Bộ Y tế: Phát hiện thuốc Salonpas Gel giả bán trên mạng xã hội

Hôm nay, 28/7, Cục Quản lý Dược thông báo về việc Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam đã báo cáo về việc phát hiện các mẫu sản phẩm nghi ngờ là thuốc giả, trên nhãn ghi "SALONPAS GEL Net Weight 50g, Product: PT HISAMITSU PHARMA INDONESIA Sidoarjo, Indonesia, No. Reg: POM QL. 031 700 081", kèm các thông tin về nhãn, thông tin tra cứu trên Internet.

Theo Cục Quản lý Dược, mẫu các sản phẩm trên đang được bán trên mạng xã hội facebook, zalo và website (https://thuocsi.vn). Vì thế, Cục Quản lý Dược đã có văn yêu cầu Sở Y tế các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý loại thuốc này.

Để để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, tránh việc sử dụng thuốc không đảm bảo chất lượng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc về các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt giữa sản phẩm nghi ngờ là giả và thuốc do Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam sản xuất (bảng so sánh đính kèm); tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn, đảm bảo kinh doanh thuốc có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc nhập lậu. Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các địa phương phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tới người dân biết để chỉ mua thuốc tại các cơ sở kinh doanh dược hợp pháp, có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của thuốc.