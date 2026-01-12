Giải pháp kết nối của VietinBank: Lời giải toàn diện cho xu hướng tài chính số 2026

Dữ liệu liền mạch, quy trình vận hành tự động và các quyết định tài chính được hình thành từ thông tin theo thời gian thực đang trở thành xu hướng tài chính số của năm 2026. Đây cũng chính là giá trị mà giải pháp kết nối của VietinBank hướng tới: Xây dựng một hạ tầng số kết nối ngân hàng, kết nối hệ thống ERP và nền tảng Open API thành một dòng chảy thống nhất.

Hệ sinh thái kết nối hệ thống quản trị doanh nghiệp

Khi tài chính – kế toán được đặt trên cùng một trục dữ liệu, doanh nghiệp có điều kiện tối ưu vận hành, quản trị dòng tiền chủ động và mở rộng khả năng tích hợp công nghệ. Trong bối cảnh số hóa diễn ra ở tốc độ cao, đây là nền tảng giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh và phát triển bền vững.

VietinBank phát triển nền tảng kết nối số đồng bộ cùng Hệ sinh thái số (được gọi là Hệ sinh thái kết nối hệ thống quản trị doanh nghiệp) nhằm đáp ứng cả yêu cầu vận hành hằng ngày lẫn nhu cầu hoạch định chiến lược dài hạn của doanh nghiệp. Nền tảng kết nối số cùng Hệ sinh thái số này gồm: Dịch vụ kết nối ERP, VietinBank Open API Portal và Tư vấn chuyển đổi số hỗ trợ kết nối ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình làm việc. Với Hệ sinh thái kết nối, doanh nghiệp giảm đáng kể thao tác thủ công, tăng độ chính xác, đồng thời có thêm không gian để phát triển những mô hình tài chính phù hợp với ngành nghề của mình.

Từ khi triển khai, Hệ sinh thái kết nối của VietinBank đã kết nối thành công cho hơn 8 nghìn doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI, giúp khách hàng tiếp cận một nền tảng tài chính số ổn định và hiệu quả hơn.

Dịch vụ Kết nối ERP – Giải pháp quản lý tài chính tối ưu dành cho doanh nghiệp

Dịch vụ kết nối ERP cho phép hệ thống quản trị của doanh nghiệp liên thông trực tiếp với VietinBank, đảm bảo mọi giao dịch và dữ liệu tài chính được cập nhật theo thời gian thực. Những tính năng như sao kê tự động, biến động số dư, thu hộ qua tài khoản định danh/QR/POS, chuyển tiền VND/ngoại tệ, chi lương hay thanh toán hóa đơn – thuế được tích hợp ngay trong ERP.

Việc ngân hàng kết nối trực tiếp vào hệ thống quản trị giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian đối soát, giảm lỗi nhập liệu và tăng độ chính xác của báo cáo dòng tiền. Đặc biệt, khi dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, bộ phận tài chính – kế toán và ban lãnh đạo có thể theo dõi sát tình hình dòng tiền, đưa ra quyết định kịp thời thay vì phải chờ tổng hợp – rà soát – đối chiếu thủ công.

VietinBank Open API Portal – Nền tảng số vượt trội dành cho doanh nghiệp

Dịch vụ mang đến một môi trường sandbox an toàn, bộ API theo ngành và giao diện trực quan giúp doanh nghiệp hoặc đối tác công nghệ thử nghiệm và triển khai tính năng mới nhanh hơn. Các luồng thanh toán, báo cáo hay quy trình tự động hóa có thể được thử nghiệm trước trên sandbox, giúp doanh nghiệp giảm rủi ro và tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai.

Thông qua nền tảng này, doanh nghiệp có thể chủ động định hình cách thức quản trị tài chính của mình: từ thiết kế các giải pháp tài chính sáng tạo để tạo khác biệt, tối ưu quy trình vận hành, đến mở rộng hệ sinh thái số phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn. Giao dịch liền mạch và tích hợp nhanh cũng giúp đội ngũ tài chính tập trung nhiều hơn vào vai trò hoạch định chiến lược thay vì xử lý thủ tục.

Đại diện VietinBank nhận giải thưởng “Sáng kiến API và Ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam 2025”

Tư vấn và triển khai chuyển đổi số kết nối ngân hàng: Từ chuẩn hoá đến thông minh

Không dừng lại ở việc cung cấp các giải pháp/sản phẩm dịch vụ qua kết nối, VietinBank còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số với vai trò là cầu nối kiến tạo giải pháp từ nhu cầu kinh doanh thành kiến trúc kỹ thuật và quy trình vận hành. Tùy theo mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp, VietinBank phối hợp đối tác công nghệ để tư vấn theo 5 cấp độ: Tiêu chuẩn hoá; Số hoá; Tích hợp; Tối ưu và Thông minh.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp xác định đúng điểm điểm nghẽn, các lĩnh vực cần cải thiện. Từ đó đưa ra các giải pháp đề xuất cải tiến quy trình, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, tạo nền tảng cho quá trình cải tiến liên tục và phát triển bền vững.

Cam kết đồng hành: Trải nghiệm, thử nghiệm, triển khai

VietinBank đặt mục tiêu giúp doanh nghiệp rút ngắn quãng đường từ ý tưởng đến triển khai, giảm chi phí công nghệ và tăng độ tin cậy của hệ thống tài chính, để mỗi kết nối đúng lúc, đúng nhu cầu trở thành nền tảng cho sự thành công của doanh nghiệp.

Với thông điệp “Tết phát lộc — Kết nối vạn thành công”, VietinBank triển khai chương trình đặc biệt dành cho doanh nghiệp nhân dịp năm mới 2026:

- Miễn phí trải nghiệm sandbox trên VietinBank Open API Portal.

- Miễn phí tư vấn kết nối hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật trong toàn bộ quá trình tích hợp.

Để trải nghiệm dịch vụ, doanh nghiệp vui lòng liên hệ Tổng đài dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp: 1900 558 886 hoặc các phòng giao dịch/chi nhánh VietinBank trên toàn quốc để được hỗ trợ.