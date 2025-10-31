Vietnam Airlines tăng cường hợp tác chiến lược Việt – Anh, lan tỏa giá trị văn hóa và nhân ái

Vietnam Airlines, Dàn nhạc Giao hưởng London và Nhà hát Hồ Gươm thống nhất triển khai chương trình hợp tác, hướng tới phát triển bền vững trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Ngày 30 tháng 10 năm 2025, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, Vietnam Airlines đã ký kết hai bản ghi nhớ hợp tác quan trọng với Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra - LSO) và Tổ chức thiện nguyện Facing The World. Hai thỏa thuận đánh dấu bước tiến mới trong hành trình kết nối Việt Nam với thế giới bằng văn hóa, nghệ thuật và lòng nhân ái.

Theo đó, Vietnam Airlines, Dàn nhạc Giao hưởng London và Nhà hát Hồ Gươm (Ho Guom Opera) thống nhất triển khai chương trình hợp tác, hướng tới phát triển bền vững trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Dàn nhạc Giao hưởng London sẽ biểu diễn định kỳ hằng năm tại Nhà hát Hồ Gươm, bắt đầu từ tháng 10 năm 2025, trong đó có một chương trình phát trực tuyến phục vụ khán giả toàn cầu. Các buổi hòa nhạc sẽ do Vietnam Airlines và Nhà hát Hồ Gươm đồng tổ chức, sản xuất, kết hợp giao lưu nghệ thuật, đào tạo và phát triển tài năng trẻ. Với vai trò Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines sẽ bảo trợ vận chuyển toàn bộ nhạc công, nhạc cụ và ekip biểu diễn, góp phần đưa tinh hoa nghệ thuật quốc tế đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Cùng ngày, Vietnam Airlines và Facing The World, tổ chức thiện nguyện của Anh quốc chuyên phẫu thuật tái tạo vùng mặt cho trẻ em bị dị tật, đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030, đánh dấu 10 năm đồng hành bền bỉ vì nụ cười trẻ thơ Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Vietnam Airlines sẽ vận chuyển các chuyên gia và bác sĩ quốc tế đến Việt Nam thực hiện các chương trình đào tạo, khám chữa bệnh và phẫu thuật thiện nguyện. Đồng thời, Facing The World sẽ tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật sọ mặt, lĩnh vực đòi hỏi trình độ y học cao và kinh nghiệm quốc tế.

Từ năm 2015, Vietnam Airlines đã đồng hành thường xuyên cùng Facing The World trong các hoạt động thiện nguyện về y tế, vận chuyển miễn phí bác sĩ và chuyên gia quốc tế đến Việt Nam để phẫu thuật, đào tạo chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ trong nước. Giai đoạn từ 2019 đến 2025, hai bên cùng ba bệnh viện đối tác lớn gồm Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hồng Ngọc đã hợp tác đào tạo hơn 200 bác sĩ và hỗ trợ hơn 10.000 ca phẫu thuật mỗi năm.

Bên cạnh đó, dưới sự hỗ trợ của Vietnam Airlines, Facing the World đã tổ chức khoảng 10 chương trình đào tạo, hội nghị khoa học lớn tại Việt Nam với mục tiêu cung cấp kiến thức và xây dựng đội ngũ bác sĩ địa phương lành nghề, giảm bớt phần nào khó khăn trong việc tiếp cận y tế cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Với vai trò Hãng hàng không đồng hành, Vietnam Airlines tiếp tục giữ vững sứ mệnh tiên phong trong các hoạt động trách nhiệm xã hội, thể hiện triết lý kinh doanh gắn với nhân văn và phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG (Environmental (Môi trường), Social (Xã hội) và Governance (Quản trị doanh nghiệp).

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, chia sẻ: “Hai thỏa thuận hợp tác hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt, một bên là âm nhạc và nghệ thuật, ngôn ngữ chung của cảm xúc, bên kia là tinh thần sẻ chia, sợi dây gắn kết con người. Đây chính là cam kết của Hãng hàng không quốc gia trong hành trình phát triển bền vững, nơi văn hóa, con người và hàng không cùng hội tụ vì một Việt Nam hiện đại, nhân văn và hội nhập”.

Hai lễ ký kết diễn ra khi Việt Nam và Vương quốc Anh kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2010-2025) và hơn nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao (1973-2025). Các thỏa thuận không chỉ mở ra cơ hội hợp tác cụ thể giữa các tổ chức, mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị bền chặt, sâu sắc giữa hai quốc gia.

Từ những đường bay vươn xa kết nối Việt Nam với năm châu, Vietnam Airlines tiếp tục sải cánh trên những hành trình mang đậm giá trị nhân văn, nơi văn hóa, con người và lòng nhân ái được giao hòa và lan tỏa. Không chỉ đảm nhận sứ mệnh chuyên chở, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam còn là nhịp cầu kết nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc, góp phần khắc họa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, nhân văn và đậm đà bản sắc đang hội nhập cùng thế giới.