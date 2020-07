Tra cứu online điểm thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Thí sinh có thể xem điểm thi vào lớp 10 năm 2020 được niêm yết công khai tại các điểm thi hoặc tra cứu điểm thi tại Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh TẠI ĐÂY.

Bên cạnh đó, một số website liên kết như diemthi.tuyensinh247.com hay kenhtuyensinh.vn cũng hỗ trợ các thí sinh tra cứu điểm thi vào lớp 10 nhanh chóng.

Dự kiến sau khi công bố điểm, Sở sẽ triển khai công tác nhận hồ sơ phúc khảo và công bố điểm phúc khảo, hoàn thành trước ngày 7/8. Danh sách các thí sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 12/8.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Quảng Ninh diễn ra vào ngày 16-17/7. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh Quảng Ninh có hơn 12.500 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Trong kỳ thi năm nay, mọi công tác chuẩn bị tổ chức đều được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng.

Sự phối hợp giữa ngành GD&ĐT với các ngành, địa phương được triển khai tích cực, nghiêm túc. Các Hội đồng thi đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, cảnh sát giao thông trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh khu vực thi. Điều kiện vật chất trong các phòng thi được đảm bảo, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi.

