close Đăng nhập

BIC ưu đãi 15% phí bảo hiểm sức khoẻ cao cấp mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ

Yến Linh
Yến Linh

Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, từ ngày 01/03/2026 đến ngày 30/03/2026, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) gửi tặng phái đẹp ưu đãi giảm 15% phí khi tham gia bảo hiểm sức khỏe cao cấp BIC SmartCare.

BIC ưu đãi 15% phí bảo hiểm sức khoẻ cao cấp mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ

BIC SmartCare là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cao cấp được thiết kế riêng cho khách hàng của BIDV với quyền lợi bảo vệ vượt trội so với phần lớn các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe hiện có trên thị trường.

Sản phẩm cung cấp 03 chương trình bảo hiểm gồm VIP, V-VIP và S-VIP với phạm vi bảo hiểm tương ứng từ trong nước đến khu vực Đông Nam Á, Châu Á và toàn cầu.

Tổng mức chi trả bảo hiểm lên tới 2 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu bảo vệ toàn diện cho khách hàng ở nhiều độ tuổi, từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi. BIC SmartCare không áp dụng đồng chi trả hoặc mức khấu trừ, giúp khách hàng an tâm khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện và cơ sở y tế chất lượng cao.

Đặc biệt, khách hàng nữ cũng có thể lựa chọn tham gia quyền lợi bảo hiểm thai sản với thời gian chờ ngắn nhất thị trường, quyền lợi chi trả tới 400 triệu đồng cho mỗi ca sinh mổ, được thanh toán tới 20 triệu đồng/ngày nằm viện trong trường hợp sinh thường.

Để tham gia và nhận ưu đãi của chương trình, khách hàng có thể tới các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc. Ngoài ra, khách hàng có thể truy cập ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking để tìm hiểu thông tin, quyền lợi sản phẩm, đặt mua và thanh toán. Ứng dụng BIDV SmartBanking cũng cung cấp tính năng khai báo bồi thường giúp khách hàng nộp hồ sơ và nhận tiền bảo hiểm đơn giản và nhanh chóng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các Đơn vị thành viên BIC, các Phòng Giao dịch BIDV trên toàn quốc, truy cập www.bic.vn/www.bidv.com.vn hoặc gọi hotline 1900 9456.

Từ khóa:

#BIC #bảo hiểm cao cấp #phụ nữ #quyền lợi #thẻ bảo hiểm

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

Về quê ăn Tết, Việt kiều Hải Phòng “chốt” liền 2 căn Vinhomes Golden City trong một ngày

Về quê ăn Tết, Việt kiều Hải Phòng “chốt” liền 2 căn Vinhomes Golden City trong một ngày

Trở về Hải Phòng sau nhiều năm sinh sống tại Canada, ông Dennis Hoàng (52 tuổi) chỉ coi đây là chuyến thăm quê bình thường vào dịp Tết. Nhưng sau khi cùng người nhà tham dự sự kiện tri ân The Golden Bloom vào cuối tháng 2/2026, Việt kiều này đã nhanh chóng trở thành chủ sở hữu của 2 căn thấp tầng tại Vinhomes Golden City.

VietinBank: Đột phá số - Sức mạnh mới

VietinBank: Đột phá số - Sức mạnh mới

Trước dòng chảy của kỷ nguyên số, VietinBank không ngừng nỗ lực nâng tầm trải nghiệm khách hàng bằng các sản phẩm, dịch vụ số đột phá. VietinBank xây dựng hệ sinh thái số “đo ni đóng giày” cho cả phân khúc khách hàng doanh nghiệp (KHDN) và khách hàng cá nhân (KHCN), tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Agribank đồng hành dự án vận tải hàng không

Agribank đồng hành dự án vận tải hàng không

Chiều 25/2, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lễ đón tàu bay Airbus A320-251N của Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc đã được tổ chức trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tác.

Vietnam Airlines mua 50 máy bay Boeing 737-8 hơn 8 tỉ USD

Vietnam Airlines mua 50 máy bay Boeing 737-8 hơn 8 tỉ USD

Ngày 19/2, tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nhân dịp chuyến công tác đến Hoa Kỳ tham gia Hội đồng Hòa bình, Vietnam Airlines ký kết mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỷ USD.

Masterise Homes 'vươn mình ra biển lớn' tại WeChoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Masterise Homes 'vươn mình ra biển lớn' tại WeChoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Xuất sắc vượt qua nhiều đề cử nổi bật, Masterise Homes – Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế – đã được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” trong khuôn khổ WeChoice Awards 2025, ghi dấu ấn bằng câu chuyện tiên phong tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt trong thời đại mới.

EVF ghi nhận lợi nhuận nghìn tỷ sau kiểm toán năm 2025

EVF ghi nhận lợi nhuận nghìn tỷ sau kiểm toán năm 2025

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF – sàn HOSE, MCK: EVF) vừa công bố báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025, theo đó, kết quả sau kiểm toán không có chênh lệch so với số liệu đã tự lập đã công bố trước đó.