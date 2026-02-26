close Đăng nhập

Agribank đồng hành dự án vận tải hàng không

Yến Linh

Chiều 25/2, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lễ đón tàu bay Airbus A320-251N của Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc đã được tổ chức trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tác.

Sự kiện đánh dấu khởi đầu tích cực của năm mới, đồng thời thể hiện sự đồng hành của Agribank trong việc hỗ trợ các dự án đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng và vận tải hàng không.

Tham dự sự kiện, về phía Agribank có ông Phạm Toàn Vượng – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank; ông Lê Văn Xuất – Giám đốc Agribank Chi nhánh Sở giao dịch. Về phía Sun Group có ông Trần Minh Sơn – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn cùng lãnh đạo phụ trách tài chính của Tập đoàn. Đại diện Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc có ông Nguyễn Mạnh Quân – Tổng Giám đốc.

anh-1-8.jpg
Ông Phạm Toàn Vượng - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank nhận mô hình máy bay tượng trưng từ đại diện hãng bay tại Lễ đón tàu bay

1nnTrong dự án này, Agribank Chi nhánh Sở giao dịch là đơn vị cấp tín dụng với tổng giá trị trên 1.000 tỷ đồng, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư tàu bay hiện đại, nâng cao năng lực vận hành và mở rộng mạng lưới khai thác. Việc tham gia tài trợ dự án tiếp tục khẳng định năng lực của Agribank trong việc cung ứng nguồn vốn cho các dự án quy mô lớn, đồng thời phát huy vai trò là đối tác tài chính tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển và mở rộng đầu tư.

anh-2-9.jpg
Ông Phạm Toàn Vượng - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank cùng lãnh đạo Sun Group và đại diện Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc tặng hoa cơ trưởng và cơ phó tàu bay

Tàu bay Airbus A320-251N là dòng máy bay thân hẹp hiện đại, có hiệu quả khai thác cao, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải. Việc đưa tàu bay vào khai thác không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hàng không mà còn tăng cường kết nối du lịch, thương mại, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

anh-3-5.jpg
Ông Phạm Toàn Vượng - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank (thứ 12 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng phi hành đoàn

Thông qua hoạt động tài trợ tín dụng cho các dự án trọng điểm, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai các dự án có tác động lan tỏa tới hạ tầng, du lịch và dịch vụ. Đây cũng là định hướng nhất quán của Agribank trong việc gắn hoạt động kinh doanh với mục tiêu phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho nền kinh tế.

anh-4-5.jpg
Nghi lễ phun vòi rồng chào đón máy bay

Sự kiện đồng hành của Agribank đối với lĩnh vực hạ tầng và vận tải hàng không cũng là dấu ấn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm của Agribank Chi nhánh Sở giao dịch trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai các dự án trọng điểm. Trong thời gian tới, Agribank tiếp tục phát huy vai trò đối tác tài chính tin cậy, góp phần thúc đẩy các dự án quan trọng của nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

