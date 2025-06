Ra mắt dịch vụ giao đồ ăn - Xanh SM ngon

Ưu việt khác biệt của Xanh SM Ngon là tốc độ vượt trội, chất lượng đảm bảo và liên tục có ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng. Dù vừa ra mắt, mạng lưới Xanh SM Ngon đã có sẵn hơn 2.000 đối tác là các quán ăn chất lượng và uy tín tại địa bàn Hà Nội, và sẽ tiếp tục được mở rộng trên phạm vi toàn quốc sau khi đi vào hoạt động nhuần nhuyễn.

Điểm khác biệt vượt trội của Xanh SM Ngon chính là chất lượng nhà bán hàng và sự an toàn của thực phẩm. Hơn 2.000 nhà hàng trong mạng lưới đều phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như sự đồng bộ về tiêu chuẩn dịch vụ. Tất cả nhà cung cấp tham gia hệ thống đều phải có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp; cam kết cung cấp món ăn theo đúng hình ảnh quảng cáo, được chế biến cẩn trọng, giữ trọn vẹn hương vị và hợp vệ sinh.

Bên cạnh chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, Xanh SM Ngon sở hữu tốc độ giao hàng vượt trội. Với nền tảng được kế thừa từ dịch vụ di chuyển của hệ thống - Xanh SM Ngon cam kết rút ngắn thời gian chờ đợi nhận hàng. Đặc biệt, Xanh SM Ngon còn triển khai tính năng “Không Ghép Đơn”, giúp món ăn được giao thẳng từ nhà hàng đến thực khách, đảm bảo tối đa sự nóng sốt và tươi ngon.

Về chi phí, với các đơn hàng từ 50.000 đồng, chương trình đồng tài trợ giữa nhà hàng và Xanh SM mang lại quyền lợi từ 20.000 đến 90.000 đồng cho khách hàng. Nền tảng cũng phát hành mã ưu đãi riêng theo khung giờ, danh mục món hoặc nhóm người dùng, với hỗ trợ từ 20% đến 50% giá trị đơn hàng. Khi thanh toán bằng ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng liên kết, người dùng có thể được tặng thêm từ 15.000 đến 30.000 đồng tùy chương trình. Nhiều món ăn cũng sẽ được tài trợ toàn phần hoặc một phần bởi chính nhà hàng, với mức hỗ trợ lên tới 50.000 đồng. Phí giao hàng có thể được hỗ trợ trực tiếp từ 5.000 đến 10.000 đồng.

Tất cả quyền lợi đều được hiển thị minh bạch trong ứng dụng; người dùng có thể dễ dàng tiếp cận mà không cần thao tác phức tạp.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc toàn cầu Công ty GSM cho biết: “Với nền tảng dịch vụ thuần điện, Xanh SM Ngon không chỉ đơn thuần kết nối người ăn với nhà hàng, mà còn kiến tạo một hành trình giao món mới thân thiện hơn với môi trường và cộng đồng, nơi chất lượng, tốc độ và sự an toàn được đề cao hàng đầu. Giao hàng bằng phương tiện thuần điện là cách chúng tôi trân trọng món ăn ngay cả khi nó đang di chuyển, đồng thời giảm tác động đến môi trường xung quanh. Đây là bước đi tiếp theo trong hành trình đưa trải nghiệm tiêu dùng hàng ngày lên một chuẩn mực cao hơn, bắt đầu từ những việc nhỏ bé và quen thuộc như một bữa ăn”.

Với thông điệp “Cứ Xanh là Ngon”, mỗi phần ăn do Xanh SM Ngon giao sẽ là cam kết về chất lượng và sự chỉn chu như cách thương hiệu trân trọng cả món ăn lẫn người dùng.

Xanh SM Ngon là dịch vụ mới nhất được tích hợp trên nền tảng di chuyển thuần điện thông minh của GSM, sau các dịch vụ Xanh SM Car, Xanh SM Premium, Xanh SM Bike, Xanh SM Express và các dịch vụ được thiết kế riêng theo từng nhu cầu di chuyển của khách hàng. Theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence Q1/2025, Xanh SM đang là thương hiệu có thị phần dẫn đầu thị trường gọi xe 4 bánh tại Việt Nam.

Phạm vi hoạt động của GSM cũng đã vượt khỏi biên giới Việt Nam khi vận hành tại 4 quốc gia, từng bước vươn ra chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á và ghi điểm bởi ưu thế chất lượng dịch vụ và sự an toàn vượt trội.