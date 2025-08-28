VNG góp mặt tại triển lãm 80 năm, tái hiện hành trình 21 năm tiên phong công nghệ

Ngày 28/8, tại Triển lãm Thành Tựu Đất Nước với chủ đề “80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc”, VNG đã mang đến một không gian trưng bày ấn tượng, tái hiện hành trình 21 năm tiên phong công nghệ qua Bức Tường Thời Gian.

Không gian này khắc họa bốn giai đoạn phát triển then chốt: PC Internet, Mobile, Cloud và AI, khẳng định vai trò của VNG trong việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và khát vọng vươn ra toàn cầu.

Không gian triển lãm của VNG được bố trí theo 3 khu vực “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, phản ánh sự trưởng thành của một doanh nghiệp công nghệ song hành cùng sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, VNG cũng đem đến sự kiện loạt hoạt động tương tác nổi bật, bao gồm:

- Bức tường “Love Vietnam” khổng lồ, nơi khách tham quan chụp ảnh thể hiện tình yêu quê hương.

- Các giải đấu thể thao điện tử (eSports) đầy kịch tính, tôn vinh văn hóa gaming lành mạnh, sáng tạo tại Việt Nam.

- Trải nghiệm các tựa game đình đám như Gunny, Roblox - VNG, Play Together VNG, cùng nhiều phần quà hấp dẫn.

Khách tham quan check in tại bức tường “Love Vietnam”

Những hoạt động này không chỉ thể hiện năng lực công nghệ của VNG, mà còn tạo nên sự kết nối cộng đồng mạnh mẽ, phản ánh diện mạo sôi động của nền văn hóa và kinh tế số quốc gia sau 80 năm độc lập.

Hiện thực hóa mục tiêu Quốc gia số

Kể từ khi thành lập vào năm 2004, trong suốt hơn hai thập kỷ qua, VNG đã không ngừng nghiên cứu và kiến tạo công nghệ, trở thành trụ cột trong hệ sinh thái số Việt Nam, với các sản phẩm tiên phong hỗ trợ Chiến lược Chuyển đổi Số Quốc gia (Nghị quyết 57/NQ-TW). Những thành tựu nổi bật bao gồm:

- Zalo: Với hơn 78 triệu người dùng - Zalo đã trở thành hạ tầng số thiết yếu trong hành chính công, an sinh xã hội và y tế. Các kênh thông tin của cơ quan nhà nước trên Zalo OA, Zalo Mini App đóng vai trò là cầu nối quan trọng, hiệu quả, thiết thực giữa người dân với chính quyền.

- Zalopay: Nền tảng thanh toán mở của VNG đã hợp tác cùng Trung tâm nghiên cứu, Ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân (RAR - Bộ Công an) triển khai xác thực định danh điện tử và nghiên cứu tích hợp cổng thanh toán trên VNeID, khẳng định mô hình đồng hành hiệu quả, sáng tạo giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Kiên định với trách nhiệm xã hội

Song song với phát triển công nghệ, VNG luôn nỗ lực gắn chặt sứ mệnh doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội, mang lại giá trị bền vững và thiết thực cho cộng đồng.

- Ứng phó thiên tai: Đầu năm 2025, Zalo đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai gửi hơn 35 triệu tin nhắn cảnh báo rét đến người dân các tỉnh phía Bắc, đảm bảo thông tin kịp thời, cứu trợ hiệu quả.

- An sinh xã hội: VNG cùng Quỹ Kiến Tạo Ước Mơ (DMF) đã cùng triển khai nhiều dự án an sinh thiết thực, tiêu biểu như phối hợp cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng lớp học, công trình vệ sinh cho Trường mầm non số 2 Sá Tổng (Điện Biên); phối hợp cùng Bộ Công an trao tặng 10 căn nhà ở xã hội cho các hộ dân nghèo tại xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang - góp phần thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tiên phong thúc đẩy AI

VNG đang đầu tư mạnh mẽ vào AI trên cả ba lớp: Nền tảng, Hạ tầng và Ứng dụng. Bên cạnh các nỗ lực thương mại hóa mạnh mẽ, VNG cũng tích cực thúc đẩy các sáng kiến phát triển cộng đồng AI, góp phần định hình nên hệ sinh thái AI tại Việt Nam:

- Nghiên cứu AI: Đầu năm 2025, Zalo hợp tác với Viện Khoa học & Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) ra mắt Báo cáo Phát triển LLM tiếng Việt dựa trên bộ tiêu chuẩn VMLU, cung cấp miễn phí để hỗ trợ nghiên cứu và huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn.

- Hợp tác đào tạo: Tháng 5/2025, VNG ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia TP.HCM, cam kết tài trợ 25 tỷ đồng trong 3 năm cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng hành đào tạo ít nhất 1.000 sinh viên chất lượng cao. Bên cạnh đó, VNG cũng thành lập Phòng Thí nghiệm & Nghiên cứu AI tại trụ sở chính, cung cấp GPU cho các nhóm nghiên cứu trẻ.

- Liên minh AI: Cuối tháng 6/2025, Zalo tham gia Âu Lạc - Liên minh AI đầu tiên tại Việt Nam, cam kết phát triển công nghệ AI hướng cộng đồng và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

- Hệ sinh thái AI Cloud: VNG Cloud ra mắt hệ sinh thái AI toàn diện, giúp doanh nghiệp Việt tối ưu chi phí và dễ dàng tích hợp vào hệ thống, đảm bảo tuân thủ quy định về dữ liệu trong nước. Năm 2024, GreenNode, nhánh AI Cloud chủ lực của VNG, cũng đã khai trương hạ tầng AI Cloud quy mô lớn đầu tiên của Đông Nam Á tại Bangkok.

Với những thành tựu đạt được, VNG đã lọt vào “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á” do tạp chí Fortune bình chọn; giành giải thưởng “Doanh nghiệp AI của năm” do Globee Awards trao tặng; và được cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc - Great Place to Work vinh danh “Nơi làm việc tuyệt vời” 3 năm liên tiếp. Mới đây nhất, VNG cũng năm thứ hai liên tiếp lọt vào danh sách Top 100 doanh nghiệp tư nhân đóng góp nhiều nhất cho Ngân sách Nhà nước (Private 100).

Triển lãm thành tựu Đất nước là sự kiện trọng điểm nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), nhằm tôn vinh, giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.