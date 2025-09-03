5 lý do khiến T&T City Millennia là lựa chọn an cư, đầu tư xứng tầm

Trong bối cảnh bất động sản khu Nam Sài Gòn bứt phá mạnh mẽ với hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm, T&T City Millennia nổi lên như một đô thị tầm vóc thiên niên kỷ, nơi hội tụ trọn những giá trị sống hiện đại, tiềm năng đầu tư sinh lời.

Tâm mạch cửa ngõ phía Nam Sài Gòn

T&T City Millennia tọa lạc tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh – khu vực được xem là cửa ngõ kết nối TP.HCM với các tỉnh ĐBSCL. Không chỉ đón trọn dòng chảy giao thương, kết nối lan tỏa từ thành phố sôi động bậc nhất cả nước tới các đô thị vệ tinh, từ vị trí này, dự án cũng dễ dàng tiếp cận tới các khu vực trọng điểm như: Khu công nghiệp Long Hậu, nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo, siêu cảng Hiệp Phước và các đô thị lớn tại TP.HCM như Quận 1, Quận 7, Bình Chánh, Nhà Bè,… (cũ) chỉ với 10 - 30 phút di chuyển.

Bên cạnh đó, dự án cũng được hưởng lợi trực tiếp từ những công trình hạ tầng tỷ đô đã và đang triển khai xây dựng, nâng cấp, mở rộng, như: cao tốc Bến Lức – Long Thành, vành đai 3 TP.HCM, quốc lộ 50, 50B… Khi hoàn thiện và đi vào hoạt động, những công trình này không chỉ giúp cải thiện giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra các hướng kết nối chiến lược trọng yếu giữa TP.HCM và khu vực Đông – Tây Nam Bộ. Đó cũng là đòn bẩy giúp gia tăng giá trị bất động sản toàn khu vực nói chung và dự án T&T City Millennia nói riêng.

Dự án T&T City Millennia đang trở thành tâm điểm phía Nam Sài Gòn với lợi thế vị trí đắc địa.

Về nội tại, T&T City Millennia cũng nắm giữ lợi thế là đại đô thị có vị trí cận kề TP.HCM nhất, sở hữu thế đất “cận thị, cận giang, cận lộ”. Dự án cũng nằm sát cạnh dòng Rạch Dơi – ranh giới tự nhiên giữa Long An cũ và TP.HCM, mở ra cơ hội kết nối độc đáo khi những cây cầu bắc qua Rạch Dơi được quy hoạch và triển khai trong tương lai.

Tiện ích sống chuẩn quốc tế

Trong bối cảnh tâm lý của người mua nhà không chỉ dừng ở việc tìm chốn “an cư” mà còn hướng đến “chất lượng sống”, việc T&T City Millennia cung cấp hệ thống tiện ích đa dạng, đồng bộ chính là điểm khác biệt giúp dự án chiếm ưu thế trong mắt khách hàng.

Hệ tiện ích tại T&T City Millennia được xây dựng đồng bộ, hoàn thiện.

Ngoài các hạng mục tiện ích đã hoàn thiện và đi vào vận hành như quảng trường trung tâm, bể bơi, công viên ven sông, phố đi bộ Millennia Journey, dòng sông Ánh sáng, dự án cũng đang triển khai xây dựng trường học quốc tế, trung tâm thương mại,… và sẽ tiếp tục phát triển các tiện ích cao cấp như bến du thuyền, nhà hàng, café nổi…; góp phần nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân theo chuẩn nghỉ dưỡng tại gia.

Xứng tầm thành phố văn hoá – giải trí

T&T Group cũng đã định vị cho T&T City Millennia không chỉ là một đô thị đáng sống mà còn là thành phố của văn hóa – lễ hội. Khởi đầu cho hành trình ấy là Đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” diễn ra vào ngày 9/8 vừa qua với những tiết mục hoành tráng, màn pháo hoa nghệ thuật kết hợp cùng 1.000 drone thắp sáng bầu trời Tây Ninh; thu hút hơn 50.000 người tham dự và hàng triệu lượt theo dõi trực tuyến.

Đây không chỉ là sự kiện khai màn, mà còn khẳng định tầm nhìn của chủ đầu tư T&T Group trong việc kiến tạo một không gian sống - nơi mỗi cư dân được tận hưởng đời sống tinh thần phong phú và gắn kết cộng đồng.

Cũng tại sự kiện này, tuyến phố đi bộ Millennia Journey cùng với Dòng sông Ánh sáng – hai tiện ích độc đáo bậc nhất của Thành phố Thiên niên kỷ cũng đã chính thức xác lập kỷ lục quốc gia, góp phần định vị T&T City Millennia là trung tâm văn hóa – giải trí mới của khu vực phía Nam Sài Gòn.

Đây là dự án đô thị hiếm có khi hội tụ 2 công trình kỷ lục quốc gia, cũng là điểm nhấn tiện ích độc đáo bậc nhất tại T&T City Millennia.

Không dừng lại ở một sự kiện đơn lẻ, T&T Group còn kiến tạo chuỗi hoạt động giải trí – văn hóa thường kỳ. Mỗi cuối tuần, phố đi bộ Millennia Journey trở thành điểm hẹn nhộn nhịp, thu hút trung bình 15.000 – 20.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, nghệ thuật đường phố. Chính những hoạt động sôi động này đang góp phần định hình T&T City Millennia như một trung tâm mới của nhịp sống trẻ, năng động và gắn kết, một đô thị đúng nghĩa “sống – chơi – trải nghiệm” theo chuẩn quốc tế.

Đô thị sinh thái bên sông

Theo đại diện Tập đoàn T&T Group, T&T City Millennia dự án hiếm có tại phía Nam Sài Gòn dành tới 45ha (gần 20% diện tích toàn dự án) cho mảng xanh và mặt nước. Không gian này được quy hoạch đồng bộ với công viên ven sông, các công viên lớn nhỏ đan xen giữa các phân khu chức năng, vườn cảnh quan, tuyến phố đi bộ rợp bóng cây,… tạo nên một “lá phổi” khổng lồ bao phủ toàn dự án. Đặc biệt, dự án có tới 7km bờ sông, rạch tự nhiên uốn lượn bao quanh, như “vành đai xanh” mang đến không gian sống trong lành, thoáng đãng.

Tận dụng địa thế sẵn có, T&T City Millennia dẫn nối nhánh sông tự nhiên để kiến tạo công trình cảnh quan mang tính biểu tượng và tạo điểm nhấn cho toàn dự án.

Hơn thế nữa, T&T Group cũng trọng tự nhiên và tận dụng địa thế sẵn có để kiến tạo nên những công trình cảnh quan mang tính biểu tượng và tạo điểm nhấn cho toàn dự án; thông qua việc khéo léo dẫn nối nhánh sông tự nhiên len lỏi vào nội khu dự án để tạo nên Dòng sông Ánh sáng kỳ ảo dài hơn 2km chưa từng xuất hiện tại Việt Nam trước đó.

Tiềm năng đầu tư, an cư

Khác biệt với các dự án trên thị trường, T&T City Millennia cung cấp sản phẩm đã xây hoàn thiện, với thiết kế hiện đại, tối ưu công năng cùng mức giá “mềm tay”. Nói cách khác, dự án được bảo chứng bằng những sản phẩm thực, những công trình hữu hình và không gian sống đang hiện hữu; giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức; đồng thời có thể dọn vào ở hoặc vận hành khai thác, cho thuê ngay lập tức.

T&T City Millennia đã hoàn thành giai đoạn 1.

Đối với những nhà đầu tư, đây là lợi thế rất lớn bởi sản phẩm có tính thanh khoản cao, giá trị khai thác thực tế rõ rệt ngay từ khi bàn giao. Trong khi đó, với cư dân, việc được sở hữu một căn nhà hoàn thiện, đồng bộ về kiến trúc và cảnh quan sẽ mang đến một cuộc sống tiện nghi và thẩm mỹ cao, khẳng định đẳng cấp và gu sống tinh tế.

Quan trọng hơn nữa, dự án cũng được bảo chứng bởi uy tín và tiềm lực vững mạnh của chủ đầu tư T&T Group – Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam với hơn 30 năm phát triển và ghi nhiều dấu ấn trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.

Cùng với đó, tại dự án này, Tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển cũng đã bắt tay hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu thế giới như Anabuki (Nhật Bản) để quản lý vận hành dự án; Belt Collins (Mỹ) - đơn vị thiết kế cảnh quan,… nhằm đảm bảo T&T City Millennia đạt chuẩn mực mang tầm quốc tế.

Với những lợi thế kể trên, T&T City Millennia hứa hẹn sẽ nâng tầm diện mạo bất động sản khu Nam Sài Gòn, và là đích đến của những cư dân tinh hoa và những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.