6 trải nghiệm "nhất định phải thử" tại Tổ hợp Công viên giải trí Bright Park

“Công viên giải trí Bright Park – Thế giới phiêu lưu đa địa hình” mang đến dấu ấn khác biệt trên bản đồ vui chơi - giải trí tỉnh Ninh Bình, với một tổ hợp trải nghiệm “tất cả trong một” được đầu tư đồng bộ bài bản, sử dụng trang thiết bị hiện đại nhất và an toàn nhất.

Tại đây, du khách sẽ được sống trọn trong một thế giới giải trí tràn ngập sắc màu và những trải nghiệm thú vị. Sáu trải nghiệm dưới đây được xem là những dấu ấn đặc trưng làm nên sức hút của Bright Park.