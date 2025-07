SeABank và AFS đã làm rõ các thông tin liên quan tới Hợp đồng chuyển nhượng PTF

Liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện (“PTF”) và công bố của AEON Financial Service Co., Ltd. (“AFS”), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”) và AFS đã có những trao đổi tích cực trên tinh thần thiện chí và hợp tác cao nhất để làm rõ các vấn đề đã được AFS đưa ra.

Theo đó, AFS đã xác nhận rõ ràng rằng SeABank hoàn toàn không liên quan và không biết về những chênh lệch dự phòng có thể có tại PTF trong thời gian trước khi hoàn tất giao dịch. Đồng thời, phía AFS cũng đã chính thức rút lại các công bố ban đầu liên quan đến giao dịch và khẳng định quyết tâm tiếp tục quản lý và phát triển PTF một cách bền vững và lâu dài.

Để tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa hai bên, SeABank và AFS đã ký kết hợp tác phát triển các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng hai bên tại Việt Nam.