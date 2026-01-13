Dự án nhà ở xã hội Square Nha Trang nhận vốn tín dụng từ Agribank

An cư lạc nghiệp cho hậu phương Quân đội và người dân lao động: Agribank tài trợ vốn tín dụng Dự án Nhà ở xã hội Square Nha Trang

Sáng ngày 12/01/2026, tại tỉnh Khánh Hòa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ ký kết tài trợ vốn tín dụng cho Dự án Nhà ở xã hội Square Nha Trang do Liên danh Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square – Công ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong việc triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh và ổn định đời sống cho người dân. Điểm đặc biệt của Dự án là sáng kiến của Agribank ưu tiên dành một phần quỹ căn hộ để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân – lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo Bộ Xây dựng có đồng chí Trần Hồng Minh – UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc. Về phía địa phương có đồng chí Trần Phong – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh Khánh Hoà. Về phía lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân có Đại tá Nguyễn Hữu Minh – Phó Chính uỷ Vùng 4 Hải quân; đại diện lãnh đạo các đơn vị. Về phía chủ đầu tư Dự án có ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên. Về phía Agribank có đồng chí Phùng Thị Bình – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; đại diện lãnh đạo các đơn vị tại Trụ sở chính; lãnh đạo Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch, Agribank Chi nhánh Khánh Hoà.

Dự án Nhà ở xã hội Square Nha Trang được triển khai trên khu đất có diện tích hơn 10.370 m² tại Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Dự án sở hữu vị trí thuận lợi tại cửa ngõ phía Nam thành phố, nằm trên trục giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh với trung tâm Nha Trang, góp phần hình thành khu dân cư đồng bộ, hiện đại, gắn với định hướng phát triển đô thị bền vững của địa phương. Với quy mô gần 800 căn hộ, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 2.000 người dân, chủ yếu là người lao động có thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật. Trong đó, Dự án sẽ ưu tiên dành một phần quỹ căn hộ để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, góp phần giải quyết nhu cầu an cư, ổn định đời sống cho lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và hệ thống ngân hàng đối với công tác hậu phương quân đội.

Các căn hộ tại dự án được thiết kế khoa học, tối ưu công năng sử dụng, bảo đảm không gian sống tiện nghi, an toàn và thân thiện với môi trường. Tiêu chuẩn thiết kế, chất lượng xây dựng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, tiệm cận các dự án nhà ở thương mại, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, từng bước thay đổi nhận thức về điều kiện sống của người dân trong phân khúc này. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.115 tỷ đồng, trong đó Agribank tài trợ vốn tín dụng 670 tỷ đồng, sẽ giải ngân kịp thời, phù hợp với tiến độ triển khai dự án, thể hiện sự đồng hành chặt chẽ của Agribank với chủ đầu tư trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội.

Tại buổi lễ, Agribank đã ký kết các hợp đồng và thỏa thuận quan trọng, bao gồm: Hợp đồng tín dụng giữa Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch, Agribank Chi nhánh Khánh Hòa với Chủ đầu tư về việc tài trợ vốn cho Dự án Nhà ở xã hội Square Nha Trang; Thỏa thuận tài trợ người mua nhà ở xã hội giữa Agribank Chi nhánh Khánh Hòa và chủ đầu tư dự án. Đặc biệt, buổi lễ còn chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square và Agribank Chi nhánh Khánh Hòa nhằm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân tiếp cận, mua nhà tại dự án, góp phần ổn định đời sống, yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở xã hội ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị và địa bàn phát triển du lịch, dịch vụ như Khánh Hòa, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần khẳng định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, vừa mang ý nghĩa kinh tế, vừa mang ý nghĩa chính trị – xã hội. Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ cùng các chương trình tín dụng ưu đãi của ngành Ngân hàng đã tạo hành lang pháp lý và nguồn lực tài chính quan trọng để các dự án nhà ở xã hội được triển khai hiệu quả, bền vững.

Với vai trò Ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu, Agribank luôn tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội, chủ động triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn mua nhà với lãi suất hợp lý, thời hạn vay dài, thủ tục minh bạch. Đến nay, Agribank đã ký cam kết cấp tín dụng cho 23 dự án nhà ở xã hội triển khai theo Nghị quyết số 33/NQ-CP và đang trong quá trình tiếp cận, xem xét cấp tín dụng đối với 6 dự án khác. Bên cạnh đó, Agribank tập trung tài trợ vốn cho người mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội, góp phần đưa chính sách tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, hỗ trợ người dân hiện thực hóa nhu cầu an cư.

Việc ký kết và triển khai tài trợ vốn tín dụng cho Dự án Nhà ở xã hội Square Nha Trang không chỉ khẳng định vai trò, uy tín và năng lực của Agribank trong việc đồng hành cùng các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, mà còn góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ổn định, phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững ổn định chính trị tại địa phương.