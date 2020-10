Phạt 134,8 tỉ đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” giai đoạn 2016-2020 và đánh giá 1 năm triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tuyến quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP. Hà Nội, ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết: 5 năm qua, TP. Hà Nội đã xây dựng và tổ chức nhiều mô hình hay, hiệu quả trong quản lý an toàn thực phẩm.

Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã kiểm tra 520.506 lượt cơ sở, xử phạt 31.065 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 134,8 tỉ đồng. Trong đó khởi tố 12 vụ và 14 bị can có hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng.

Bên cạnh đó, Hà Nội đã xây dựng và triển khai 2 chương trình, hoạt động để kiểm soát an toàn thực phẩm gồm: tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm; phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm thông qua việc xây dựng 4 mô hình quản lý an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, hướng dẫn quy trình giám sát an toàn thực phẩm và xử lý ngộ độc thực phẩm tại trường học, kiểm soát an toàn thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người,…

Qua 1 năm thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn đã có kết quả khả quan. Các địa phương đã thanh tra 8.119 cơ sở, trong đó, có 2.050 cơ sở vi phạm (chiếm 25,2%), xử phạt 2.050 cơ sở (chiếm 25,2%) với tổng số tiền phạt hơn 3 tỉ đồng. Các nội dung vi phạm chủ yếu là sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang. Vi phạm về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm.

Thông qua thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm đã giúp cho nhận thức về an toàn thực phẩm của người kinh doanh, chế biến thực phẩm được nâng lên rõ rệt. Nếu mô hình này được duy trì trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục phát triển hệ thống cảnh báo nhanh trong việc phát hiện, điều tra, giám sát phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm từ Thành phố tới xã, phường, thị trấn.

Theo ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội – thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố luôn được các cấp, các ngành từ Trung ương đến các địa phương đánh giá cao. Với dân số hơn 10 triệu dân, Hà Nội phải chịu nhiều áp lực về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm. Chính vì vậy thành phố đã tổ chức quyết liệt, gay gắt và vào cuộc tích cực từ công tác chỉ đạo đến triển khai thực hiện; có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các sở, ngành và các tỉnh thành để luôn bảo đảm an toàn thực phẩm ở mức cao nhất. Đặc biệt là sự vào cuộc sát sao, trách nhiệm của các quận, huyện, xã phường, nhất là cán bộ phụ trách vấn đề này.