Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang làm Phó Chủ tịch HANOISME

Chiều 7/1, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (HANOISME) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai kế hoạch công tác năm 2026.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hiệp hội đã tiến hành kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo. Theo đó, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Hãng hàng không Vietravel Airlines, đã được tín nhiệm đề cử và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, tân Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội Đỗ Vinh Quang khẳng định HANOISME là tổ chức uy tín, đại diện cho cộng đồng DNNVV Thủ đô Hà Nội. Trong hơn 30 năm xây dựng và phát triển, HANOISME đã luôn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp Thủ đô trong quá trình phát triển bền vững, hội nhập kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh; đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.

Tân Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội Đỗ Vinh Quang phát biểu tại sự kiện

Trên cương vị mới, ông Đỗ Vinh Quang bày tỏ mong muốn cùng Ban Lãnh đạo Hiệp hội đóng góp thiết thực vào việc triển khai hiệu quả các định hướng, chương trình hành động của HANOISME, tăng cường kết nối doanh nghiệp, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới.

“Với sự tin tưởng, tín nhiệm của Hiệp hội, tôi cùng Tập đoàn T&T Group, Vietravel Airlines và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái T&T Group cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Thủ đô, qua đó chung tay thúc đẩy sự phát triển bền vững của Hà Nội và đất nước trong kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc”, ông Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trao Bằng khen của Chủ tịch VCCI cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, đóng góp tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp và phát triển kinh tế – xã hội năm 2025. Theo đó, Tập đoàn T&T Group vinh dự là một trong những tập thể tiêu biểu được nhận Bằng khen nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế đa ngành và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai kế hoạch công tác năm 2026 của HANOISME.

Cá nhân ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, Phó Chủ tịch HANOISME cũng được trao Bằng khen vì những đóng góp tích cực trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế – xã hội tại địa phương trong năm 2025.

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang đón nhận Bằng khen của VCCI.

Việc T&T Group và lãnh đạo Tập đoàn được VCCI vinh danh tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín và trách nhiệm của Tập đoàn T&T Group trong hệ sinh thái doanh nghiệp Thủ đô, đồng thời cho thấy sự tham gia ngày càng chủ động của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, trong khuôn khổ Lễ tôn vinh Doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2025 - chương trình ghi nhận những doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp xuất sức cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước, Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Group Nguyễn Tất Thắng và Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang cũng đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô năm 2025.

Được thành lập năm 1993 bởi nhà sáng lập Đỗ Quang Hiển, sau hơn ba thập kỷ phát triển, T&T Group hiện là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu như tài chính – đầu tư, bất động sản, năng lượng, logistics, hạ tầng giao thông – hàng không, nông nghiệp và thể thao. Với hệ sinh thái hơn 200 doanh nghiệp thành viên, liên doanh, liên kết và đội ngũ trên 80.000 cán bộ nhân viên, T&T Group đã và đang ghi dấu ấn bằng nhiều dự án quy mô lớn, có tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế; nhận được sự tín nhiệm và hợp tác của nhiều tập đoàn kinh tế, định chế tài chính lớn trên thế giới.

Với những đóng góp tích cực và bền bỉ cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước, T&T Group là một trong số ít tập đoàn kinh tế tư nhân 3 lần vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng; cùng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội và các địa phương trong cả nước.