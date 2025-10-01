Techcombank lần thứ 6 liên tiếp được Euromoney vinh danh ''Ngân hàng tốt nhất Việt Nam''

Ngày 1/10 tại Hà Nội, Vượt qua hơn 600 doanh nghiệp từ 100 quốc gia trên thế giới, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã xuất sắc trở thành “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí Euromoney bình chọn, trong khuôn khổ Lễ trao giải Euromoney Awards for Excellence 2025. Techcombank cũng là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam 6 năm liên tiếp được vinh danh giải thưởng danh giá này.

“Euromoney Awards for Excellence 2025” dành cho Ngân hàng xuất sắc là giải thưởng uy tín và được mong đợi nhất trong ngành tài chính ngân hàng, vinh danh những ngân hàng có kết quả kinh doanh vượt trội, năng lực cạnh tranh dẫn đầu và cam kết khách hàng là trọng tâm trong chiến lược phát triển của mình. Năm nay, hơn 100 quốc gia tham dự, với số lượng giải thưởng hạn chế được trao cho các ‘ngân hàng xuất sắc nhất’ tại từng thị trường thông qua quy trình đánh giá độc lập, nghiêm ngặt và chuyên nghiệp bởi đội ngũ chuyên gia phân tích hàng đầu thế giới.

Trong hai năm liên tiếp 2024-2025, Techcombank đã được vinh danh ‘Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam’ bởi ba tổ chức truyền thông quốc tế hàng đầu gồm Euromoney, FinanceAsia và Global Finance, trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất cùng lúc nhận được cả ba giải thưởng danh giá này. Techcombank cũng là thương hiệu tiếp tục giữ vị trí “Ngân hàng số 1 Việt Nam” hai năm liên tiếp trong bảng xếp hạng “Ngân hàng tốt nhất Thế giới 2025” do Tạp chí Forbes công bố, dựa trên khảo sát độc lập của Công ty Nghiên cứu thị trường Statista với sự tham gia của ​​hơn 50.000 người tại 34 quốc gia.

Techcombank tiếp tục giữ vị trí Ngân hàng số 1 tại Việt Nam về Chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Equity Index – BEI), theo NielsenIQ công bố Quý I/2025; cùng điểm NPS đạt 93%, vượt qua nhiều tên tuổi lớn để xếp thứ 1 toàn ngành. Đặc biệt hơn, APAC Stevie Awards 2025 –giải thưởng uy tín toàn cầu về đổi mới trong kinh doanh và tiếp thị đã vinh danh Techcombank là ngân hàng Việt Nam duy nhất hai năm liền giành Giải Vàng “Sáng tạo tiếp thị đa kênh” cùng hai giải Bạc cho chiến dịch phát triển thương hiệu và đội ngũ marketing xuất sắc. Stevie Awards cũng trao tặng 1 giải Vàng Stevie® và 2 giải đồng cho sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động 2.0 – giải pháp nổi bật giúp khách hàng quản lý dòng tiền nhàn rỗi hoàn toàn tự động, an toàn và linh hoạt được tích hợp đồng bộ trên ứng dụng ngân hàng số Techcombank Mobile. Theo đó, ngân hàng đang dần trở thành hình mẫu về cách xây dựng thương hiệu gắn với nội lực, cảm xúc khách hàng và hiệu quả kinh doanh vượt trội.

Ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Ngân hàng Techcombank cho biết: “Việc Techcombank được Euromoney, Global Finance và FinanceAsia bình chọn là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam trong năm thứ 2 liên tiếp là một thành tựu chưa từng có và khẳng định vị thế dẫn đầu của chúng tôi trong ngành tài chính Việt Nam. Các giải thưởng là minh chứng cho thành công của chiến lược khách hàng là trọng tâm với năng lực về dữ liệu vượt trội và hạ tầng số hóa được đầu tư mạnh mẽ cùng đội ngũ nhân sự xuất sắc. Techcombank đã sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới, tiếp tục dẫn dắt quá trình chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái để phục vụ đa dạng hơn nữa nhu cầu của khách hàng trên nhiều lĩnh vực, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên tăng trưởng mới”.

Phát biểu tại lễ trao giải, Lousie Bowman - Biên tập viên Euromoney cho biết, “Techcombank đã tiếp tục củng cố vị thế ngân hàng tốt nhất Việt Nam, được thúc đẩy bởi hiệu quả tài chính vượt trội, đồng thời củng cố danh tiếng về sức mạnh tài chính và năng lực quản trị rủi ro.” Ngoài ra, ngân hàng cũng đã “tăng tốc trong hành trình chuyển đổi số trong suốt thời gian qua. Đến nay đã có hơn 91% giao dịch được triển khai trên kênh số và hơn 10 triệu người dùng ứng dụng ngân hàng số Techcombank Mobile của ngân hàng này.” - biên tập viên Euromoney cho biết thêm.

Tính đến hết Quý II/2025, tổng tài sản của Techcombank đạt 1.038 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2024, đánh dấu lần đầu tiên tổng tài sản của ngân hàng vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm (CASA) đạt 41,1%, duy trì vị thế cao nhất ngành. Đà tăng trưởng này phản ánh thành công của chiến lược chuyển đổi toàn diện cũng như sự đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Vào tháng 7/2025 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần của Chỉ số Phát triển bền vững Việt Nam và Techcombank được ghi danh trong top 20 doanh nghiệp có chỉ số phát triển bền vững tốt nhất thị trường.