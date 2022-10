9 thiết bị điện tử đang âm thầm "ngốn" điện nhà bạn

Ai muốn trả những loại hóa đơn mà thậm chí bạn còn không biết về nó hay không nhận được lợi ích gì từ nó? Dưới đây là một số "ma cà rồng năng lượng" có thể xuất hiện xung quanh nhà bạn.

"Ma cà rồng năng lượng" là gì?

Đây là một cụm từ ẩn dụ chỉ những thiết bị điện tử thụ động tiêu tốn điện năng trong ngôi nhà của bạn mà bạn không hề hay biết.

Cách để xác định "ma cà rồng năng lượng"?

Trước khi xác định xem đâu là những loại thiết bị gây lãng phí năng lượng vô ích, bạn cần nhớ rằng, thiết bị càng mới thì sự tối ưu về mọi mặt của nó càng cao hơn, và ngược lại các thiết bị cũ thì càng tiêu tốn nhiều lượng điện trong nhà của bạn hơn.

Hộp cáp và hộp giải mã tín hiệu vệ tinh

Trở lại đầu những năm 2010, nhiều người đã phàn nàn về cách các hộp giải mã tín hiệu vệ tinh và cáp tiêu tốn năng lượng nhiều như thế nào. Dù đã có mức cải thiện tốt như giảm 50% mức tiêu thụ điện năng của hộp giải mã tín hiệu DVR, nhưng nhìn chung chúng vẫn "ngốn" khá nhiều lượng điện năng trong ngôi nhà của bạn. Hộp DVR thông thường có thể cần đến 25W, còn những hộp cáp truyền thống đơn giản vẫn sử dụng đến 15W.

TV

Giống như các hộp truyền hình cáp, TV từ trước đến nay luôn chiếm vị trí cao trong danh sách các thiết bị tiêu tốn điện trong ngôi nhà của bạn. Sự ra đời của những chiếc TV thông minh và các tính năng tiến tiến giúp cho việc lãng phí điện giảm bớt đi đôi chút. Những loại smart TV mới có tính năng tối ưu khi không sử dụng và thường chỉ tốn 1W điện, nhưng phần còn lại thì không như vậy. TV phổ thông giờ đây đều tốn từ 10-20W khi ở chế độ chờ.

Các thiết bị chơi game

Console cũ sẽ không nằm trong danh sách này, nhưng những loại console mới lại chính là thủ phạm gây lãng phí điện. Tất cả chức năng tiên tiến mà nhà sản xuất giới thiệu như kích hoạt ngay lập tức hay tốc độ download một tựa game đều là những nguyên nhân gây lãng phí điện. Để vận hành được những tính năng đó, các mẫu console sẽ "ngôn" 10-15 watt điện chờ. Bạn hoàn toàn có thể khắc phục việc lãng phí điện bằng việc vào phần cài đặt năng lượng trên các mẫu console và tắt các tính năng đó đi.

Loa, bộ đầu thu và hệ thống âm thanh

Loa, bộ đầu thu hay các hệ thống âm thanh nói chung đều là những "ma cà rồng năng lượng" trong ngôi nhà của bạn. Một thứ nhỏ như Google Nest Mini mà bạn đã gắn vào hệ thống âm thanh toàn ngôi nhà của mình chỉ sử dụng 2W nguồn điện ở chế độ chờ. Nhưng những chiếc loa lớn hơn, chẳng hạn như một cặp loa tháp có hỗ trợ Bluetooth tích hợp hoặc bộ thu âm thanh có thể tiêu thụ 15W ở chế độ chờ. Điều tương tự cũng xảy ra với dải loa, chúng sẽ ngốn 7-10W ở chế độ chờ.

PC

Nhiều người tự hỏi liệu nên tắt hay bật máy tính để qua đêm. Nếu bạn để máy tính bật, nhưng chỉ có màn hình “sleep”, lượng điện ở chế độ chờ của PC sẽ là bất cứ thứ gì đã được kích hoạt trước đó, như một app đang chờ tải. Không bất ngờ khi quá trình này có thể ngốn tận 100W.

Laptop

Cũng giống như PC, laptop cũng tiêu tốn năng lượng khi ở chế độ chờ. Khi tắt hoàn toàn, năng lượng duy nhất mà máy tiêu thụ là để giữ cho pin luôn ở trạng thái tắt, thường tốn khoảng 1 watt. Song, chế độ sleep sẽ đẩy con số này lên thành 2-5W. Nếu bạn để laptop chạy nhưng tắt màn hình, năng lượng chờ có thể lên đến 10-30W.

Máy in và thiết bị ngoại vi máy tính

Nguồn điện ở chế độ chờ của máy in có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào kích thước và mẫu mã của máy in. Một máy in nhỏ gọn còn mới và không có chức năng kết nối mạng sẽ chỉ tiêu thụ 3-5W, nhưng chỉ cần nâng cấp lên máy in có kết nối mạng thì mức năng lượng tiêu thụ ở chế độ chờ sẽ lên đến 10-20W. Nếu bạn kết nối một đống các vật dụng văn phòng liên quan khác như hệ thống loa 2.1, màn hình PC, VoIP hoặc điện thoại vô tuyến, năng lượng chờ lại được cộng thêm 5-10W.

Các dụng cụ nhà bếp

Khi nói đến các thiết bị nhà bếp, mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ rất đáng lưu ý. Một chiếc lò vi sóng cổ có thể tiêu thụ 10-15W điện năng khi không sử dụng. Có thể bạn sẽ không rút phích cắm của bếp hoặc lò vi sóng để tiết kiệm vài chục nghìn tiền điện mỗi năm. Tuy nhiên, bạn nên rút phích cắm bất cứ thiết bị gì có màn hình điện tử hoặc những tính năng tích hợp luôn bật. Việc đổi từ một cái lò vi sóng có năng lượng chờ là 10W sang cái khác chỉ có 0.5W, sẽ giúp bạn tiết kiệm được một số tiền kha khá.

Củ sạc

Nhiều người lầm tưởng rằng những thiết bị sạc sẽ không tiêu tốn điện nếu chúng không sạc bất kỳ thiết bị điện tử nào, những sự thực không phải vậy. Những bộ sạc cơ bản mà mọi người thường dùng để sạc dụng cụ trong gia đình như máy khoan, dụng cụ sân vườn, máy hút bụi có thể tiêu thụ 3-5W ngay cả khi đã rút pin khỏi bộ sạc. 5W nghe có vẻ không phải là con số quá lớn, nhưng hãy tưởng tượng phòng nào trong nhà bạn cũng có một thiết bị đang gây lãng phí như vậy thì việc rút củ sạc sau khi sử dụng sẽ giúp bạn tiết kiệm được một số tiền không nhỏ.

Theo How to Geek