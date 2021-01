TP.HCM: Bé trai 3 tuổi đột tử thương tâm nghi bị bạo hành

BS Đinh Tấn Phương cho biết: “Bệnh nhi là một bé trai 3 tuổi tên Phạm Thanh T, ngụ tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, đã nhập viện BV quận Bình Tân trước đó, được chuyển tới BV Nhi Đồng 1 từ BV quận Bình Tân trong tình trạng đồng tử đã giãn, đã ngưng tim, ngưng thở. Bệnh nhi được nhập viện vào BV Nhi Đồng 1 lúc 1h30 ngày 15/1/2021, tử vong lúc 6h30 phút ngày 16/1/2021”.

Theo lời người nhà, thì sau khi ăn tối xong, người nhà phát hiện bé T toàn thân tím tái, co giật, sau đó thì ngưng thở, nên đã đưa đến BV quận Bình Tân hồi sức cấp cứu. Sau 15 phút thì bé có nhịp tim trở lại nên đã cho chuyển viện tới BV Nhi Đồng 1.

Nhưng BS Đinh Tấn Phương cho biết, khi khoa Cấp cứu BV Nhi Đồng 1 tiếp nhận bệnh nhi này, thì bé đã ngưng tim, ngưng thở. Ngay lập tức, các BS tiến hành các biện pháp cấp cứu, xét nghiệm, chụp CT não, hội chẩn đa khoa.

“Kết quả cho thấy hình ảnh chụp CT là phù não lan toả rất nặng nề, đến mức khiến cho não bị tụt xuống luôn, xuất huyết dưới màng cứng quanh bán cầu đại não, bề dầy 5,7 mm, có lan vào vách liên bán cầu và tiểu não hai bên. Thuỳ giữa bị lệch sang bên phải. Não bị thoát vị hành nhân tiểu não, không thấy hình ảnh hộp sọ” – BS Phương nói.

“Đứng trước kết quả xét nghiệm và hình ảnh chụp CT, có thể thấy bệnh nhi phù não rất nặng, xuất huyết dưới màng cứng, bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở bất thường” – BS Phương kết luận ngắn gọn.

Sau hội chẩn, các BS đưa ra ý kiến có thể bệnh nhân bị chấn thương hoặc cũng có thể đã có nguyên nhân bệnh lý mạch máu, dẫn đến tổn thương, nhưng không thể kết luận chắc chắn được, nên BV đã mời pháp y và cơ quan chức năng vào làm việc để điều tra nguyên nhân rõ ràng.

“Giả sử nếu bệnh nhân trước đó đã có bệnh lý dị dạng mạch máu, hoặc rối loạn đông máu nặng, cũng có thể gây xuất huyết như vậy, nhưng hai trường hợp này cũng hiếm gặp” – BS Phương cho biết.

Trước thắc mắc của người xung quanh về mối nghi ngờ em bé trước đó đã bị bạo hành dẫn tới phù não nặng nề, tụt não và tử vong thương tâm, BS Phương cung cấp thêm chi tiết, trên người bệnh nhi có một số vết bầm ở vai, ở chân.

“Tuy nhiên, để có câu trả lời cụ thể, phải chờ kết luận của pháp y và cơ quan Công an” – BS Phương nói.

Trường hợp của bệnh nhi khá đặc biệt, hiện đang sống trong một gia đình họ hàng (không rõ quan hệ) nhưng không do cha mẹ chăm nuôi trực tiếp. Theo lời khai của ba em bé, thì ngay từ khi bé mới được 3 tháng tuổi, mẹ bé đã không còn ở chung với gia đình. Cha của bé hiện đang chăm sóc người thân trong BV Ung Bướu TP.HCM nên cũng không trực tiếp nuôi con. Được biết, người hiện đang chăm nuôi em bé cũng chính là người phát hiện sự việc và đưa bé vào cấp cứu tại BV.

“Về trường hợp cấp cứu của bệnh nhi này, BV quận Bình Tân cũng đã báo cho cơ quan chức năng quản lý địa bàn BV quận Bình Tân và cơ quan Công an quản lý nơi cư trú của bé là quận Tân Phú. Nên khi tiếp nhận bệnh nhân này, thấy có biểu hiện ngưng tim, ngưng thở bất thường, BV Nhi Đồng 1 cũng báo cơ quan chức năng, mời Công an quản lý địa bàn vào cuộc. Cùng với bộ phận pháp y, cơ quan Công an cũng có mặt chứng kiến, ghi nhận kết quả, điều tra rõ ràng hơn về nguyên nhân tử vong của bệnh nhi” – BS Phương thông tin.