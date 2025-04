Chính thức công bố 2 nhà phân phối độc quyền của Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel

Ngày 8/4, tại sân golf Tràng An, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hướng tới giải đấu Tràng An Classic 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Sgolf và Sân golf Tràng An đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.