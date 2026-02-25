Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), Agribank đang góp phần quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu tài chính toàn diện và xây dựng nền kinh tế số văn minh, an toàn.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), Agribank xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động ngân hàng. Với vai trò trụ cột tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank giữ vị thế quan trọng trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện, đưa các dịch vụ tài chính hiện đại đến gần hơn với người dân, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển nền kinh tế số. Trên cơ sở quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2006/QĐ-NHNN ngày 17/12/2021 của NHNN, Agribank đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm mở rộng hạ tầng thanh toán, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và thay đổi thói quen thanh toán của khách hàng theo hướng văn minh, an toàn.

Agribank nâng cấp hạ tầng, đưa dịch vụ tài chính hiện đại đến mọi miền đất nước, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Chủ động hoàn thiện cơ chế, chính sách

Việc tuân thủ quy định của pháp luật và xây dựng cơ chế chính sách nội bộ đồng bộ, vững chắc được xác định là nền tảng cốt lõi để đảm bảo các hoạt động TTKDTM phát triển an toàn, tuân thủ và hiệu quả. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, Agribank đã chủ động rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quy định, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, ban hành hàng loạt văn bản nội bộ để triển khai Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, Luật Giao dịch điện tử năm 2023, Nghị định số 52/2024/NĐ-CP và các Thông tư liên quan, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho mọi hoạt động nghiệp vụ và đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật.

Đặc biệt chú trọng công tác an toàn, bảo mật và các giải pháp phòng chống gian lận tiên tiến, Agribank đã ban hành các quy định nội bộ nhằm bảo vệ hệ thống và khách hàng như: Quy chế về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống thông tin trong hoạt động Agribank; Quy định về quản lý và sử dụng chữ ký điện tử; Các văn bản hướng dẫn triển khai thu thập dữ liệu sinh trắc học và thông tin từ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip trên ứng dụng Agribank Plus, eBanking và tại quầy, cũng như xác thực qua VneID;… Khung quy định này là cam kết của Agribank trong việc bảo vệ tài sản và dữ liệu của khách hàng, tạo dựng môi trường giao dịch số an toàn, đáng tin cậy. Đưa cơ chế, chính sách đi vào thực tiễn, Agribank quyết liệt triển khai các biện pháp an toàn theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm xác thực sinh trắc học cho các giao dịch giá trị cao. Đồng thời, việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu khách hàng và triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu giám sát tài khoản/thẻ nghi ngờ gian lận qua hệ thống SIMO, triển khai dịch vụ cảnh báo trạng thái nghi ngờ gian lận đồng bộ trên các kênh giao dịch (Quầy, Mobile Banking, Internet Banking) của Agribank đã tạo nên một hệ thống “lá chắn đa lớp”, nâng cao đáng kể năng lực phòng, chống lừa đảo và tăng cường khả năng bảo đảm an toàn tài chính cho khách hàng.

Cán bộ Agribank hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ số - nền tảng để thay đổi thói quen thanh toán bằng tiền mặt

Nâng cấp hạ tầng thanh toán hiện đại, “phủ sóng” mọi ngõ ngách

Hạ tầng thanh toán được xem là xương sống của mọi hoạt động TTKDTM. Trong nhiều năm qua, Agribank tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng một hạ tầng công nghệ hiện đại, an toàn, có khả năng xử lý khối lượng giao dịch lớn và kết nối linh hoạt với các hệ sinh thái khác, đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra thông suốt, ổn định, từ đó thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa thành thị và nông thôn. Đánh giá tổng thể, Agribank đã chủ động thực hiện một cuộc cách mạng về hạ tầng công nghệ với mục tiêu chiến lược là xây dựng một nền tảng thanh toán hiện đại, không chỉ để đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trong tương lai.

Agribank “phủ xanh” mã QR khắp các chợ dân sinh, cửa hàng tạp hóa tại nông thôn

Với vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tiên phong trong việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia, Agribank đã xây dựng kênh phân phối đa dạng, kết hợp hài hòa giữa các kênh truyền thống và kênh số hóa. Mạng lưới hơn 2.200 chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank hiện diện trên khắp cả nước cùng các điểm giao dịch lưu động với mô hình ô tô chuyên dùng đã phát huy hiệu quả hoạt động, đưa dịch vụ ngân hàng trực tiếp đến tận các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo - nơi chưa có điều kiện thành lập phòng giao dịch cố định, giải quyết bài toán tiếp cận dịch vụ tài chính cho bà con nông dân. Đồng thời, Agribank tận dụng tối đa lợi thế mạng lưới để đưa các thiết bị thanh toán hiện đại đến người dân ở khắp mọi “ngõ ngách”, thôn bản, những địa bàn khó khăn nhất về kinh tế và cả điều kiện đi lại.

Bên cạnh đó, Agribank đã rà soát, quy hoạch lại mạng lưới ATM/CDM trên toàn quốc và mở rộng Đơn vị chấp nhận thanh toán theo hướng hiện đại. Cùng với ATM/CDM, Agribank trang bị hệ thống máy POS và Kiosk Ngân hàng tự động (AutoBanking/Agribank Digital) hoạt động như các chi nhánh thu nhỏ, hoạt động 24/7, sử dụng công nghệ eKYC hiện đại, cho phép khách hàng tự thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng tự mở tài khoản, phát hành thẻ đến đăng ký vay vốn…

Đa dạng hóa hệ sinh thái dịch vụ tài chính số

Trên nền tảng hạ tầng được đầu tư nâng cấp hiện đại và an toàn, Agribank phát triển một hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng và tiện ích, lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời phát huy vai trò chủ lực trong việc thúc đẩy TTKDTM tại các lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng. Những năm qua, Agribank đã hoàn thiện kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm xã hội, vừa phục vụ nhu cầu thanh toán, giao dịch dịch vụ công của khách hàng, vừa góp phần minh bạch hóa và hiện đại nền tài chính công. Các ứng dụng Agribank Plus, Agribank Retail eBanking, Agribank Corporate eBanking của Agribank hiện cung cấp hơn 100 dịch vụ tiện ích cho khách hàng và 40 tiện ích cho khách hàng doanh nghiệp, kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sự đa dạng này đã thu hút lượng lớn người dùng, với số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tăng trưởng đều qua các năm: từ 10,9 triệu khách hàng cá nhân năm 2023 lên hơn 12 triệu năm 2024 và đạt gần 14,4 triệu năm 2025; từ 19,3 nghìn khách hàng tổ chức năm 2023 tăng lên gần 27 nghìn năm 2025.

Agribank Digital hoạt động như một chi nhánh thu nhỏ, hoạt động 24/7, sử dụng công nghệ eKYC hiện đại, cho phép khách hàng tự thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng tự mở tài khoản, phát hành thẻ đến đăng ký vay vốn…

Bên cạnh đó, nắm bắt xu hướng thương mại điện tử phát triển ngày càng mạnh mẽ, Agribank cũng tích cực mở rộng kết nối với hàng nghìn nhà cung cấp dịch vụ. Chỉ riêng trong năm 2024, hệ thống Billpayment của Agribank đã tích hợp thêm khoảng 5.000 nhà cung cấp dịch vụ mới, năm 2025 thêm 1.610 đối tác bao gồm trường học, bệnh viện và các sàn thương mại điện tử, trong 2 năm này đã xử lý trên 1.645 triệu giao dịch với tổng giá trị hơn 154 nghìn tỷ đồng. Sự liên kết này đã tạo ra một hệ sinh thái thanh toán liền mạch, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm và thanh toán trực tuyến của người dân.

Thay đổi thói quen - Chìa khóa của tài chính toàn diện

Thách thức lớn nhất tại khu vực nông thôn không phải là công nghệ, mà là tâm lý e ngại của người dân. Hiểu rõ điều đó, Agribank đã triển khai chiến dịch “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn bà con cách sử dụng ứng dụng ngân hàng số an toàn. Việc đơn giản hóa quy trình mở tài khoản qua định danh điện tử (eKYC) của Agribank giúp người dân chỉ mất vài phút để sở hữu một tài khoản ngân hàng ngay trên điện thoại thông minh. Ứng dụng Agribank Plus hiện đã trở thành một siêu ứng dụng tích hợp mọi nhu cầu từ chuyển khoản, thanh toán hóa đơn (điện, nước, học phí), đặt vé tàu xe, đến mua sắm trực tuyến thông qua mã QR. Và Agribank đã thành công trong việc “phủ xanh” mã QR tại khắp các chợ dân sinh, cửa hàng tạp hóa và các hộ kinh doanh cá thể tại nông thôn, biến việc quét mã trở thành thói quen hàng ngày của người dân. Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm bớt rủi ro khi lưu thông tiền mặt mà còn tạo dựng một môi trường giao dịch minh bạch, an toàn, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước các rủi ro gian lận tài chính.

Để tài chính toàn diện thực sự đi vào cuộc sống và thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân, việc cung cấp các sản phẩm được “may đo” riêng, phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính và thói quen của người nông dân là yếu tố quyết định. Từ nhận thức đó, Agribank đã tập trung phát triển các sản phẩm và chính sách đặc thù, dành riêng cho từng đối tượng khách hàng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ TTKDTM. Thẻ Lộc Việt - tích hợp cả tính năng của thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trên cùng một con chip - là sản phẩm đặc biệt phù hợp với nhu cầu chi tiêu đa dạng của khách hàng khu vực nông thôn: vừa có thể dùng để thanh toán, vừa có thể ứng trước một khoản tiền khi cần thiết.

Hướng tới mục tiêu giúp nông dân, hộ gia đình và người lao động tự do dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, Agribank xây dựng Đề án phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, khách hàng tham gia đề án được hưởng nhiều ưu đãi thiết thực như miễn phí phát hành thẻ, phí thường niên và phí quản lý tài khoản trong năm đầu, đồng thời được cấp hạn mức thấu chi lên đến 30 triệu đồng, giúp họ linh hoạt trong chi tiêu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Agribank cũng đã triển khai nhiều chính sách miễn/giảm phí hướng tới khách hàng nông thôn và các nhóm yếu thế như: miễn phí phát hành thẻ cho học sinh, sinh viên, người hưởng lương hưu và an sinh xã hội; miễn phí duy trì dịch vụ Agribank Plus đối với tài khoản mở trực tuyến…

Song song với việc khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ số, Agribank luôn ưu tiên hàng đầu cho việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua việc xây dựng một hệ thống chăm sóc và giải quyết khiếu nại chuyên nghiệp, hiệu quả. Với Agribank, công tác chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại một cách nhanh chóng minh bạch là nền tảng để đảm bảo một hệ sinh thái thương mại điện tử an toàn và bền vững, bởi việc xây dựng niềm tin trong môi trường giao dịch số được Agribank xác định là yếu tố sống còn. Khi hạ tầng công nghệ ngày càng ổn định, khách hàng càng tự tin dịch chuyển sang kênh số, dẫn đến sự thay đổi tất yếu trong cơ cấu yêu cầu hỗ trợ, từ nghiệp vụ thẻ truyền thống sang ngân hàng điện tử. Đây là một minh chứng cho sự thành công của chiến lược chuyển đổi số của Agribank.

Vị thế tiên phong trong nền kinh tế số

Thực hiện các mục tiêu tăng trưởng theo Quyết định 1813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ chiến lược và là thước đo định lượng để đánh giá mức độ thành công của Agribank trong việc hưởng ứng chủ trương quốc gia về phát triển TTKDTM. Các chỉ tiêu này không chỉ phản ánh nỗ lực nội tại của ngân hàng mà còn thể hiện vai trò và đóng góp của Agribank vào quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế, đặc biệt trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Sự chủ động của Agribank trong việc thúc đẩy TTKDTM đã mang lại những kết quả ấn tượng về tăng trưởng số lượng giao dịch số và tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Agribank đã hoàn thành và vượt các mục tiêu cốt lõi về TTKDTM nói chung. Giai đoạn 2021-2025, giao dịch TTKDTM đã tăng trưởng bình quân 46% về số lượng và 18% về giá trị. Đặc biệt, kênh Internet Banking ghi nhận sự tăng trưởng đột phá, với số lượng giao dịch tăng bình quân 603% và giá trị giao dịch tăng 1415%, vượt xa mục tiêu đề ra (tăng 35-40% số lượng giao dịch và giá trị).

Kết quả này phản ánh sự đầu tư đúng hướng vào nền tảng eBanking cho khách hàng tổ chức và cá nhân, đáp ứng hiệu quả nhu cầu giao dịch giá trị lớn và quản trị tài chính trực tuyến. Kết quả của Agribank đã góp phần quan trọng vào thành công chung của ngành ngân hàng, khi tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán trên cả nước đạt khoảng 87%, vượt mục tiêu 80% của Chính phủ. Điều này khẳng định vai trò trụ cột của Agribank, đặc biệt tại khu vực nông thôn, trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện quốc gia.

Thành công của Agribank không chỉ thể hiện qua các con số tăng trưởng ấn tượng mà còn được xây dựng vững chắc trên bốn trụ cột chiến lược: hiện đại hóa hạ tầng công nghệ; mở rộng hệ sinh thái số; thúc đẩy thanh toán trong các lĩnh vực trọng điểm; tăng cường khung quản trị rủi ro. Các trụ cột này đã tạo ra một nền tảng đồng bộ, giúp Agribank không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn sẵn sàng cho tương lai của ngành tài chính số. Bằng việc triển khai đồng bộ bốn trụ cột chiến lược và các giải pháp hỗ trợ, Agribank không chỉ hướng đến việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh mà còn thực hiện sứ mệnh quốc gia trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện, phổ cập dịch vụ ngân hàng hiện đại đến mọi người dân, đặc biệt tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số. Với tầm nhìn chiến lược và sự kiên trì, Agribank đang tiếp tục viết nên câu chuyện thành công về một ngân hàng hiện đại, tin cậy, giữ vững vị thế trụ cột trong hệ thống tài chính Việt Nam, sẵn sàng vươn mình cùng đất nước trong năm mới 2026.