantic chính là những "tuyệt tác trên tầng không" của dự án với số lượng căn giới hạn cùng hệ tiện ích vô hạn.

Bộ đôi Căn hộ biển Polaris & Atlantic (thuộc dự án The Maris Vũng Tàu) được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản, mang đến không gian sống tinh tế

Các căn hộ không chỉ tạo ấn tượng với tầm nhìn ôm trọn đại dương nhờ lợi thế cốt nền và khối đế cao vượt trội; mà còn mang đến đặc quyền tận hưởng cuộc sống "All-in-One" với hệ thống hơn 40 tiện ích đẳng cấp từ ẩm thực, vui chơi giải trí, thương mại…

Chị Thu Hà, một khách hàng sở hữu căn hộ tại tháp Polaris, cho biết: "Gia đình tôi có 3 thế hệ, và căn Polaris của The Maris Vũng Tàu đã giải quyết được nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần của gia đình một cách hoàn hảo. Nơi đây vừa có không gian vui chơi, nghỉ ngơi cho mọi thành viên, vừa là một tài sản khai thác cho thuê hiệu quả khi gia đình không sử dụng."

Hiện tại, The Maris Vũng Tàu được đánh giá là một trong những dự án lớn có tiến độ xây dựng vượt trội trên thị trường bất động sản biển với hơn 80% không gian và hệ tiện ích toàn khu đã dần đi vào hoạt động. Tính đến tháng 10/2025, tháp Alaric đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị bàn giao vào năm 2026. Song song đó, tháp Polaris đang được đốc thúc thi công hướng đến mục tiêu bàn giao trong năm 2027 và tháp Atlantic cũng liên tục ghi nhận tiến độ vượt kế hoạch.

Giải pháp tài chính đột phá - Cơ hội cuối cùng sở hữu căn hộ biển Polaris và Atlantic

Tháng 10 này, chủ đầu tư TDG Group quyết định “chơi lớn” khi đưa ra giải pháp tài chính toàn diện, thiết kế riêng cho các khách hàng và nhà đầu tư đang quan tâm đến dự án The Maris Vũng Tàu. Điểm đáng chú ý trong chính sách này là tổng vốn tự có ban đầu chỉ cần 22% cho đến khi nhận nhà, cùng mức chiết khấu lên đến 18%. Đặc biệt, lịch thanh toán “dễ thở” chỉ từ 10 triệu đồng/tháng trong vòng 22 tháng, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 2 năm và ân hạn nợ gốc lên đến 3 năm sẽ giúp giảm thiểu áp lực dòng tiền cho khách hàng và các nhà đầu tư. Hơn nữa, chủ đầu tư TDG Group còn cung cấp phương án khai thác thương mại, mang lại dòng tiền ổn định từ lợi nhuận cho thuê trung bình 17 triệu/tháng. Với lộ trình tài chính thiết thực này, cơ hội sở hữu và đầu tư tại căn hộ Polaris và Atlantic - 2 tòa tháp có vị trí đẹp nhất The Maris Vũng Tàu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Tại Polaris & Atlantic, gia chủ có thể tận hưởng trọn vẹn từ tầm nhìn 100% view biển giữa lòng dự án The Maris Vũng Tàu

Một điểm nhấn trong chính sách là gói bàn giao cao cấp 100% từ nội thất đến hệ thống điện tử, điện lạnh... Theo đó, không gian sống được hoàn thiện tỉ mỉ với danh mục vật liệu được tuyển chọn từ các thương hiệu uy tín, gia tăng giá trị nghỉ dưỡng cho căn hộ và đảm bảo hiệu quả khai thác cho thuê.

Gia tăng giá trị đầu tư tại tâm điểm du lịch lớn nhất TP.HCM

Sức hấp dẫn của The Maris Vũng Tàu không chỉ nằm ở sản phẩm và chính sách, mà còn được bảo chứng bởi tiềm năng tăng trưởng của Vũng Tàu – một trong những tâm điểm du lịch trọng điểm của khu vực TP.HCM. Các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng đang được đẩy mạnh sẽ là đòn bẩy trực tiếp làm gia tăng giá trị bất động sản tại đây.

Bên cạnh đó, The Maris Vũng Tàu đã chứng tỏ được sức hút nội tại khi liên tục tổ chức các sự kiện quy mô, thu hút hàng triệu lượt khách đến trải nghiệm. Tầm nhìn của chủ đầu tư TDG Group trong việc hợp tác chiến lược với các đối tác khai thác thương mại uy tín sẽ tiếp tục kiến tạo nơi đây thành một điểm đến du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu, đảm bảo giá trị đầu tư gia tăng một cách bền vững.

Theo ghi nhận từ chủ đầu tư của dự án The Maris Vũng Tàu - TDG Group, giỏ hàng tháp Polaris đã nhanh chóng vượt mốc 70% chỉ sau 7 tháng ra mắt, minh chứng cho sức nóng không ngừng của dự án. Đặc biệt, tháp Atlantic mang đến những siêu phẩm flagship cuối cùng, mỗi căn hộ được bàn giao trọn bộ nội thất cao cấp, tuyển chọn từ những thương hiệu danh tiếng; cùng không gian sống như một gallery nghệ thuật, với mỗi chi tiết được sắp đặt tinh tế để kiến tạo nên một phong cách sống sang trọng và giàu thẩm mỹ. Đây chính là cơ hội cuối cùng để sở hữu căn hộ biển độc bản tại The Maris Vũng Tàu.