Tiếp sức từ ngân hàng, startup Việt thêm nhiều cơ hội để bứt phá

Không phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản đảm bảo mà thẩm định dựa trên dòng tiền, tiềm năng mô hình kinh doanh và năng lực đội ngũ sáng lập, thời gian phê duyệt nhanh, giải ngân kịp thời theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp…

Ngân hàng giờ đây đã và đang dần sáng tạo hơn trong việc tiếp vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Từ đó, các startup Việt tiềm năng không cần phải “xuất ngoại” để tìm nguồn lực phát triển. Đây được xem là “chìa khóa” giúp doanh nghiệp startup phát triển đột phá trong thời gian tới.

Nhiều phương thức đồng hành mới được các ngân hàng triển khai, tiếp sức cho startup bứt phá

Thực tế trước đây, đối với phần lớn startup tại Việt Nam, việc tiếp cận vốn ngân hàng vẫn là một bài toán nan giải. Thiếu tài sản thế chấp, chưa có doanh thu ổn định, mô hình kinh doanh còn mới…, điều này khiến nhiều ngân hàng dè dặt hơn trong việc cấp tín dụng. Tuy nhiên hiện nay, ngân hàng Phương Đông (OCB) đã chọn một phương thức đồng hành khác: thẩm định dựa trên dòng tiền, tiềm năng mô hình kinh doanh và năng lực đội ngũ sáng lập. Cụ thể, OCB đã phát triển sản phẩm vay bổ sung vốn lưu động không tài sản đảm bảo. Ngân hàng sẽ xét duyệt tín dụng dựa trên sự ổn định và kiểm soát được dòng tiền về ngân hàng; mô hình kinh doanh tiềm năng; hạn mức lên đến 3 tỷ đồng với thời gian phê duyệt nhanh, giải ngân kịp thời theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Theo ông Lê Đăng Khoa - Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp OCB, để tiếp cận các khoản vay không tài sản đảm bảo, startup cần các yếu tố: Đầu tiên là có báo cáo tài chính minh bạch, chuẩn chỉnh. Tiếp theo, đã từng sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Cuối cùng, khi startup đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cũng như cung cấp hồ sơ thủ tục đã được chuẩn hóa, ngân hàng sẽ phản hồi nhanh chóng với thời gian trong vòng 1-2 ngày làm việc.

Ngân hàng cho biết, cũng đã triển khai hàng loạt các giải pháp hỗ trợ dành riêng cho startup: từ sản phẩm vay không tài sản bảo đảm, các gói tài khoản ưu đãi cho startup, đến giải pháp công nghệ Open API kết nối trực tiếp vào hệ thống vận hành của doanh nghiệp...

Ông Nguyễn Hải Ninh – CEO chuỗi cơ sở lưu trú M Village chia sẻ: “Hiện nay M Village đang có 47 khách sạn và đồng thời xây thêm 8 khách sạn mới. Mô hình này cần rất nhiều vốn, nếu không có được sự hỗ trợ của ngân hàng, chắc chắn sẽ không đủ lực mở rộng. May mắn là OCB đã phê duyệt khoản vay trung dài hạn tương đối lớn, giúp chúng tôi có thêm nguồn lực tài chính để phát triển khoảng 5-6 năm tới.”

Riêng với Ecomobi – nền tảng social selling hàng đầu Đông Nam Á, việc được OCB cấp vốn thông qua sản phẩm cho vay không tài sản bảo đảm là một bước tiến đáng kể, tất cả nhờ năng lực tăng trưởng và mô hình kinh doanh đổi mới của doanh nghiệp.

Thực tế, việc áp dụng mô hình cho vay dựa trên dòng tiền đã được quy định tại Thông tư 68/2019/TT-NHNN. Đây là cơ sở pháp lý để các ngân hàng thương mại có thể thẩm định tín dụng của các doanh nghiệp mà không yêu cầu tài sản bảo đảm, dựa trên khả năng tạo ra dòng tiền ổn định và bền vững trong tương lai.

“Chúng tôi không tìm kiếm sự tăng trưởng bằng mọi giá, mà hướng đến những khoản đầu tư chất lượng – cấp vốn đúng người, đúng thời điểm”, ông Lê Đăng Khoa chia sẻ.

Không chỉ cấp vốn, các ngân hàng còn mang đến nhiều giải pháp tài chính phù hợp

Được biết thời gian tới, OCB đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng hoạt động đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp, bao gồm các startup ngoài hệ sinh thái quỹ liên kết hiện tại, miễn đáp ứng các tiêu chí xét duyệt về năng lực vận hành, dòng tiền và kế hoạch phát triển.

Ngân hàng cũng đầu tư mạnh vào nền tảng công nghệ như Open Banking, tung ra gói tài khoản O-PAY với nhiều ưu đãi phí giao dịch tài chính nhằm hỗ trợ startup tiết kiệm chi phí và tối ưu hiệu quả hoạt động.

Việc hợp tác giữa OCB và các quỹ đầu tư cũng đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình đồng hành cùng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Những hành động thực tế này của OCB từng bước cho thấy sự thay đổi từ ngân hàng đã và đang giúp startup Việt thêm nhiều cơ hội để bứt phá. Ngân hàng cũng sẵn sàng trở thành bệ phóng cho startup Việt vươn xa, kiến tạo một hệ sinh thái tài chính đổi mới, hiện đại và bền vững.