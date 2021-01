Top những tựa game đáng chơi nhất trên PS5 (phần 4)

Ở phần trước bạn đã được giới thiệu qua 8 tựa game đáng chơi nhất trên PS5 ở thời điểm hiện tại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm 2 tựa game nữa nhé

9. Call of Duty: Black Ops Cold War

Giá: 59,99 USD

Call of Duty: Black Ops Cold War là phiên bản năm 2020 của Call of Duty, chạy đồng thời trên hệ máy console cũ và mới ngoài PC. Đây là trò chơi thứ sáu trong chiến dịch phụ Black Ops và là trò chơi thứ 17 trong loạt Call of Duty. Trò chơi này đóng vai trò là phần hậu sản xuất của Call of Duty: Black Ops và cũng là phần tiền truyện của Call of Duty: Black Ops II.

Bối cảnh của trò chơi diễn ra vào cuối thời kỳ Chiến tranh Lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Khởi đầu của game khiến người chơi không thể không liên tưởng đến phần 1 khi nó cũng bắt đầu với ánh đèn chập chờn của một quán bar, một không gian đầy khói thuốc lá cùng những con người lắc lư theo điệu nhạc trong một thế giới đang nhiễu nhương vì ảnh hưởng của Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên thay vì lấy bối cảnh ở Cuba thì nay tựa game đã đươc bắt đầu tại thành phố Amsterdam vào những năm 80.

Sau khi được trang bị vũ khí đầy mình, người chơi cùng đồng đội bắt tay vào hành trình truy đuổi tên khủng bố Trung Đông trên các nóc nhà với bối cảnh giống hệt phim hành động hạng B vào thời kì đó. Đặc biệt hơn Call of Duty: Black Ops Cold War còn được giới thiệu với một cơ chế dường như đã bị mất kể từ Black Ops 2: lựa chọn. Bạn có thể bắt, giết hoặc tha mạng cho tên khủng bố này.

Sau khi bạn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, người chơi sẽ vào vai một lính mới có mật danh là “Bell” tham gia vào một đội đặc nhiệm do CIA lập ra với mục đích truy tìm và tiêu diệt một điệp viên nguy hiểm người Nga với bí danh “Perseus”. Khác với những phiên bản tiền nhiệm, Call of Duty: Black Ops Cold War giờ đây đã cho người chơi tự do lựa chọn tên, giới tính, kỹ năng và tính cách của bản thân. Điều này khiến tựa game bắn súng hành động nay lại được pha thêm nhập vai. Thêm một điểm đặc biệt trong gameplay là với phiên bản này người chơi hoàn toàn có thể tự do thực hiện màn chơi theo cách của riêng mình không còn bị bó buộc bởi NPC.

Xuyên suốt quá trình trải nghiệm, người chơi sẽ có cơ hội thu thập được một số đầu mối thông tin quan trọng từ nhiều người khác nhau. Từ đó bạn cần giải mã, xâu chuỗi chúng lại để mở ra các side mission và khám phá toàn bộ bí ẩn trong tựa game. Tuy nhiên, đó chỉ là một số thay đổi nhỏ của nhà phát hành. Về cơ bản Call of Duty: Black Ops Cold War vẫn giống những phiên bản tiền nhiệm. Nhà phát hành vẫn sử dụng công thức đã tạo nên tên tuổi của dòng game là chạy và bắn liên tục. Một số nhà phê bình đã cho rằng tựa game này có phần dập khuôn, không có nhiều đột phá về lối chơi.

Tuy nhiên, bù cho phần Gameplay thì Call of Duty: Black Ops Cold War đã làm rất tốt phần âm thanh và hình ảnh. Treyarch đã mang đến cho người chơi một màn trĩnh diễn đồ họa cực kỳ mãn nhãn: từ tạo hình vũ khí, model nhân vật, hiệu ứng cháy nổ cho đến cảnh quan của mỗi màn chơi… Hơn nữa quy mô của tựa game này cũng rất rộng khi mỗi màn chơi Treyarch đều đưa game thủ đến từng địa điểm khác nhau trên thế giới. Ngoài đồ họa, âm thanh cũng là một trong những điểm mạnh của Black Ops Cold War được Treyarch chăm chút rất kỹ lưỡng, từ những thứ cơ bản nhất như tiếng súng, âm thanh xung quanh, cho đến nhạc nền của từng màn chơi.

Mặc dù đã rất nỗ lực để tạo ra một phần chơi đáng nhớ nhưng thật đáng tiếc bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ để Black Ops Cold War thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của Modern Warfare. Tuy nhiên, đây vẫn là một tựa game sẵn sàng mang đến cho bạn một trải nghiệm FPS hấp dẫn với đồ họa đẹp mắt cùng với Gameplay máu lửa đúng theo tinh thần của series Call of Duty.

10. Watch Dogs: Legion

Giá: 27,49 USD

Trò chơi lấy bối cảnh thành phố London của nước Anh ở tương lai gần sau giai đoạn Brexit. Cốt truyện vẫn xoay quanh nhóm tin tặc DedSec quen thuộc từ các phần chơi trước. Lần này, nhóm bị một hacker bí ẩn có nick là Zero Day dàn cảnh, đổ tội cho Dedsec một loạt vụ đánh bom trong thành phố. Hành vi ném đá giấu tay này khiến các thành viên của nhóm bị xếp vào danh sách khủng bố. Giữa hỗn loạn, nhóm quân sự tư nhân Albion đã lợi dụng khoảng trống quyền lực lên nắm chính quyền và lập thiết quân luật. Lúc này hầu hết đồng đội cũ đã quay lưng với Dedsec. Trưởng nhóm Sabine đã dò tìm những thành viên tiềm năng để gây dựng lại một DedSec hùng mạnh hơn, đông đảo hơn để giải phóng thành phố khỏi tập đoàn tư nhân Albion đang dần bành trướng lực lượng ra khắp thành phố.

Gameplay của trò chơi được các nhà phê bình đánh giá rất cao bởi sư mới lạ, sáng tạo và lôi cuốn của nó. Về cơ bản, bạn có thể tuyển mộ bất kỳ NPC nào gặp trên đường thành nhân vật điều khiển bằng cách khai thác thông tin dữ liệu về họ thông qua chiếc smartphone trên tay. Mỗi nhân vật có vũ khí, kỹ năng và thiên hướng riêng, phù hợp với lối chơi đa dạng của mọi người. Ngay cả khi nhiệm vụ chính không thay đổi về yêu cầu hay mục tiêu, điều này giúp mỗi nhân vật mang lại cảm giác trải nghiệm khác nhau. Mỗi nhân vật sẽ gặp phải những khó khăn và thuận lợi riêng trong từng nhiệm vụ.

Điểm cộng lớn nhất của Watch Dogs: Legion là khía cạnh câu chuyện kể. Ở góc độ người chơi, đội ngũ biên kịch đã xây dựng nên câu chuyện kể khá gần gũi vì theo sát tình hình thời sự trong những tình tiết sự kiện lấy cảm hừng từ đời thật. Nếu nhìn một cách khác bạn có thể dễ dàng thấy được Watch Dogs: Legion giống như xã hội phương Tây ngoài đời thật. Trò chơi có rất nhiều thông điệp đáng chú ý, vốn là câu chuyện chưa có hồi kết ở các nước phương Tây như phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc hay thậm chí vấn đề chính sách không được lòng người dân hoặc bộ phận lợi ích nhóm nào đó.

Tuy nhiên, hướng tiếp cận nội dung lại là điểm trừ của tựa game này. Vấn đề ở chỗ nhà làm game cố gắng nhồi nhét quá nhiều thông điệp vào trải nghiệm trò chơi, khiến những ai ít quan tâm đến thời sự thế giới sẽ cảm thấy hoang mang và khó hiểu.

Với kinh nghiệm làm game thế giới mở và các hình ảnh thành phố London ngoài đời thực, Ubisoft đã tạo ra một bản đồ rộng lớn và cực kỳ chi tiết để game thủ có thể khám phá. Thêm nữa, Watch Dogs Legion sở hữu ngôn ngữ thiết kế cùng đồ họa được người dùng đánh giá rất cao. Vào những đêm mưa ở London là thời điểm rất thích hợp để bạn dạo quanh một vòng thành phố và tận hưởng đồ họa ở mức tuyệt đỉnh của game. Hơi tiếc là việc lái xe trong game hoàn toàn không thú vị chút nào, bởi ngoài cảm giác lái bèo nhèo, phần radio trên các cỗ xe cũng khá hạn chế. Âm thành trong tựa game không quá đặc biệt, mọi thứ đều ở mức ổn.

Nhìn chung, đây là một tựa game khá mới mẻ và xứng đáng để trải nghiệm, nó đem lại cho game thủ một phương thức mới để tiếp cận thể loại open world, sở hữu một thành phố rộng lớn và nhiều tầng lớp cùng những hoạt động bên lề khá thú vị.

Dịch tổng hợp: IGN, Tomsguide, Gamesradar, Tech Radar, The Verge, Trustedreviews