Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ các bằng sáng chế do AI tạo ra

Bằng sáng chế do AI tạo ra là bằng sáng chế được phát triển bởi một hệ thống trí tuệ nhân tạo mà không có sự tham gia trực tiếp của con người. Mặc dù ý tưởng này có vẻ hấp dẫn, nhưng nó đặt ra các vấn đề về đạo đức và pháp lý, bao gồm cả việc ai sở hữu quyền bằng sáng chế đối với các phát minh do AI tạo ra, lo ngại về việc tràn ngập văn phòng bằng sáng chế với các bằng sáng chế chất lượng thấp và có khả năng suy yếu vai trò sáng tạo của con người trong hệ thống bằng sáng chế.

Vấn đề này sẽ cần được các chuyên gia pháp lý và đạo đức xem xét cẩn thận để đảm bảo rằng hệ thống bằng sáng chế tiếp tục khuyến khích và trao thưởng cho sự đổi mới thực sự. Vì lý do tương tự, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng họ sẽ không công nhận bằng sáng chế do AI tạo ra.

Phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đưa vấn đề này lên hàng đầu. Vụ việc liên quan đến Tiến sĩ Stephen L. Thaler, một chuyên gia AI người Mỹ, người đã phát triển một hệ thống có tên DABUS cho phép AI tạo ra nhiều bằng sáng chế khác nhau. DABUS được thiết kế để có khả năng tư duy và sáng tạo độc lập tương tự như bộ não con người, sử dụng bộ nhớ trong chứa lượng lớn dữ liệu và hệ thống máy tính thông minh có thể tạo ra kết quả ngoài mong đợi.

Trong khi Tiến sĩ Thaler tin rằng các ứng dụng bằng sáng chế của DABUS nên được công nhận, Văn phòng Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Hoa Kỳ (USPTO) đã từ chối chúng. Do đó, Tiến sĩ Thaler đã đưa vấn đề này ra tòa, nhưng Tòa án Tối cao Hoa Kỳ giữ nguyên quan điểm của USPTO rằng các bằng sáng chế do AI tạo ra không được pháp luật công nhận.

Phán quyết này đã gây ra một cuộc tranh luận về sự công nhận hợp pháp của các bằng sáng chế do AI tạo ra. Những người ủng hộ lập luận rằng các bằng sáng chế do AI tạo ra có thể thúc đẩy đổi mới và sáng tạo, trong khi những người chỉ trích lo ngại rằng chúng có thể kìm hãm các sáng chế do con người tạo ra.

Khi công nghệ AI tiếp tục phát triển và trở nên phức tạp hơn, cuộc tranh luận về các bằng sáng chế do AI tạo ra có thể sẽ gay gắt hơn. Vẫn còn phải xem hệ thống pháp luật sẽ xử lý vấn đề này như thế nào trong tương lai, nhưng hiện tại, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã nói rõ rằng các bằng sáng chế do AI tạo ra không được pháp luật công nhận.

Theo Gizmochina