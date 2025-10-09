Sunshine Group lọt Top 40 Doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm Đổi mới

Việc được vinh danh trong Top 40 tiếp tục khẳng định uy tín và tầm vóc của Sunshine Group trong hành trình phát triển bền vững, không ngừng đổi mới bứt phá để đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên hội nhập.

Giải thưởng do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) trao tặng trong sáng 8/10, nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp quan trọng của khối doanh nghiệp tư nhân đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong 40 năm Đổi mới.

Tôn vinh những biểu tượng của tinh thần “Doanh nghiệp dân tộc” trong 40 năm Đổi mới

Chương trình bình chọn Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu được tổ chức nhằm tri ân và tôn vinh những doanh nghiệp xuất sắc – hiện thân của tinh thần “nghĩ lớn, làm thật, cống hiến không ngừng” trong hành trình 40 năm Đổi mới và phát triển của đất nước.

Dưới sự điều hành của một Hội đồng uy tín quy tụ các Đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ, các chuyên gia đầu ngành và lãnh đạo các cơ quan báo chí; quá trình bình chọn diễn ra nghiêm ngặt và độc lập với hệ thống đánh giá toàn diện về năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, hiệu quả kinh doanh và đóng góp cho phát triển bền vững quốc gia.

Theo TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Top 40 doanh nghiệp được vinh danh chính là những biểu tượng đẹp nhất cho tinh thần “Doanh nghiệp dân tộc - khát vọng Việt Nam thịnh vượng”. “Họ không chỉ đóng góp vào GDP, vào ngân sách hay việc làm, mà còn tạo nên giá trị tinh thần, niềm tin vào sức mạnh nội lực của dân tộc. Mỗi thương hiệu, mỗi dự án, mỗi bước đi đều là một viên gạch xây nên “ngôi nhà thịnh vượng” của Tổ quốc”, TS. Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh.

Tăng trưởng đột phá từ chiến lược tái cấu trúc quy mô lớn - Kiên định theo đuổi “giá trị thực” cho người dùng cuối

Bằng chiến lược tái cấu trúc toàn diện và các thương vụ M&A quy mô lớn, Sunshine Group đang tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế của một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực bất động sản, công nghệ, xây dựng, giáo dục, tài chính, truyền thông và thương mại dịch vụ…

Hiện Tập đoàn đang phát triển hơn 30 dự án quy mô lớn với tổng mức đầu tư hàng chục tỷ USD, vươn lên Top 2 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam. Trên nền tảng đó, Sunshine Group hướng tới doanh thu hệ sinh thái hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi năm; riêng giai đoạn 2025–2027, doanh thu bàn giao BĐS dự kiến vượt 300.000 tỷ đồng (chưa bao gồm các dự án đang phát triển mới hoặc đang trong quá trình tháo gỡ pháp lý), khẳng định năng lực tài chính và hiệu suất kinh doanh vượt trội sau giai đoạn tái cấu trúc.

Các sản phẩm BĐS của Sunshine Group luôn hướng đến “giá trị thực dành cho người dùng cuối”, với vị trí đắc địa, vật liệu cao cấp bền vững, thẩm mỹ thiết kế tinh tế, hệ sinh thái smart living tiên tiến và tiện ích 5 sao đồng bộ.

Đặc biệt, trong bối cảnh giá bất động sản leo thang, Sunshine Group tiên phong triển khai hơn 20.000 căn hộ cao cấp giá hợp lý thông qua các dự án chiến lược như Sunshine Legend City (gần 8.000 căn - Hưng Yên); Alluvia Sunshine Grand City (gần 8000 căn - Hưng Yên); Sunshine Bay Retreat Vung Tau (gần 7.000 căn - TP.HCM)... Được bàn giao theo tiêu chuẩn 5 sao, tích hợp hệ tiện ích đồng bộ, nhưng có giá thấp hơn mặt bằng khu vực 20–25%, các dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần “hạ nhiệt” giá nhà, mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở chất lượng cao cho người trẻ và người dùng cuối - đúng với triết lý phát triển sản phẩm dựa trên giá trị thực, nhu cầu thực mà Sunshine Group đang theo đuổi.

Sunshine Legend City (Hưng Yên) quy mô gần 50ha, với điểm nhấn là gần 8.000 căn hộ cao cấp bàn giao tiêu chuẩn 5 sao, cùng hệ thống tiện ích mang âm hưởng di sản phố Hiến xưa.

Sunshine Bay Retreat Vung Tau (TP. HCM) quy mô 20ha, phát triển theo mô hình Integrated Resort 5 sao đầu tiên dành cho người trẻ, bàn giao full nội thất cao cấp từ các thương hiệu danh tiếng toàn cầu, giá chỉ 6x triệu đồng/m²

Alluvia Sunshine Grand City (Hưng Yên) quy mô 55ha, gần 8000 căn hộ cao cấp, cùng hệ tiện ích đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an cư của giới trẻ.

Song song với chiến lược phát triển bất động sản, Sunshine Group khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, ứng dụng AI và số hóa toàn diện vào quản lý, vận hành và kinh doanh. Nổi bật trong số đó là Noble App – nền tảng livestream đặt giá mua nhà ứng dụng AI đầu tiên do người Việt phát triển, và cũng là livestream bất động sản đầu tiên được phát sóng song song trên cả nền tảng số và sóng truyền hình quốc gia, mở ra phương thức giao dịch minh bạch, công khai cho thị trường.

Với NobleGo, Sunshine Group mang đến phương thức tiếp cận và giao dịch BĐS hoàn toàn công khai, minh bạch, thuận tiện

Bên cạnh những bước tiến mạnh mẽ về kinh tế, Sunshine Group kiên trì theo đuổi các chương trình thiện nguyện dài hạn trong lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội, coi đây là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển bền vững. Đơn cử như sau 25 phiên livestream NobleGo, Tập đoàn đã trích lập 12,5 tỷ đồng để đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam, hiện thực hóa cam kết ủng hộ 500 triệu đồng/mỗi phiên giao dịch.

Trước đó, Tập đoàn đã nộp gần 20.000 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước ngay trong giai đoạn đầu 2025, hướng tới mục tiêu nằm trong Top các tập đoàn tư nhân có đóng góp lớn cho GDP, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đi đôi với ổn định xã hội, đồng hành cùng khát vọng phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế của Việt Nam.