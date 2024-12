Thành phố Vinh mở rộng, tổ hợp căn hộ cao cấp Pearl Residence tại Cửa Lò được săn đón

Cửa Lò chính thức sáp nhập vào Vinh

Theo Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025, từ ngày 1/12/2024, tỉnh sẽ thực hiện sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc vào thành phố Vinh. Sau khi sắp xếp, thành phố Vinh có diện tích tự nhiên là 166,22 km2 và quy mô dân số là 580.669 người, 33 đơn vị hành chính cấp xã.

Tác động tâm lý từ quy hoạch này đã khiến thị trường bất động sản Thị xã Cửa Lò trở nên sôi động. Theo ghi nhận từ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP. Vinh, số lượng giao dịch đất đai qua bộ phận 1 cửa thành phố thời gian gần đây đã tăng lên 220 đến 240 hồ sơ/ngày (trước đây khoảng 180 đến 190 hồ sơ/ngày). Một số Văn phòng công chứng đông nghịt khách hàng do lượng giao dịch đất đai tăng quá cao.

Pearl Residence nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả người mua ở thực và nhà đầu tư khi thị trường bất động sản tại TP Vinh đang trong giai đoạn bùng nổ

Sự sôi động của thị trường còn được thể hiện rõ nhất ở các phiên đấu giá đất với hàng nghìn người tham dự. Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Nghệ An, so với cùng kỳ năm trước, kết quả đấu giá tăng bình quân từ 30-50% so với giá khởi điểm.

Dù đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua nhưng thị trường bất động sản Vinh còn được dự báo sẽ tiếp tục có dấu hiệu đi lên khi hạ tầng giao thông và sự phát triển mạnh mẽ về du lịch khi đạt mức tăng trưởng 2 con số. Đặc biệt, trong định hướng sắp tới Vinh sẽ là một trong những trung tâm lớn về văn hóa - kinh tế của khu vực, lượng dân nhập cư hàng năm để làm ăn, buôn bán lớn. Do đó, khi TP. Vinh mở rộng nhu cầu ở thực hoặc mua bất động sản để đầu tư dài hạn, đầu tư cho thuê sẽ tăng lên không ngừng.

Pearl Residence: Tâm điểm an cư – đầu tư tại đô thị du lịch biển

Quan sát thực tế cho thấy, nhu cầu về BĐS tại TP. Vinh gần đây liên tục tăng cao, dẫn đến sự chuyển dịch đáng kể trong cơ cấu thị trường. Nếu như trước đây nguồn cung chủ yếu là nhà thổ cư đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân địa phương, thì hiện nay, thị trường đã mở rộng sang các phân khúc khác như biệt thự, các khu phức hợp thương mại và đặc biệt là phân khúc căn hộ chung cư.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của Cửa Lò, tổ hợp căn hộ cao cấp Pearl Residence với quy mô 2 tòa cao 17 tầng đang là tâm điểm của bất động sản TP. Vinh mở rộng với những lợi thế về pháp lý sở hữu lâu dài và tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Pearl Residence được kiến tạo trở thành một biểu tượng cho phong cách sống mới tại Cửa Lò

Tổ hợp Pearl Residence còn được chủ đầu tư chú trọng phát triển hàng loạt dịch vụ tiện ích giúp gia tăng trải nghiệm cho các chủ nhân căn hộ và khách thuê như dạo bộ, tập yoga hay trò chuyện bên vườn nướng BBQ trên cao và tận hưởng khoảnh khắc ấm cúng bên người thân, khu thương mại tại khối đế, các không gian vườn thượng uyển, vườn thiền trên cao....

Sở hữu các căn hộ Pearl Residence, các chủ nhân căn hộ có thể cho thuê ngắn hạn trong bối cảnh khách du lịch tại Cửa Lò đã gần đạt mức 4,5 triệu khách/năm. Đặc biệt, được quản lý bởi đơn vị quốc tế - Savills, Pearl Residence không chỉ là sự lựa chọn hoàn hảo để ở mà còn đáp ứng được nhu cầu cho thuê dài hạn đang ngày càng cao đối với các chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước khi làm việc và công tác tại Cửa Lò và thành phố Vinh.

Nhận định về tiềm năng của tổ hợp, giới đầu tư sành sỏi đánh giá các căn hộ Pearl Residence là “hàng hiếm khó tìm” tại thị trường ven biển đang phát triển mạnh mẽ như Cửa Lò cuối năm. Căn hộ tại đây vừa phù hợp cho các gia đình trẻ muốn có không gian sống hiện đại, vừa là sản phẩm có thể kinh doanh, gia tăng giá trị trong tương lai.

Sự xuất hiện của các căn hộ cao cấp Pearl Residence không chỉ giúp thị trường bất động sản Vinh thăng hạng, trở thành điểm đến hàng đầu ở khu vực Bắc Trung Bộ và sẽ còn phát triển mạnh hơn trong tương lai khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kinh tế và du lịch tăng trưởng.