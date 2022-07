Bộ Y tế cảnh báo thuốc TETRACYCLIN giả bán trên thị trường

Theo Cục Quản lý Dược, căn cứ phiếu kiểm nghiệm sản phẩm, thuốc viên nén mang nhãn hiệu TETRACYCLIN 250mg, SĐK: VD-30127-18, lô SX: 092019, NSX: 180919, HD: 180923; Công ty TNHH MTV 120 Armepharco không đạt tiêu chuẩn chất lượng về các chỉ tiêu định tính, định lượng (không có hoạt chất).

Căn cứ mẫu sản phẩm nói trên, sau khi đối chiếu, xem xét, Cục Quản lý Dược công bố đặc điểm nhận dạng và dấu hiệu phân biệt thật – giả đối với viên nén TETRACYCLIN 250mg để người dân và các cơ sở được biết.

Các đặc điểm nhận diện cụ thể như sau:

1. Đối với dòng chỉ định sử dụng: Ở thuốc thật, giữa dấu “:”và chữ “xem” không có khoảng cách (thuốc giả: giữa dấu “:” và chữ “xem” có khoảng cách);

2. Dòng Cách dùng: ở thuốc thật, giữa dấu “:” và chữ “Uống” không có khoảng cách (thuốc giả: ở giữa dấu “:” và chữ “Uống” có khoảng cách);

3. Dòng chữ “Nhiễm trùng do Streptococcus”, ở thuốc thật được in nghiêng, còn ở thuốc giả thì không in nghiêng;

4. Dòng chữ Tiêu chuẩn: ở thuốc thật, giữa dấu “:” và chữ “DĐVN IV” không có khoảng cách, còn ở thuốc giả thì giữa dấu “:” và chữ “DĐVN IV” sẽ có khoảng cách.

Đối với viên thuốc, ở thuốc thật: nét khắc chữ "T X" sắc nét, viên thuốc màu vàng xanh; ở thuốc giả: nét khắc chữ "T X" không sắc nét, viên thuốc màu vàng.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và ngăn chặn việc mua bán, sử dụng thuốc TETRACYCLIN giả, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thông tin về thuốc giả trên, đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn; xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về sản phẩm TETRACYCLIN 250mg giả nêu trên, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm; kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc TETRACYCLIN 250mg giả.