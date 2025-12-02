Vietnam Airlines khai thác trở lại các chuyến bay từ sân bay Vinh

Vietnam Airlines sẽ khôi phục khai thác các chuyến bay thường lệ tại sân bay Vinh (Nghệ An) ngay sau khi hoàn thành công tác sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và được nhà chức trách cho phép hoạt động trở lại.

Theo đó, từ ngày 19/12/2025, Vietnam Airlines dự kiến khai thác tổng cộng 07 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày kết nối Vinh với Hà Nội và TP.HCM, gồm: 05 chuyến khứ hồi giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Vinh; 02 chuyến khứ hồi giữa sân bay Nội Bài và Vinh.

Việc ngay lập tức khai thác trở lại tại sân bay Vinh với tần suất cao là một trong những ưu tiên hàng đầu của Vietnam Airlines, nhằm đảm bảo sự kết nối thông suốt trong toàn mạng bay và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cuối năm. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của Vietnam Airlines trong việc kết nối và phát triển kinh tế, du lịch vùng miền tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Bảo, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Việc chủ động chuẩn bị nguồn lực từ sớm đã giúp hãng ngay lập tức triển khai được các chuyến bay khi sân bay Vinh mở cửa trở lại. Vietnam Airlines luôn đặt mục tiêu đảm bảo kết nối thông suốt trên toàn mạng bay, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu đi lại tăng cao. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những trải nghiệm bay an toàn, thuận tiện và chất lượng.”

Trước đó, theo thông báo của nhà chức trách, sân bay Vinh đã tạm dừng khai thác từ ngày 1/7 để phục vụ công tác sửa chữa và nâng cấp hạ tầng. Trong thời gian này, Vietnam Airlines đã tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đến, đi từ sân bay này, đồng thời tăng cường tần suất khai thác đến các sân bay lân cận như Nội Bài và Thọ Xuân (Thanh Hóa) nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân khu vực Bắc Trung Bộ không bị gián đoạn.

Từ thời điểm hiện tại, hành khách đã có thể mua vé cho các chuyến bay đến và đi từ sân bay Vinh qua website www.vietnamairlines.com, ứng dụng “Vietnam Airlines”, hệ thống phòng vé, đại lý chính thức của hãng trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài 1900 1100 để được hỗ trợ. Mọi thông tin mới nhất về lịch khai thác, dịch vụ và chương trình ưu đãi sẽ được cập nhật liên tục trên các kênh chính thức của Vietnam Airlines.