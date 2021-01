So sánh Google Pixel 5 với iPhone 12 Mini: smartphone nhỏ gọn, cấu hình khủng

1. iPhone 12 Mini

Tổng quan

iPhone 12 Mini sử dụng màn hình OLED 5.4 inch Super Retina XDR. Máy chạy hệ điều hành iOS 14. iPhone 12 Mini được trang bị bộ đôi camera sau với độ phân giải mỗi camera là 12 MP. Camera trước của máy có độ phân giải 12 MP. iPhone 12 sử dụng chip Apple A14 Bionic 6 nhân mới nhất đi cùng với 4 GB RAM và 64 GB bộ nhớ trong. Máy có dung lượng pin 2227 mAh, có tích hợp sạc nhanh.

Điểm cộng

IPhone 12 mini có màn hình 5,4 inch, nhưng bản thân chiếc điện thoại này thậm chí còn nhỏ hơn thiết kế 4,7 inch, với các nút màn hình chính quen thuộc của iPhone 6 đến 6S, 7, 8 và SE năm 2020. Giống như 3 mẫu khác trong dòng iPhone 12, iPhone 12 mini có màn hình OLED hiện đại và "tai thỏ" với Face ID để mở khóa thiết bị. Hai tính năng này cho phép Apple tối ưu hóa thiết kế của điện thoại với viền nhỏ nhất và diện tích màn hình lớn nhất.

Có thể thấy, iPhone 12 mini trông giống như một chiếc iPhone 5 được tái sinh vậy. Đúng là 12 Mini lớn hơn và có mặt sau bằng kính (thay vì bằng nhôm), nhưng cả hai đều có mặt cắt phẳng bằng nhôm, tạo cảm giác như chúng được thiết kế để bạn cầm trong lòng bàn tay.

Bề mặt hoàn thiện của iPhone 12 mini là tuyệt vời, với dung sai tối thiểu và những điểm nhấn nhẹ, chẳng hạn như các cạnh được vát cẩn thận. Máy có mặt lưng kính bóng bẩy, khung viền nhám, cụm camera sau và "tai thỏ" tích hợp Face ID ở mặt trước khá lớn so với kích thước nhỏ của máy nhưng không gây khó chịu cho người dùng.

Do thân máy hẹp, ngón tay cái của bạn sẽ dễ dàng chạm vào phía bên kia của màn hình. Do thân hình ngắn, nhiều người có thể vuốt từ trên cao xuống mà không gặp khó khăn. Ngoài ra, iPhone 12 mini còn có thể nhét vừa vào những túi quần nhỏ như túi quần dài của phụ nữ.

Như đã nói ở trên, Apple trang bị cho iPhone 12 mini các thông số kỹ thuật và tính năng tương tự như mẫu iPhone 12 thông thường. Đây là một quyết định đáng khen ngợi cho đến khi bạn đã sử dụng thiết bị được một thời gian. Trước hết, việc Apple đặt rất nhiều thứ vào một thân máy nhỏ gọn như vậy là rất ấn tượng. iPhone 12 mini có bộ vi xử lý nhanh nhất trên thị trường di động hiện nay, có cụm camera kép như iPhone 12 thông thường và đáng chú ý nhất là có đầy đủ các thành phần và ăng-ten cần thiết cho cả hai băng tần 5G (sub-6 và mmWave). iPhone 12 Mini hoạt động nhanh, đa nhiệm tốt.

iPhone 12 mini có cụm camera giống iPhone 12 thông thường. Bạn sẽ nhận được một ống kính chính 12MP, góc rộng, khẩu độ f/1.6 và một camera góc siêu rộng 12MP chất lượng thấp hơn. Không giống như mẫu iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini không có ống kính tele và cảm biến LIDAR.

Xin báo cho bạn một tin vui là chất lượng ảnh chụp ra hoàn toàn giống với thông số camera: giống hệt chiếc iPhone 12 thông thường. So với iPhone 11 Pro và Pixel 5, iPhone 12 mini khó có thể tự động kích hoạt chế độ ban đêm. Apple đã cải tiến hệ thống xử lý hình ảnh của mình với bộ vi xử lý A14 Bionic giúp chi tiết trong ảnh phong phú trong nhiều điều kiện ánh sáng hơn.

Hệ thống camera của iPhone 12 mini là rất tốt và không phải tất cả các điện thoại nhỏ nào cũng được như vậy. Thông thường, điện thoại nhỏ bị cắt bỏ nhiều thứ, và camera gần như sẽ là thứ được lược bỏ đi đầu tiên. Tuy nhiên, điều này không xảy ra trên chiếc iPhone 12 mini. Máy có thể quay video tuyệt vời trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, chế độ chân dung thường tốt hơn mong đợi. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng rằng khi bạn nhấn nút chụp trên iPhone 12 Mini thì bạn sẽ có được những bức ảnh như mong muốn. Tốc độ chụp và tốc độ lưu ảnh cũng rất nhanh. Bạn có thể sử dụng camera góc siêu rộng để chụp những bức ảnh hoành tráng.

Điểm trừ

Một trong những nhược điểm của màn hình iPhone 12 Mini là nó không có tốc độ làm tươi cao như nhiều điện thoại Android trên thị trường (bao gồm cả chiếc Pixel 5), có kích thước không khác nhiều so với iPhone 12 Mini.

Điểm trừ lớn trên chiếc iPhone 12 Mini đến từ dung lượng pin của máy. Theo trang The Verge, dù không muốn phàn nàn hay chỉ trích thì cũng cần phải nói rằng thời lượng pin của iPhone 12 Mini kém hơn nhiều so với iPhone 12. Thời lượng pin của iPhone 12 ngắn hơn so với iPhone 11 năm ngoái. Đối với một số người, pin của iPhone 12 mini là đủ, nhưng rõ ràng họ sẽ không thể sử dụng iPhone 12 mini như một chiếc điện thoại di động cỡ lớn.

Trong điều kiện sử dụng bình thường, pin iPhone 12 mini sẽ hết vào buổi tối. Bạn có thể sử dụng máy trong khoảng 4 giờ để hoàn thành các tác vụ như lướt Internet, Facebook và chụp ảnh. Nếu bạn chơi game nặng, bạn sẽ có cơ hội thấy phần trăm pin của máy sụt giảm mỗi phút!

Nhìn chung, thời lượng pin của iPhone 12 Mini là không tốt. Để kéo dài cả ngày, bạn cần phải quản lý pin một chút. Bạn phải tự dặn mình không được chơi game quá nhiều, sạc pin ngay khi có thể, và quan trọng nhất là phải chuẩn bị để kích hoạt chế độ tiết kiệm pin.

2. Google Pixel 5

Tổng quan

Google Pixel 5 sử dụng màn hình OLED 6.0 inch với độ phân giải Full HD+. Máy chạy hệ điều hành Android 11. Pixel 5 được trang bị cụm camera sau gồm 2 camera với độ phân giải lần lượt là 12.2 MP và 16MP. Camera trước của máy có độ phân giải 8 MP. Google Pixel 5 sử dụng chip Snapdragon 765G 8 nhân đi cùng với 8 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong. Máy được trang bị viên pin 4085 mAh, có tích hợp sạc nhanh.

Điểm cộng

Google Pixel 5 là điện thoại thông minh nhôm có thể tái chế. Thực tế, Google đã chứng minh rằng các nhà sản xuất không cần thiết phải sử dụng nhựa hay kính để trang bị cho smartphone của mình hỗ trợ sạc không dây, đây là một điểm rất đáng khen của Google. Việc sử dụng nhôm khiến Pixel 5 trở thành điện thoại thông minh hỗ trợ 5G đầu tiên có cấu trúc thân kim loại. Theo Google, mục đích của việc sử dụng cấu trúc này thay vì chọn nhựa hoặc kính là để làm cho điện thoại mỏng nhất có thể. Cảm giác cầm nắm của máy cũng tạo cảm giác ôm tay cho người dùng.

Hãng trang bị cho màn hình của Pixel 5 một lớp bảo vệ bằng kính Gorilla Glass 6 tương tự như Pixel 4a. Trong điều kiện ánh sáng cao, chúng ta có thể thấy rằng cảm biến khoảng cách được đặt ở sau màn hình, bên dưới tai nghe giúp cho viền điện thoại trở nên rất mỏng.

Google cũng sử dụng cụm camera không lồi và đặt cảm biến vân tay ở mặt lưng giúp điện thoại không bị tình trạng chênh vênh khi đặt trên máy trên mặt bàn. Nhìn chung, thiết kế tổng thể của Pixel 5 không khác nhiều so với Pixel 4a, nhưng có màn hình lớn hơn. Các cạnh được bo tròn và chất liệu có độ bám cao cũng là một số ưu điểm của chiếc smartphone này.

Google Pixel 5 có màn hình OLED linh hoạt với độ phân giải Full HD + (1080 × 2340) và tỷ lệ khung hình 19,5: 9. Kích thước màn hình là 6 inch và có thể hỗ trợ nội dung HDR. Pixel 5 cũng là mẫu Pixel 2020 duy nhất có màn hình tốc độ làm mới 90Hz. Thiết bị có độ chính xác màu sắc tuyệt vời. Ở chế độ "thích ứng" mặc định, màu sắc sống động và rực rỡ với độ tương phản cao. Người dùng cũng có thể chọn từ "tự nhiên" hoặc "tăng cường" tùy theo sở thích và sở thích màu sắc của riêng họ.

Trước khi phát hành Pixel 4a, ngay cả khi đã bật cài đặt "độ sáng thích ứng", dòng Pixel không thể đạt độ sáng cao hơn khi đẩy thanh trượt độ sáng thủ công lên tối đa. Giờ đây, với Pixel 5, khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, màn hình sẽ có độ sáng cao hơn.

Dung lượng pin của Pixel 5 khá ấn tượng so với các phiên bản trước, lên tới 4.080 mAh. Kết hợp với các yếu tố khác như bộ vi xử lý tiết kiệm năng lượng, thời lượng pin của máy đã được cải thiện. Trước Pixel 5, thời lượng pin luôn là điểm yếu nhất trên dòng Pixel. Để tiết kiệm điện hơn, Google đã trang bị cho Pixel 5 chức năng chỉ kích hoạt màn hình 90Hz khi người dùng chạm vào màn hình. Khi để màn hình ở chế độ 60Hz, Pixel 5 có thể cung cấp gần 26 giờ đàm thoại, hơn 12,5 giờ duyệt web và hơn 18 giờ xem video liên tục.

Để kiểm tra chính xác mức tiêu thụ pin, GSM Arena đã mở tùy chọn dành cho nhà phát triển để buộc màn hình luôn chạy ở tần số 90Hz. Kể từ đó, Pixel 5 đã cung cấp hơn 12 giờ lướt web và gần 17 giờ phát video. Những con số này không khác nhiều so với cài đặt màn hình 60Hz.

Pixel 5 đi kèm với bộ sạc USB-C Power Delivery 18W, có thể cung cấp 41% năng lượng trong nửa giờ và mất 1 giờ 35 phút để sạc đầy. Pixel 5 cũng hỗ trợ sạc không dây Qi, tốc độ sạc nhanh lên đến 12W và có thể thực hiện sạc ngược 5W cho các phụ kiện như Pixel Buds hoặc các điện thoại thông minh hỗ trợ Qi khác.

Với Pixel 5, Google trang bị vi xử lý tầm trung thay vì chip 800 series cao cấp của Qualcomm. Google không còn cạnh tranh về thông số kỹ thuật, nhưng hy vọng sử dụng Snapdragon 765G để cung cấp cho người dùng một thiết bị ổn định. Đây là chip xử lý được xây dựng trên tiến trình 7nm, cho hiệu năng mạnh mẽ, tiết kiệm điện năng và hỗ trợ mạng 5G. 765G bao gồm một cụm hiệu năng với hai lõi ARM Cortex-A76 với xung nhịp là 2,4GHz và 2,2GHz. Đồng thời, cụm tiết kiệm năng lượng gồm 6 nhân ARM Cortex-A55 với xung nhịp lên đến 1.8GHz. Tùy thuộc vào CPU, nhân có thể chạy với tốc độ khác nhau.

Về chức năng chụp ảnh, Google đã trang bị cho Pixel 5 cụm camera kép với một ống kính góc rộng 12,2 MP, khẩu độ f / 1.7 và camera góc siêu rộng 16MP, f / 2.2. Có vẻ như sau nhiều phản ánh của người dùng, hãng đã quyết định sử dụng Pixel 5 với camera góc siêu rộng thay vì camera tele như Pixel 4. Chất lượng ảnh chụp dưới ánh sáng mạnh của camera chính khá tốt, độ tương phản cao và chi tiết tốt. Với camera góc siêu rộng, dù không có tính năng tự động điều chỉnh lấy nét nhưng các bức ảnh vẫn có thể thể hiện rõ ràng các chi tiết. Trong điều kiện ánh sáng yếu, ảnh chụp bởi Pixel 5 rất tốt. Màu sắc và độ phơi sáng rất trung thực, mặc dù đôi khi cân bằng trắng có thể bị ảnh hưởng. Camera góc siêu rộng yếu hơn camera chính nhưng nó vẫn có các công cụ hỗ trợ người dùng khi chụp ảnh thiếu sáng vào ban đêm.

Điểm trừ

Việc chỉ được trang bị chip Snapdragon 765G là điểm trừ của Pixel 5. Không những nó không đem đến một hiệu năng mạnh mẽ như những đối thủ trên thị trường mà nó còn không thực sự hoạt động hiệu quả trên Pixel 5 và chưa thể hiện được hết sức mạnh vốn có, theo GSM Arena.

Vì không có được một hiệu năng khủng, nên khả năng gaming trên Google Pixel 5 là khá khiêm tốn. Người chơi vẫn có thể chơi những tựa game phổ biến như PUBG Mobile, Liên Quân Mobile, COD ở mức setting thấp. Tuy nhiên khi chơi trong thời gian dài thì máy sẽ xuất hiện hiện tượng drop FPS khi chơi.

3. Tổng kết

iPhone 12 Mini có phần nhỉnh hơn về mặt hiệu năng so với Google Pixel 5. Vì vậy nếu bạn đang cần tìm một chiếc máy nhỏ gọn đi kèm với khả năng gaming thì iPhone 12 Mini sẽ là chiếc máy phù hợp với bạn. Đối với Pixel 5, mặc dù có hiệu năng không được tốt tuy nhiên nếu xét trên phương diện công việc thì Pixel 5 vẫn làm rất tốt, máy thuần Google nên thực hiện các tác vụ hàng ngày mượt mà và đặc biết Pixel 5 có dung lượng pin được tối ưu tốt hơn so với iPhone 12 Mini.

Hiện Google Pixel 5 đang được bán trên thị trường với mức giá khoảng 18 triệu đồng. iPhone 12 Mini cũng đang được bán trên thị trường với mức giá khoảng 18 triệu đồng.

Dịch tổng hợp từ Cnet, GSM Arena, Tech Radar, Engadget