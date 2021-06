Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội mà Bộ TT&TT vừa ban hành có điểm gì đáng chú ý?

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hoàng Vĩnh Bảo đã ký Quyết định ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Theo đó, mục tiêu nhằm tạo điều kiện phát triển mạng xã hội lành mạnh, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Bên cạnh đó, bộ quy tắc còn xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

Trong Quyết định, Bộ TT&TT quy định rõ 4 quy tắc chung gồm Quy tắc tôn trọng, tuân thủ pháp luật; Quy tắc lành mạnh; Quy tắc an toàn, bảo mật thông tin và Quy tắc trách nhiệm. Ngoài ra còn có các quy tắc riêng áp dụng cho từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân cần tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trước khi đăng ký tham gia, sử dụng tên thật để xác thực. Ngoài thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội, người dùng cần thông báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cùng với đó, chỉ nên chia sẻ những thông tin chính thống, đáng tin cậy, đồng thời ứng xử phù hợp với đạo đức, văn hóa, truyền thống của Việt Nam. Người dùng tuyệt đối không đăng tải nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, tung tin sai sự thật, quảng cáo kinh doanh dịch vụ trái phép, sử dụng từ ngữ gây kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo... Quy tắc ứng xử khuyến khích người dân sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực về những tấm gương người tốt, việc tốt, vận động giáo dục, bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, quy tắc ứng xử áp dụng tương tự như người dân bình thường. Thêm vào đó, cán bộ cơ quan nhà nước còn phải thực hiện nội quy của cơ quan, tổ chức về việc cung cấp thông tin lên mạng xã hội. Đồng thời, thông báo tới cơ quan chủ quản để kịp thời có hướng xử lý, giải quyết khi có những ý kiến trái chiều, thông tin vi phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản của cơ quan, tổ chức bị tấn công, giả mạo. Thông tin trên mạng xã hội được cung cấp đồng bộ, thống nhất với thông tin đã công bố trên các phương tiện truyền thông chính thống khác.

Với các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, quy tắc yêu cầu công bố rõ ràng các điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm tất cả các quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng, công khai các biện pháp phát hiện, thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý, ngăn chặn và loại bỏ các nội dung thông tin vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật. Khi nhận được thông bảo yêu cầu loại bỏ các thông tin vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật từ cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội cần phối hợp với tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để xử lý theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, nhà cung cấp phải có hướng dẫn người dùng sử dụng mạng xã hội, đồng thời hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm “người yếu thế” (người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em, trẻ vị thành niên, người khuyết tật...) khi sử dụng mạng xã hội, tránh bị khai thác, lạm dụng, bạo lực về tinh thần trên môi trường mạng. Đặc biệt, quy tắc nhấn mạnh các nhà cung cấp phải tôn trọng quyền được bảo vệ thông tin, không thu thập thông tin cá nhân người dùng và cung cấp cho bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của chủ thể thông tin.