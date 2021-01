Lenovo Legion 5 vs Dell G3 3500: Laptop gaming giá rẻ trong tầm giá dưới 25 triệu đồng

1. Lenovo Legion 5

Tổng quan

Lenovo Legion 5 phiên bản AMD được giới thiệu trong bài có cấu hình tương đối cơ bản, với màn hình 15,6 inch full HD, AMD Ryzen 5 4600H APU, 8GB RAM và ổ cứng NVMe dung lượng 512GB tiêu chuẩn. Có thể nói cấu hình này có thể đáp ứng tốt nhu cầu chơi game của hầu hết các game hiện nay, có thể thực hiện tốt các công việc đồ họa đa phương tiện. Hầu hết các máy tính xách tay chơi game luôn có các tùy chọn cơ bản để có thể dễ dàng thu hút nhiều học sinh (sinh viên) hơn, và Legion 5 cũng không ngoại lệ.

Điểm cộng

Lenovo đã quyết định thay đổi phong cách thiết kế từ phiên bản Legion Y530, và nhận được nhiều lời khen ngợi trong giới kỹ thuật, cho đến thời điểm hiện tại Lenovo vẫn sử dụng phong cách thiết kế này. Thiết kế đơn giản này tuy đẹp và bắt mắt nhưng hơi nhàm chán. Ngoài những thứ trên, chúng ta sẽ có một chiếc máy khá mỏng so với các phiên bản trước đó. Vùng dày nhất của thân trước khoảng 1mm và vùng mỏng nhất khoảng 2mm.

Nhìn chung Lenovo Legion 5 chủ yếu sử dụng chất liệu nhựa, khi cầm lên máy không quá sang trọng. Phần chiếu nghỉ tay được làm từ chất liệu nhựa cứng chắc chắn, ngoài ra bề mặt còn được phủ một lớp mịn và mềm, khi chạm vào cho người dùng trải nghiệm gần như tương tự như các dòng ThinkPad cao cấp, nhưng chất liệu này lại để lại quá nhiều dấu vân tay khi dùng. Cũng giống như Legion Y540 và Y7000 phiên bản 2019, nút nguồn của Lenovo Legion 5 được đặt chính giữa máy, ngay bên dưới dòng chữ "Legion" để tạo sự cân đối về tỷ lệ. Máy sử dụng bản lề hai mặt quen thuộc, có thể dễ dàng gập lại bằng một tay và có thể mở ra 180 độ. Khác với phiên bản trước, Lenovo dường như đã giải quyết được vấn đề "giấu một bên khe bản lề" như phiên bản trước.

So với phiên bản trước, Lenovo Legion 5 đã dược thiết kế gọn gàng hơn. Để có được "thân hình" như vậy, Leovo đã gọt bớt viền xung quanh máy . Một điểm thay đổi nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của người dùng đến từ việc Lenovo đã di chuyển cụm camera lên phía trên như mọi chiếc máy tính khác. Tất nhiên, để thay đổi vị trí của cụm camera, Lenovo phải chấp nhận rằng viền bezel phía trên dày hơn một chút, tuy nhiên hãng chỉ thiết kế khu vực camera ở chính giữa nhô ra, thay đổi này vô tình tạo thành một gờ vô cùng hữu ích giúp cho người dùng có thể mở máy một cách dễ dàng. Về thiết kế trải nghiệm, đây quả thực là một bước đi rất sáng tạo của Lenovo. Ngoài ra, hãng cũng đã bổ sung cần gạt Privacy Shutter cho cụm camera, giống như trên ThinkPad của hãng, nhằm tăng cường bảo mật tổng thể cho tất cả các phân khúc máy tính.

Legion 5 sẽ có 3 tùy chọn màn hình, bao gồm Full HD IPS 120Hz 45% NTSC, Full HD IPS 60Hz 100% sRGB và 144Hz 100% sRGB Full HD IPS screen (Ở phiên bản Intel còn có phiên bản 240Hz., 100% sRGB-500 nits). Độ sáng Full HD IPS 60Hz và 144Hz tùy chọn là 300 nits và sử dụng công nghệ Dolby Vison. Phiên bản được giới thiệu ở đây được trang bị màn hình Full HD với tốc độ làm mới 144Hz. Nhờ tích hợp công nghệ Dolby Vision, màn hình có thể cung cấp khả năng hiển thị chi tiết và đủ rõ ràng. Ban đầu, khi nghe quảng cáo về màn hình hỗ trợ tới 100% sRGB, ai cũng nghi ngờ, vì có thể đó chỉ là một chiêu trò quảng cáo của công ty. Nhưng không phải vậy, không có chiêu trò quảng cáo gì ở đây cả.

Sau khi đo cẩn thận và thậm chí đo nhiều lần, màn hình vẫn có thể cung cấp kết quả chính xác, thậm chí vượt kết quả do nhà sản xuất cung cấp, bao gồm 100% sRGB, 77% AdobeRGB và 80% DCI-P3. Về độ sáng, lần này Lenovo đã nói dối người dùng là thông số của nhà sản xuất là 300 nits nhưng trên thực tế máy cho độ sáng tối đa lên đến 340 nits. Đây là màn hình rất thích hợp cho thiết kế đồ họa và chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video.

Ngoài ra, tần số 144Hz cũng là một điểm đáng chú ý. Từ đầu năm 2020, các hãng sản xuất dòng sản phẩm laptop chơi game từ phổ thông đến cao cấp dường như có xu hướng phổ cập màn hình tốc độ làm tươi cao cho sản phẩm của mình, tuy nhiên một nửa trong số đó sử dụng màn hình tần số cao nhưng chất lượng hình ảnh không tốt. Nhưng Lenovo đã làm được điều này bằng cách sử dụng tấm nền cao cấp để cân bằng tần số quét và chất lượng hình ảnh của máy chơi game tầm trung. Máy có màn hình 144 Hz và độ trễ 3 mili giây có thể đem lại phản hồi rất tốt khi chơi game, đặc biệt là các game bắn súng góc nhìn thứ nhất.

Điểm đáng chú ý nhất trên chiếc máy này là hệ thống bàn phím. Lenovo đã lắng nghe người dùng và khôi phục lại hệ thống bàn phím số truyền thống thay vì sử dụng bàn phím số như phiên bản trước. Hành trình phím cũng được làm sâu hơn, với kích thước 1,7mm, keycaps cũng được uốn cong hơn, tạo cảm giác ôm tay. So với bàn phím của ThinkPad T580 thế hệ trước, bàn phím này cũng ở mức một 9 một 10, nhưng so về độ bền và cảm giác gõ thì Legion 5 phải rất lâu mới sánh kịp. Tương tự, do hệ thống bàn phím số được thiết kế lại nên bàn phím của máy cũng được làm tràn sang hai bên, gần như sát mép kê tay.

Hệ thống đèn led của bàn phím khá tốt. Phiên bản đánh giá trong bài viết sử dụng đèn Led trắng, với hai mức sáng vừa phải, nhưng rất hữu ích khi sử dụng vào ban đêm. Ngoài ra, máy còn có tùy chọn bàn phím RGB 4 vùng , phù hợp với người dùng thích bàn phím màu sắc.

Touchpad cũng được thiết kế lại lược bỏ 2 phím chuột cứng thay vào đó là một khối liền mạch giúp tăng diện tích lên rất nhiều. Bề mặt bàn di chuột được phủ lớp sơn nhám nhưng khi sử dụng rất mịn. Hai phím chuột nhạy và hành trình sâu, tuy nhiên âm thanh hơi lớn. Hệ thống phản hồi nhanh với các cử chỉ và sử dụng rất mượt mà vì bàn di chuột được tích hợp sẵn trình điều khiển Windows Precision. Tuy nhiên, do touchpad rất nhỏ và kích thước giống như Macbook Pro 15 cuối năm 2015 nên không thể sử dụng hết các chức năng của nó.

Hệ thống cổng kết nối của máy rất đầy đủ, tối ưu cho trải nghiệm chơi game và đồ họa đa phương tiện. Cạnh trái bao gồm USB-A 3.2 Gen 1 hỗ trợ sạc nhanh và 1 jack tai nghe 3.5mm. Cạnh phải chỉ có một USB-A 3.2 Gen 1, một đèn báo trạng thái nguồn và nút Reset cứng. Phía sau tập trung nhiều cổng kết nối nhất, với 2 USB-A 3.2 Gen 1, 1 cổng HDMI 2.0, cổng mạng RJ-45 Gigabit và một cổng USB-C 3.2 Gen 1, tuy nhiên chỉ hỗ trợ xuất hình, không hỗ trợ Power Delivery.

Lenovo Legion 5 nhận được điểm số Benchmark rất tốt. Trong thực tế sử dụng máy thực hiện mượt mà các tác vụ văn phòng hàng ngày. Về khả năng gaming, máy có thể chơi tốt các tựa game phổ biến như Liên Minh Huyền Thoại, Fifa Online 4, CSGO, PUBG ở mức FPS ổn định. Lenovo Legion 5 cũng thực hiện tốt các tác vụ nặng như đồ họa 3D, 2D, dựng video v.v...

Lenovo trang bị cho Legion 5 hai loa Harman Kardon, mỗi bên loa công suất 2W. Loa được đặt ở hai bên mang đến trải nghiệm âm thanh vòm trung thực. Ngoài ra, phần mềm âm thanh của máy được tích hợp công nghệ âm thanh Dolby cho âm thanh trong trẻo, rõ ràng, đều dải và không bị khô.

Legion 5 AMD sử dụng pin 60Wh, đây là mức pin phổ biến của dòng Legion 5 Intel và AMD. Mặc dù dung lượng pin có vẻ nhỏ đối với laptop chơi game nhưng chiếc máy này vẫn cho thời gian sử dụng tương đối tốt.

Điểm trừ

Tuy thiết kế của Lenovo Legion 5 được các chuyên gia đánh giá là đẹp và bắt mắt, nhưng một số người lại cho rằng việc sử dụng cùng một kiểu thiết kế là một nước đi quá an toàn của Lenovo và chúng gây ra sự nhàm chán cho người dùng.

Theo trang Ultrabook Review, mặc dù có sở hữu màn hình có tần số quét lên đến 144Hz tuy nhiên tấm nền của Lenovo Legion 5 vẫn để lộ ra một số nhược điểm trong quá trình sử dụng. Cụ thể việc máy sử dụng lớp phủ matte không quá dày như những chiếc laptop khác nên khi bị ánh sáng chiếu thẳng vào màn hình sẽ xuất hiện hiện tượng lóa, gây ra chút bất tiện trong quá trình sử dụng. Màn hình của Lenovo Legion 5 cũng không được trang bị Adaptive Sync nên không thể đồng bộ khung hình trong những tựa game có mức FPS tối đa chỉ ở ngưỡng 60, rất dễ gây ra hiện tượng xé màn hình.

2. Dell Inspiron G3 15 3500

Điểm cộng

Dell G3 15 3500 có một số thay đổi nhỏ trong thiết kế so với các phiên bản tiền nhiệm. Máy có hai cạnh sau vát, bản lề liền và mặt sau phẳng. Viền màn hình Benzel rất mỏng và đều với 2 cạnh. Viền trên và dưới dày hơn để duy trì sự cân bằng và ổn định. Sản phẩm có 2 màu đen và trắng, phù hợp cả cho những bạn nữ có niềm đam mê với game.

Một nâng cấp khác so với phiên bản trước đó là máy đã có đầu đọc dấu vân tay đặt cạnh nút nguồn. Bảo mật là mối quan tâm tuyệt đối của các game thủ, không phải dữ liệu mà là quyền sở hữu cá nhân của họ. Bàn phím của Dell G3 3500 cho hành trình phím tuyệt vời, đem đến trải nghiệm chơi game cũng như gõ văn bản rất tốt.

Bàn phím của Dell G3 15 3500 là bàn phím có đèn nền với hành trình vừa phải, thích hợp chơi game trong thời gian dài. Đảm bảo rằng thao tác đủ nhanh và giảm mỏi tay. Các nút được sử dụng thường xuyên nhất khi chơi game đều được đánh dấu nổi bật. Lấy cảm hứng từ bàn phím của phiên bản Dell 3590, nút tăng hiệu năng được đặt vào vị trí phím F7, hỗ trợ tối đa khi bạn chơi game và có hiện tượng giật lag. Touch Pad của Dell G3 15 3500 khá to, dễ sử dụng, độ nhạy, tốc độ phản hồi nhanh.

Dell G3 15 3500 được trang bị đầy đủ các cổng kết nối phục vụ cho chơi game và làm việc. Máy được trang bị 3 cổng USB với 1 cổng type A 3.1, 2 cổng 2.0, 1 cổng mạng RJ-45, cổng HDMI, jack tai nghe 3.5, một khe thẻ thẻ SD. Cuối cùng là 1 cổng Type C USB 3.2 gen 2 hỗ trợ thunderbolt 3.

Dell G3 15 3500 được trang bị Intel Core i5 thế hệ 10 Comet Lake hoặc cùng thế hệ nhưng là Core i7 tùy vào lựa chọn của bạn. Hậu tố được chọn là H (ví dụ 10300H) cho hiệu suất hoạt động của chip tối đa. Lấy ví dụ chip Core i5 – 10300H có số xung nhịp từ 2.5 tới 4.5 GHz, mặc dù tiêu tốn điện TPD tới 45W nhưng so sánh với nhiều loại chip cao hơn nhưng thuộc dòng tiết kiệm điện thì nó còn có phần khỏe hơn về mặt hiệu suất. Và được trang bị dòng CPU hiệu năng cao thì chắc chắn nhà sản xuất Dell cũng đã trang bị tản nhiệt rất tốt cho chiếc máy này.

Và quả thật , Dell G3 15 3500 được trang bị hệ thống tỏa nhiệt kép với các lỗ thoát nhiệt ở 2 bên. Hệ thống quạt và tản nhiệt hoạt động rất trơn tru cho dù bạn chơi game nhiều giờ đồng hồ.

Việc được trang bị GPU Nvidia GeFore 1650Ti cho chúng ta thấy chiếc máy này phù hợp với game thủ tầm trung. Tuy so sánh sức mạnh của card đồ họa rời này chỉ hơn từ 15-20% so với 1050Ti nhưng cũng là đủ để giải quyết hầu hết các game ở thời điểm hiện tại ở mức độ phù hợp của tùy chỉnh đồ họa trong game. Trừ một số game đặc biệt nặng, bộ nhớ GDDR6 trên 1650 sẽ tăng sức mạnh tối đa cho chiếc máy này khi chơi game hoặc làm công việc multimedia.

Điểm trừ

Theo đánh giá của trang Notebook Check, màn hình là một điểm trừ lớn của Dell G3 15 3500. Màn hình 15,6 inch cho góc nhìn thoải mái và chi tiết khi chơi game. Độ phân giải là Full HD và được bao phủ bởi tấm nền WVA. Tùy thuộc vào ngân sách của bạn, bạn có thể chọn màn hình có tần số quét từ 60Hz đến 144Hz. Tương ứng với đó là dải màu màn hình từ 60% sRGB đến 90% sRGB. Rõ ràng, nếu bạn dự định sử dụng Dell G3 15 3500 này cho nhiều công việc liên quan đến màu sắc và độ chính xác của màu sắc, thì đây không phải là một màn hình tốt.

Tỷ lệ khung hình là 16: 9 và mật độ điểm ảnh là 142 PPI - khá thấp. Nếu khoảng cách từ màn đến mắt vượt quá 60 cm thì có thể nhìn được toàn bộ màn. Độ sáng được tuyên bố là 250 nits, thực tế chỉ là 235 nits. Đây không phải là một màn hình tốt để giải trí, xem phim 4k hay làm đồ họa ảnh.

3. Tổng kết

Lenovo Legion 5 và Dell G3 15 3500 là hai chiếc laptop gaming giá rẻ hiệu năng cao. Tuy có một vẻ ngoài không thực sự sang trọng, bắt mắt nhưng cả 2 chiếc máy đều đem đến trải nghiệm chơi game, thực hiện các tác vụ nặng rất tốt.

Hiện Lenovo Legion 5 đang được bán với mức giá khoảng 24 triệu đồng trên thị trường. Còn Dell G3 15 3500 đang được bán với mức giá khoảng 22 triệu đồng.

Dịch tổng hợp từ Laptop Media, Notebook Check, Gizbot, Ultrabook Review