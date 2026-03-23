Techcombank đồng hành cùng Insurtech 2026: Ngành bảo hiểm đang bước vào giai đoạn chuyển mình mới

InsurTech 2026 với chủ đề "Tái định hình ngành bảo hiểm trong kỷ nguyên AI" sẽ chính thức kích hoạt vào ngày 27/3 tới đây tại TP.HCM với sự đồng hành bởi Techcombank, Techcom Life và Techcom Insurance.

Sự kiện quy tụ những "ông lớn" định hình tương lai ngành bảo hiểm số với sự xuất hiện của ZhongAn Insurance (được thành lập bởi Alibaba, Tencent và Ping An), sẽ tập trung giải mã mô hình vận hành dựa trên dữ liệu và chiến lược tái kiến tạo hệ sinh thái tài chính. Đây được xem là tâm điểm định hình các bước chuyển dịch đột phá cho thị trường bảo hiểm Việt Nam trong thời gian tới.

InsurTech 2026: Mang đến Góc nhìn từ mô hình bảo hiểm số hàng đầu thế giới

Zhong An Insurance (Bảo hiểm Trung An) là "con đẻ" của bảo hiểm Ping An và hai ông lớn công nghệ là Tencent và Ant Financial (của Alibaba), được xem là hệ sinh thái bảo hiểm số toàn diện (truly digital insurer) đầu tiên ở Trung Quốc. Không giống các công ty bảo hiểm truyền thống, ZhongAn được xây dựng ngay từ đầu với mô hình bảo hiểm vận hành hoàn toàn trên nền tảng số, ứng dụng AI, dữ liệu lớn và tự động hóa trong hầu hết các khâu của chuỗi giá trị bảo hiểm. Từ thiết kế sản phẩm, phân phối cho đến quản lý hợp đồng, xử lý bồi thường, nhiều quy trình đã được tự động hóa nhằm tối ưu chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Nhờ mô hình này, ZhongAn phục vụ hàng trăm triệu khách hàng thông qua các nền tảng số, trở thành một trong những ví dụ tiêu biểu cho cách công nghệ đang tái định hình và đưa ngành bảo hiểm chinh phục những nấc thang thành công mới.

Ông Yifan Liu - Đại diện ZhongAn Insurance

Ông Yifan Liu - Đại diện ZhongAn Insurance khẳng định “AI và dữ liệu lớn đang định hình lại ngành bảo hiểm, chuyển đổi từ mô hình dựa trên giả định tĩnh sang dữ liệu thời gian thực. Sự thay đổi này giúp chuyển từ phản ứng thụ động sau rủi ro sang khả năng dự báo và phòng ngừa rủi ro chủ động ngay từ đầu”

InsurTech 2026: Nơi tương lai của ngành bảo hiểm được đối thoại trực tiếp và đa chiều

Theo các báo cáo Insurtech Market Report của Research and Markets, quy mô thị trường InsurTech toàn cầu được dự báo đạt khoảng 30 tỷ USD vào năm 2026, tăng từ gần 22 tỷ USD năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt khoảng 37,7%.

Song song với đó, AI đang trở thành công nghệ cốt lõi trong quá trình chuyển đổi của ngành bảo hiểm. Nhiều nghiên cứu thị trường ước tính AI ứng dụng trong bảo hiểm có thể đạt quy mô khoảng 10 tỷ USD từ nay đến 2030, với tốc độ tăng trưởng trên 30% mỗi năm khi doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và tự động hóa.

Báo cáo Global InsurTech của Gallagher Re cũng phản ánh mức độ quan tâm của thị trường khi tổng vốn đầu tư vào các công ty InsurTech toàn cầu đạt khoảng 5,08 tỷ USD vào năm 2025, trong đó khoảng 25% dòng vốn tập trung vào các công nghệ liên quan đến AI.

Những con số này minh chứng cho nỗ lực tái định nghĩa ngành bảo hiểm trong giai đoạn chuyển mình quan trọng Nếu trước đây bảo hiểm chủ yếu tập trung vào việc bồi thường sau khi rủi ro xảy ra, thì ngày nay công nghệ đang mở ra khả năng dự đoán, phòng ngừa và quản trị rủi ro chủ động.

Thông qua dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số, doanh nghiệp bảo hiểm có thể phân tích hành vi khách hàng, đánh giá rủi ro theo thời gian thực và thiết kế những sản phẩm linh hoạt hơn.

InsurTech 2026 sẽ tập trung vào những chủ đề trọng tâm, đi sâu vào những thách thức và cơ hội chuyển đổi của InsurTech tại Việt Nam, cách AI và dữ liệu lớn đang tạo ra những mô hình bảo hiểm số hiệu quả trong thực tế, cũng như xu hướng chuyển dịch từ mô hình phản ứng sau rủi ro sang hệ thống dự đoán và bảo vệ chủ động sức khỏe và tài chính của khách hàng. Thông qua các góc nhìn chiến lược và kinh nghiệm thực tiễn từ ngành, sự kiện hướng tới mở ra những trao đổi sâu sắc về cách công nghệ và dữ liệu đang tái định hình toàn bộ chuỗi giá trị của ngành bảo hiểm.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, sự kiện được kỳ vọng sẽ mang lại những góc nhìn thực tiễn về cách công nghệ đang tái định hình toàn bộ chuỗi giá trị của ngành bảo hiểm – từ mô hình kinh doanh đến cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng.

Ông Chung Bá Phương – đại diện Techcom Life

“Chúng tôi tin rằng tương lai của ngành bảo hiểm sẽ được định hình bởi sự kết hợp giữa công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm khách hàng. Khi AI và các nền tảng số phát triển mạnh mẽ, bảo hiểm sẽ không còn là một sản phẩm tài chính đơn lẻ mà trở thành một phần của hệ sinh thái dịch vụ rộng lớn hơn, giúp khách hàng quản trị rủi ro và bảo vệ sức khỏe, tài chính một cách chủ động hơn,” ông Chung Bá Phương – đại diện Techcom Life chia sẻ.

“Chúng tôi rất tự hào khi Techcom Life đồng hành với vai trò đối tác ngành của sự kiện. Và đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện khi có sự tham gia của các đối tác quốc tế như ZhongAn Insurance – một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm số. Những góc nhìn và kinh nghiệm thực tiễn từ các doanh nghiệp công nghệ bảo hiểm hàng đầu như vậy sẽ góp phần thúc đẩy các cuộc thảo luận chiến lược về tương lai của ngành trong kỷ nguyên AI,” ông Phương nhấn mạnh.

Với sự hiện diện của các định chế tài chính hàng đầu và đội ngũ chuyên gia công nghệ quốc tế, InsurTech 2026 được kỳ vọng sẽ góp sức vào làn sóng chuyển đổi số toàn diện của ngành bảo hiểm tại Việt Nam và khu vực. Những bài học thực chiến về việc triển khai công nghệ ở quy mô lớn từ ZhongAn Insurance chính là hệ quy chiếu giá trị, giúp các doanh nghiệp nội địa rút ngắn khoảng cách trong việc làm chủ mô hình bảo hiểm số.

Trong dòng chảy đó, vai trò dẫn dắt của hệ sinh thái Techcombank thông qua việc thúc đẩy các đối thoại chiến lược một lần nữa khẳng định cam kết trong việc kiến tạo một thị trường bảo hiểm hiện đại, minh bạch và tối ưu hiệu suất trong một nền kinh tế số đang xoay trục mạnh mẽ.