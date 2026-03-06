Agribank điều hành tín dụng kiên định vì mục tiêu phát triển bền vững

Nhiều năm qua, dù đứng trước sự biến động phức tạp của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, Agribank vẫn kiên định với “kim chỉ nam” trong chính sách điều hành tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả.

Ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro - đây tiếp tục là định hướng xuyên suốt của Agribank trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2025, nền kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng 8,02%, đạt mục tiêu của Quốc hội và Chính phủ đề ra. Đây là mức tăng trưởng rất tích cực, thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành và sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước.

Các chỉ tiêu thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp. Cung, cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá.

Vào thời điểm cuối năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 221/CĐ-TTg ngày 19/11/2025 về tập trung ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức, cả nước cần thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Các bộ ngành, địa phương cần kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; tăng cường hơn nữa về kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chặt chẽ hướng dòng vốn tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ xấu. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng cần điều hành tỉ giá, lãi suất phù hợp với tình hình thị trường, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả, góp phần tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, bước sang năm 2026 và đến năm 2030, trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ hạn hẹp, cần ưu tiên mở rộng chính sách tài khóa có trọng tâm, đồng thời tiếp tục phát triển thị trường vốn an toàn, bền vững để đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng cao.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành đồng bộ các công cụ chính sách với thời điểm và liều lượng phù hợp.

Cụ thể, tín dụng sẽ được tăng trưởng an toàn, hiệu quả, tập trung vào sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt lĩnh vực rủi ro. Thủ tục cấp tín dụng tiếp tục được đơn giản hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn.

Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ hoàn thiện thể chế pháp luật, tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, củng cố an ninh hệ thống thanh toán và duy trì ổn định tỷ giá, thanh khoản, qua đó giữ vững niềm tin thị trường.

Agribank kiên định với dòng tín dụng hướng đến phát triển bền vững

Trong năm 2025, Agribank vẫn luôn khẳng định "sứ mệnh tiên phong" và giữ vững vai trò chủ lực trong cho vay "Tam nông" (nông nghiệp, nông thôn, nông dân), chiếm khoảng 30% dư nợ toàn ngành. Ngân hàng tập trung cho vay vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và chuỗi giá trị.

Nguồn vốn từ Agribank đã trở thành động lực, cú hích mạnh mẽ, tiếp sức cho các mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi liên kết nông sản hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững. Từ dòng tín dụng của Agribank, ngành nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường quốc tế, góp phần đưa nông thôn Việt Nam phát triển toàn diện.

Không chỉ thể hiện vai trò trụ cột trong tín dụng nông nghiệp, Agribank còn khẳng định tầm ảnh hưởng trong thực thi chính sách tiền tệ, phát triển nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, ngân hàng đã chủ động dành nguồn vốn ưu đãi tạo điểm tựa để các doanh nghiệp lớn an tâm đầu tư đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Năm 2025, Agribank dành 80.000 tỷ đồng vốn ưu đãi ngắn hạn tài trợ hoạt động của các doanh nghiệp lớn, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 1,5%/năm.

Cũng trong năm 2025, hưởng ứng định hướng của Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và phát triển kinh tế bền vững, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ đồng ưu tiên lĩnh vực hạ tầng và công nghệ, tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển hạ tầng bền vững, Agribank tiên phong triển khai Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số, với tổng quy mô lên tới 60.000 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, với vai trò ngân hàng thương mại chủ lực của Nhà nước, ngay từ đầu năm 2026, Agribank đã khẳng định sự tiên phong dẫn dắt dòng vốn tín dụng phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia, góp phần hiện thực hóa các chủ trương của Đảng, Chính phủ.

Cụ thể, ngày 12/01/2026, Agribank cùng các ngân hàng thương mại và chủ đầu tư đã ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. "Siêu dự án" này dài hơn 113 km, là trục "xương sống" cho toàn khu vực Thủ đô, đi qua địa bàn Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tổng vốn do nhà đầu tư huy động là 29.944 tỷ đồng.

Khoản vay thu xếp của dự án là 25.453 tỷ đồng, trong đó Agribank giữ vai trò là ngân hàng đầu mối với 15.453 tỷ đồng (chiếm 60% khoản vay). Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Bảo hiểm Agribank (ABIC) cũng tham gia bảo hiểm cho dự án, góp phần quan trọng trong quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn vốn vay và củng cố niềm tin cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Cũng trong ngày 12/01/2026, Agribank ký kết hợp đồng cấp tín dụng cho Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B tại Hải Phòng. Với quy mô lớn, định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh - thông minh - bền vững, dự án góp phần cụ thể hóa các mục tiêu trong Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với vai trò chủ đạo trong lĩnh vực tín dụng "Tam nông", sự đồng hành với các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, đặc biệt tham gia vào các dự án trọng điểm quốc gia, Agribank đã và đang cho thấy trách nhiệm của mình với các chính sách, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Chính phủ. Gần 4 thập kỷ trưởng thành và phát triển, Agribank luôn kiên định với dòng vốn cho vay đối với các dự án thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.