Khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Công trình như một điểm tựa tinh thần thiêng liêng, “ngôi nhà chung” sau 58 năm chiến đấu, hy sinh thầm lặng của lực lượng biệt động anh hùng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Bia tưởng niệm. Ảnh: Lê Vĩnh

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với tinh thần quả cảm, mưu trí, sẵn sàng hy sinh, các cán bộ, chiến sĩ biệt động trở thành biểu tượng tiêu biểu của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sự cống hiến thầm lặng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Công trình Bia tưởng niệm được khởi công xây dựng ngày 3/2/2025 với hai hạng mục chính là tấm bia đá và một bức phù điêu, được thiết kế trang nghiêm, hài hòa với không gian Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Đây không chỉ là nơi tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc mà còn là biểu tượng của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nơi kết tinh tình đồng chí, nghĩa đồng đội và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh thầm lặng của cha anh.

Việc hoàn thành công trình Bia tưởng niệm đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (6/1/1946 – 6/1/2026) được xem như một “nén tâm nhang” thành kính của gần 1.700 hội viên, những cán bộ, chiến sĩ và cơ sở cách mạng của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định dâng lên hương linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Đặc biệt, sau 58 năm, những chiến sĩ biệt động đã hy sinh tại năm mục tiêu trọng yếu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã có “ngôi nhà chung” tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Điều này đáp lại niềm mong mỏi khắc khoải của đồng đội và thân nhân các liệt sĩ. Đồng thời khẳng định trách nhiệm, tình cảm và lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con trung hiếu đã hiến dâng trọn đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Công trình Bia tưởng niệm liệt sỹ Biệt động Sài Gòn. Ảnh: Lê Vĩnh

Bia tưởng niệm sẽ trở thành không gian sinh hoạt chính trị – văn hóa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống và hun đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Điểm nhấn là việc gắn kết giáo dục truyền thống với chuyển đổi số thông qua hệ thống mã QR, giúp người dân, cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ tiếp cận thông tin về các trận đánh tiêu biểu, những tập thể, cá nhân anh hùng của lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định một cách trực quan, sinh động.

Công trình được triển khai với sự chung tay, đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị và các nguồn lực xã hội với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng. Trong đó, Nam A Bank đã đồng hành gần 60% tổng kinh phí xây dựng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện và đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ.

Việc tham gia đồng hành xây dựng Bia tưởng niệm thể hiện trách nhiệm xã hội của Nam A Bank đối với cộng đồng, đồng thời là sự tri ân sâu sắc của tập thể cán bộ, nhân viên ngân hàng đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập, hòa bình của đất nước. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng về cội nguồn, lan tỏa các giá trị nhân văn và phát triển bền vững mà Nam A Bank kiên trì thực hiện nhiều năm qua.