OpenAI chặn một loạt các tài khoản ChatGPT đến từ Châu Á

Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng ChatGPT đã chặn một lượng lớn tài khoản, đặc biệt là các tài khoản ở Châu Á. Việc làm này đã được ChatGPT thực hiện từ ngày 31 tháng 3, gây lo ngại cho những người dùng đang cố gắng tìm hiểu lý do đằng sau việc tài khoản của mình bị chặn.

Cho đến nay, OpenAI vẫn chưa đưa ra bình luận gì về sự việc này. Mặc dù không có mặt chính thức ở Trung Quốc, nhưng một số người trên một số nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc đã cung cấp dịch vụ đăng ký tài khoản ChatGPT kể từ khi ra mắt, tạo ra doanh số bán hàng đáng kể.

Các nhà phân tích trong ngành đã suy đoán về những lý do có thể dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản, bao gồm đăng ký tài khoản hàng loạt, lạm dụng API và các sự cố kỹ thuật do lưu lượng truy cập quá mức gây ra. Các sự kiện gần đây như Ý cấm sử dụng ChatGPT và Samsung tuyên bố rò rỉ dữ liệu do chương trình này càng làm tăng thêm mối lo ngại về sản phẩm AI của người dùng Trung Quốc.

Việc chặn tài khoản quy mô lớn bắt đầu vào ngày 31 tháng 3 và kể từ đó đã gây ra sự hoang mang cho người dùng. Nhiều người dùng đã thấy tài khoản của họ bị chặn và một số người gặp sự cố với việc đăng ký gói ChatGPT Plus của họ. OpenAI đã không đưa ra lời giải thích chính thức cho sự việc này.

Một số người dùng cho rằng những tài khoản bị ảnh hưởng nặng nề nhất là những tài khoản được đăng ký theo đợt, trong khi những người khác nghi ngờ việc lạm dụng API.

Bất chấp sự hoang mang và suy đoán tiêu cực xung quanh ChatGPT, hoạt động trên thị trường chứng khoán của các công ty liên quan không bị ảnh hưởng tiêu cực. Cổ phiếu của ChatGPT vẫn dẫn đầu mức tăng, với nhiều cổ phiếu tăng hơn 5%. Cho đến khi OpenAI đưa ra lời giải thích chính thức về việc tạm ngưng tài khoản, người dùng nên thận trọng và theo dõi tình hình chặt chẽ.

Theo Gizmochina