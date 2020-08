Bắt đầu từ 0h đêm nay, TP Hội An nâng cấp độ ứng phó với dịch COVID-19

Chiều 13/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo TP Hội An thực hiện khoanh vùng, phong tỏa cách ly khối phố An Hội (phường Minh An, TP Hội An), cùng khoảng 450 hộ (2.000 nhân khẩu) theo cấp độ khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch đối với khu vực.

Đối với TP Hội An, thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch COVID-19 ở mức ứng phó cấp độ 3 (trừ các hoạt động điều trị). Thời gian thực hiện trong vòng 7 ngày, từ 0h ngày 14/8.

UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn TP Hội An triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn; Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND TP Hội An và các ngành liên quan thành lập, bố trí các chốt, trạm kiểm dịch cô lập khu vực khối phố An Hội tại các đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định tiếp tục áp dụng tình trạng cách ly xã hội đối với TP Hội An theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ 0h ngày 14/8 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, TP Hội An cũng đã thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ ngày 31/7 đến 14/8.