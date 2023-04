Người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi sẽ chọn ai làm người kế nghiệp?

Việc sắp xếp các vị trí tại hội nghị của Tập đoàn Huawei lần này cho thấy ông Nhậm Chính Phi bắt đầu nghĩ đến việc chọn người kế nhiệm. Đây là một điều rất bình thường. Trong xã hội Trung Quốc ngày nay, những người thuộc thế hệ 8X, 9X đã bước lên trung tâm của sân khấu lịch sử và trở thành trụ cột của trụ cột, cho dù thế hệ doanh nhân lớn tuổi thành đạt hay tài giỏi đến đâu cũng không thể cưỡng lại thời gian, không thể cưỡng lại vòng quay của cuộc sống.

Xét cho cùng, người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi đã 79 tuổi và đã đến lúc phải rút khỏi vũ đài công ty, coi việc nghỉ hưu và chọn người kế nhiệm là tôn trọng quy luật tự nhiên và là trách nhiệm đối với sự phát triển lâu dài của công ty. Nhưng về việc con gái là Mạnh Vãn Chu có nhất định trở thành người kế vị hay không thì vẫn còn những nhân tố chưa chắc chắn nhất định.

Đó là vì hồi năm 2019, khi trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, ông Nhậm Chính Phi từng nói rằng con gái " mãi mãi không thể là người kế vị" vì Mạnh Vãn Chu không có nền tảng kỹ thuật. Thực tế, một công ty khổng lồ như Huawei đã bước vào thời kỳ phát triển ổn định, với nền tảng R&D và đội ngũ R&D của riêng mình, người kế nhiệm không nhất thiết phải có nền tảng kỹ thuật.

Điều người kế nhiệm cần hơn cả là sự hiểu biết về doanh nghiệp, tầm nhìn chiến lược, năng lực tổ chức quản lý và sức thu hút trong tính cách. Từ những điểm này, Mạnh Vãn Chu, người xuất thân chủ quản vấn đề tài chính (CFO) của tập đoàn, có đủ điều kiện để kế nhiệm cha. Đặc biệt là sau ba năm chịu khổ ở Canada, đã khiến Mạnh Vãn Chu hình thành năng lực đối phó với hỗn loạn, rèn luyện ý chí kiên cường, đồng thời hình thành nên uy tín cá nhân.

Do đó, việc bà nắm quyền cầm lái Huawei, một công ty có bản sắc và sức hút cao cả bên trong lẫn bên ngoài, rõ ràng là một lựa chọn phù hợp. Ở một mức độ nào đó, nếu Mạnh Vãn Chu có thể trở thành người thừa kế Huawei, chủ yếu là nhờ sự “giúp đỡ” của Mỹ, chính họ đã gián tiếp tạo nên hình ảnh huy hoàng một doanh nhân kiểu “anh hùng quốc dân” cho bà.

Trên thực tế, vào tháng 4/2022, Mạnh Vãn Chu đã giữ chức Phó chủ tịch, Chủ tịch luân phiên Hội đồng quản trị của Huawei, đây đã là vị trí của giám đốc điều hành cao nhất của Huawei, mang lại cho bà cơ hội rèn luyện và kinh nghiệm chuyên môn để quản lý toàn diện tập đoàn; xem xét từ đó, việc bà kế nhiệm cha cũng là một vấn đề tất nhiên.

Đương nhiên, dù sao lúc đầu ông Nhậm đã hùng hồn tuyên bố sẽ không để con gái kế nhiệm, hiện tại ông có thay đổi suy nghĩ và phát biểu của mình hay không mới là vấn đề đầu tiên mà Mạnh Vãn Chu cần giải quyết…

Ai trong số ba người con sẽ trở thành người kế tục sự nghiệp của ông chủ Huawei?

Nhắc đến con cái của nhà lãnh đạo Huawei Nhậm Chính Phi thì mọi người đều quen thuộc với cái tên Mạnh Vãn Chu. Trên thực tế, doanh nhân Trung Quốc tài ba sinh năm 1944 này có 3 người con: hai con gái và một con trai, nhưng lại mang ba họ khác nhau.

Mạnh Vãn Chu sinh năm 1972 là con gái lớn của ông Nhậm Chính Phi và hiện là Giám đốc tài chính (CFO) của Huawei, mẹ Mạnh Vãn Chu là bà Mạnh Quân, vợ cũ đã ly hôn của ông, Mạnh Vãn Chu theo họ mẹ. So với chị gái Mạnh Vãn Chu, người con trai sinh năm 1975 là Nhậm Bình kém nổi tiếng hơn nhiều; Nhậm Bình cũng do bà Mạnh Quân sinh ra.

Ông Nhậm Chính Phi đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Tên tuổi bà vợ cũ Mạnh Quân không hề đơn giản, không ngoa khi nói rằng cuộc hôn nhân của Nhậm Chính Phi và Mạnh Quân đã giúp ích rất nhiều cho ông trong việc thành lập Huawei sau này.

Nhậm Chính Phi và bà Mạnh Quân sinh được một cặp con trai và con gái, vì gia cảnh nghèo khó nên cả hai đều mang họ Mạnh. Trước đây, Nhậm Chính Phi xuất thân nghèo khó, sinh ra ở một vùng quê nghèo, ông gặp bà Mạnh Quân qua sự mai mối. Khi họ kết hôn, ông vẫn là một người không có cả tiền bạc lẫn địa vị; trong khi đó điều kiện gia đình của bà rất tốt (cha bà là phó tỉnh trưởng Tứ Xuyên Mạnh Đông Ba, bản thân bà là giám đốc điều hành của một công ty), vì vậy Nhậm Chính Phi gần như ở rể, khi Mạnh Quân sinh con gái và con trai, Nhậm Chính Phi đã chọn để các con theo họ mẹ.

Sau đó, Nhậm Chính Phi và Mạnh Quân chia tay nhau do một số mâu thuẫn. Khi hai người ly hôn, con trai ông là Mạnh Bình đổi theo họ Nhậm, trong khi con gái là Mạnh Vãn Chu vẫn giữ họ Mạnh.

Sau khi ly hôn với Mạnh Quân, Nhậm Chính Phi gặp người vợ thứ hai Diêu Linh. Bà kém ông 30 tuổi. Diêu Linh đến Huawei sau khi tốt nghiệp đại học và trở thành thư ký của ông. Hai người yêu nhau rồi quyết định tiến đến hôn nhân. Không lâu sau khi kết hôn, cô con gái út Diêu An Na ra đời.

Một cặp chồng già và vợ trẻ như vậy, Nhậm Chính Phi đương nhiên rất cưng chiều Diêu Linh. Đối với ông, con gái Diêu An Na là “trai già sinh ngọc”, vì vậy không cần phải nói rằng được yêu chiều như thế nào. Vì yêu thương mẹ con họ, ông đã để con gái mang họ mẹ.

Đều là "công chúa Huawei", Diêu An Na và Mạnh Vãn Chu cách nhau 26 tuổi và con đường trưởng thành của họ cũng cách biệt một trời một vực. Khi Diêu An Na chào đời, Huawei đã phát triển theo đúng đường hướng, Diêu Linh dốc sức chăm chồng nuôi con.

Con gái út của Nhậm Chính Phi là Diêu An Na, thuộc thế hệ 9X, sinh năm 1998. Mẹ của Diêu An Na là Diêu Linh, vợ hiện tại của ông Nhậm Chính Phi và cô lấy họ của mẹ. Nhậm Chính Phi rất cưng chiều Diêu An Na. Khi cô con gái út của ông được yêu cầu tham dự một vũ hội nổi tiếng, vốn là người luôn tỏ ra khiêm tốn, nhưng ông đã đồng ý để Paris Match lần đầu tiên chụp một bức ảnh toàn thể gia đình.

Năm 2019, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với BBC, Nhậm Chính Phi đã nói về vấn đề người kế nhiệm Huawei, ông nói rõ: "Mạnh Vãn Chu sẽ mãi mãi không bao giờ là người kế vị, bởi vì không có nền tảng kỹ thuật."

Ngoài ra, tại cuộc họp nội bộ quý 4/2018 của Huawei, Nhậm Chính Phi tuyên bố: "Việc lựa chọn đề bạt cán bộ của Huawei cần dựa trên Lý Vân Long và Triệu Cương làm tiêu chuẩn. Chủ tịch luân phiên và những người kế nhiệm trong tương lai đều sẽ trưởng thành từ những người chiến đấu chính. Chúng ta là không phải công ty niêm yết. Công ty niêm yết quan tâm đến báo cáo tài chính nên CFO có khả năng kế nhiệm. Công ty chúng ta thì không."

Mạnh Vãn Chu lâu nay luôn là Giám đốc tài chính (CFO) của Huawei, từ quan điểm này, Nhậm Chính Phi đã loại trừ khả năng Mạnh Vãn Chu là người kế nhiệm mình cho đến khi xuất hiện những động thái mới gần đây...

Nhậm Bình và Diêu An Na?

Nhậm Bình là một người kín tiếng, ông đã làm việc ở Huawei trong nhiều năm và trải qua nhiều bộ phận khác nhau của Huawei, hiện đang giữ chức Chủ tịch Công ty Huitong Business Co., Ltd trực thuộc Huawei. Vào tháng 10/2010, có tờ báo đưa tin rằng ông Nhậm Chính Phi muốn Nhậm Bình kế vị mình, và chủ tịch Huawei Tôn Á Phương có thể bị buộc phải từ chức để dọn đường cho Nhậm Bình kế vị. Tuy nhiên, Huawei cho biết thông tin này chỉ là tin đồn. Nhậm Chính Phi sau đó nói rằng tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông trong Huawei rất thấp và con trai kế vị ông là “không có khả năng” cũng như “không có nguyện vọng.”

Diêu An Na còn quá trẻ, chưa được đào tạo hay rèn luyện ở Huawei nên không thể trở thành người kế nhiệm trong thời gian ngắn. Diêu An Na cũng không hứng thú với công việc của Huawei, cô rất yêu thích múa ba lê, từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn: "Về nghề nghiệp cụ thể hiện tôi chưa biết, nhưng tôi nghĩ có được công việc mình yêu thích là điều tốt."

Ba người con của ông Nhậm Chính Phi đều rất ưu tú, trên thực tế bất kể mang họ là gì cũng đều là con của ông, về họ của ba người cũng là chuyện gia đình của nhà Nhậm Chính Phi.

Cho đến nay, dư luận vẫn bàn tán xem ông Nhậm Chính Phi sẽ chọn Mạnh Vãn Chu hay Nhậm Bình là người kế vị mình, nhưng với những động thái gần đây, dường như Mạnh Vãn Chu sẽ là cái tên được lựa chọn…