Oppo Reno 5 vs Samsung Galaxy M51: Trong tầm giá khoảng 9 triệu chọn smartphone nào ?

1. Oppo Reno 5

Tổng quan

Oppo Reno 5 sử dụng màn hình AMOLED 6.43 inch với độ phân giải Full HD+. Máy chạy hệ điều hành Android 11. Oppo Reno 5 được trang bị cụm 4 camera sau có độ phân giải lần lượt là 64 MP, 8MP, 2 MP và 2 MP. Camera trước của máy có độ phân giải 44 MP. Oppo Reno 5 được trang bị chip Snapdragon 720G 8 nhân đi cùng với 8 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong. Máy có dung lượng pin 4310 mAh, có tích hợp sạc nhanh.

Điểm cộng

Tính đến thời điểm hiện tại, OPPO đã ra mắt dòng OPPO Reno thế hệ thứ 5. So với các sản phẩm đời đầu, dòng OPPO Reno 5 đã có những thay đổi lớn với phong cách thiết kế mạnh mẽ hơn, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng lâu dài và trọng lượng nhẹ hơn. Vì OPPO Reno5 được làm bằng nhựa nên giúp giảm giá thành sản phẩm và đem đến trải nghiệm thoải mái hơn cho người dùng. Mặt sau của máy đẹp, với các hiệu ứng chuyển màu gradient quyến rũ, đôi khi là xanh đen, đôi khi là tông tím quyến rũ. Với mặt lưng bắt mắt, Reno5 sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, đồng thời mang đến cảm giác tươi mới hơn khi sử dụng hàng ngày.

Màn hình của Oppo Reno 5 có màu sắc tươi, độ tương phản cao và đặc biệt là màu đen rất sâu. Điều này là do OPPO Reno5 được tích hợp tấm nền AMOLED nên có thể đạt được độ phủ màu cao hơn, đặc biệt là khi xem phim hoặc chơi game đồ họa nặng. Chưa dừng lại ở đó, OPPO cũng tích hợp tần số làm tươi màn hình 90Hz cho Reno5, giúp trải nghiệm lướt web của người dùng thoải mái hơn.

OPPO Reno5 sở hữu màn hình 6.43 inch, kích thước đủ lớn mang đến trải nghiệm giải trí qua thế giới ảo sống động. OPPO đã rất hiểu ý người dùng khi cố tình làm nhỏ bớt camera trước và tối ưu viền xung quanh màn hình để có trải nghiệm tốt hơn.

Điểm cộng tiếp theo của Oppo Reno 5 đến từ hiệu năng của máy. Máy sở hữu một hiệu năng đủ dùng. Máy có thể thoải mái chơi các tựa game phổ biến như PUBG, COD hay Liên Quân mobile.

Camera là một điểm vô cùng ấn tượng trên Oppo Reno 5. Điểm mạnh nhất của camera OPPO Reno5 là khả năng chụp ảnh chân dung đẹp với khả năng tái tạo màu sắc tốt, có thể tách nền tự nhiên và tái tạo da thông qua công nghệ AI. Ở dòng OPPO Reno4, nhiều tính năng mới đã được bổ sung vào chế độ chụp chân dung, chẳng hạn như loại bỏ công cụ xóa màu hậu cảnh phía sau. Và ở OPPO Reno5, chức năng chụp ảnh chân dung xóa phông nền đã được cải tiến và hoàn thiện hơn.

Trong điều kiện đủ sáng, OPPO Reno5 mang đến những bức ảnh đẹp, màu sắc rất tươi và độ tương phản cực cao. Nhờ đó, bạn sẽ thấy chất lượng ảnh rất bắt mắt và khắc phục được khuyết điểm ảnh nhạt của các thế hệ trước. Thực tế, điều kiện đủ sáng là điều kiện thuận lợi để camera phone phát huy hết khả năng của mình, và OPPO Reno5 đã tận dụng triệt để môi trường này.

Ở khả năng chụp cận cảnh chi tiết nhỏ, OPPO Reno5 vẫn mang đến tổng thể đẹp mắt với màu sắc tươi tắn. Những bức ảnh chụp trong điều kiện ngược sáng và thiếu sáng bằng OPPO Reno5 vẫn khiến người dùng chúng ta yên tâm, ảnh không bị mất quá nhiều chi tiết hay bị cháy sáng.

Điểm trừ

Mặt lưng bóng vừa là điểm cộng cũng vừa là một điểm trừ trên Oppo Reno 5. Mặt lưng bóng sẽ rất dễ để lại dấu văn tay khi cầm, do đó ngừi dùng cần phải chùi máy bằng khăn một cách thường xuyên hoặc dùng ốp điện thoại.

2. Samsung Galaxy M51

Tổng Quan

Samsung Galaxy M51 được trang bị màn hình Super AMOLED Plus 6.7 inch Full HD+. Máy chạy hệ điều hành Android 10. Máy sở hữu cụm 4 camera sau với độ phân giải lần lượt là 64 MP, 12 MP và 2 camera 5 MP. Camera selfie của máy có độ phân giải 32 MP. Nhà sản xuất đã trang bị cho mẫu máy này bộ vi xử lý Snapdragon 730 đi cùng với 8 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong. Samsung Galaxy M51 được tích hợp khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD cho phép người dùng nâng tối đa bộ nhớ lên 512GB. Máy có dung lượng pin lên đến 7000 mAh, có sạc nhanh 25W.

Điểm cộng

Samsung Galaxy M51 sở hữu màn hình Super AMOLED Plus 6,7 inch với độ phân giải Full HD+. Theo đánh giá của trang Notebook Check, tấm nền Super AMOLED PLus cho màu sắc và độ nổi khối rõ ràng hơn rất nhiều so với một số mẫu điện thoại Samsung trước đây. Tấm nền Super AMOLED Plus đi cùng với độ phân giải Full HD+ đem đến chất lượng hiển thị tuyệt vời trên Samsung Galaxy M51. Gam màu ấn tượng với độ bão hòa NTSC lên đến 110%. Độ sáng màn hình cao giúp người dùng có thể thoải mái sử dụng máy ngoài trời mà không xuất hiện hiện tượng lóa trên màn hình.

Cạnh viền xung quanh máy mỏng, màn hình đục lỗ đem đến cảm giác tràn viền khi thực hiện các tác vụ giải trí như chơi game, xem phim. Mặc dù phần viền Samsung Galaxy M51 chỉ được làm bằng nhựa tuy nhiên độ hoàn thiện của máy rất tốt.

Một điểm cộng lớn trên Samsung Galaxy M51 đến từ dung lượng pin của máy. Theo Tech Radar, Samsung Galaxy M51 có dung lượng pin lên đến 7000 mAh, một con số quá khủng. Với dung lượng pin này, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái trong vòng 1 ngày, thậm chí là 2 ngày mà không cần phải sạc. Chưa dừng lại ở đó, Samsung Galaxy M51 còn được trang bị sạc nhanh 25W, đây là bộ sạc được trang bị trên dòng Samsung Galaxy S20 của hãng.

Theo Smart Prix, cụm camera của Samsung Galaxy M51 được thiết kế phẳng, không bị lồi lên gây ra cảm giác bấp bênh khi để lên trên mặt bàn. Về chất lượng camera, cụm camera sau của máy đem đến chất lượng ảnh chi tiết trong điều kiện đủ sáng. Khả năng quay video của máy dừng lại ở mức vừa đủ dùng.

Samsung Galaxy M51 được tích hợp giao diện One UI 2.1 tương đương trên những dòng flagship cao cấp trong thời gian gần đây của Samsung. Giao diện One UI 2.1 đen đến những tính năng thông minh, tối ưu hiệu năng của máy tốt và những cử chỉ vuốt chạm mượt mà.

Về hiệu năng, Samsung Galaxy M51 được trang bị chip Snapdragon 730 đi cùng với 8 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong. Đây không phải một con chip quá mạnh trong tầm giá tuy nhiên nó vẫn xử lý tốt các tác vụ hàng ngày cũng như các tác vụ giải trí. Ở bài test của trang Smart Prix, Samsung Galaxy M51 có thể chơi Genshin Impact ở tốc độ khung hình 30 FPS mà không bị giật lag. Đối với các tựa game nhẹ hơn như PUBG hay COD thì máy hoàn toàn có thể chơi mượt mà ở mức cấu hình cao.

Điểm trừ

Vì sở hữu viên pin lên đến 7000 mAh nên trọng lượng của Samsung Galaxy M51 khá nặng, máy nặng 213g. Máy cũng khá dày và lớn nên sẽ rất khó để các chị em phụ nữ có thể cầm và sử dụng máy bằng một tay.

Theo Tech Radar, mặc dù máy được trang bị màn hình Super AMOLED Plus tuy nhiên cảm biến vân tay lại không được đặt trong màn hình. Thay vào đó Samsung đã tích hợp cảm biến vân tay của Galaxy M51 ngay trên phím nguồn được đặt bên cạnh phải. Theo Tech Radar, phím nguồn này được đặt hơi cao so với tầm với của người dùng. Nếu khách hàng nào thuận tay trái thì lại càng khó để chạm vào phần cảm biến vân tay.

Mặc dù mới được ra mắt nhưng màn hình của Samsung Galaxy M51 lại chỉ được bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 3 thay vì thế hệ thứ 5 hay thứ 6 như những đối thủ trên thị trường. Một điểm trừ nữa trên chiếc Samsung Galaxy M51 đến từ hệ thống loa ngoài của máy. Máy chỉ được trang bị 1 loa ngoài duy nhất chứ không được trang bị loa kép. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm xem phim, nghe nhạc của người dùng.

Hiện Samsung Galaxy M51 mới chỉ chạy phiên bản Android 10 chứ không phải Android 11 như nhiều đối thủ trên thị trường. Khả năng chống rung khi quay video trên Samsung Galaxy M51 cũng chưa thực sự tốt.

3. Tổng kết

Nếu bạn nào đang tìm cho mình một sản phẩm smartphone tầm trung sở hữu khả năng chụp ảnh tuyệt vời thì Oppo Reno 5 sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho bạn. Còn đối với Samsung Galaxy M51, máy sẽ phù hợp cho những bạn chạy Grab, shipper, bất động sản, anh em thích game lâu, muốn có máy gần như không thể hết pin khi cần,... lại có màn hình đẹp, chạy mượt, camera đủ tốt,... Hiện Samsung Galaxy M51 đang được bán với mức giá khoảng 9 triệu đồng. Còn Oppo Reno 5 đang được bán với mức giá khoảng 8 triệu rưỡi.

Dịch tổng hợp từ GSM Arena, Tech Radar, Smart Prix