Nóng: Có tới 7 triệu người Việt Nam mắc bệnh trào ngược dạ dày

70% dân số Việt Nam có nguy cơ mắc phải các bệnh liên quan tới dạ dày, trong đó khoảng 26% mắc bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, 20% dân số là trào ngược dạ dày thực quản trong đó có 30% là mãn tính. Những con số trên được GS.TS. Nguyễn Khánh Trạch - Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam - cho biết tại hội thảo khoa học “Hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày thực quản từ thảo dược” do Hội Nội khoa Việt Nam phối hợp cùng Công ty CP Anvy tổ chức vào chiều 19/1.

Hội thảo nằm trong chương trình “Vì Sức khỏe người Việt” của Hội Nội khoa Việt Nam.

Theo GS.TS Nguyễn Khánh Trạch, trào ngược dạ dày thực quản là bệnh mạn tính, nên ngoài việc điều trị bằng Tây y trong các giai đoạn cấp tính thì cần kết hợp sử dụng thêm các thảo dược hỗ trợ để tăng khả năng tháo rỗng dạ dày hay cơ thắt thực quản, làm lành các vết loét, để giảm tình trạng tái phát và biến chứng bệnh. “Trào ngược dạ dày thực quản rất dễ nhầm lẫn với viêm loét dạ dày tá tràng vì đều có những triệu chứng giống như như ợ hơi, ợ chua, đau vùng thượng vị, nhưng lại là hai bệnh lý khác nhau, cần có cách xử trí riêng biệt, mà bệnh nhân không biết nên rất dễ nhầm lẫn” - GS.TS Nguyễn Khánh Trạch nhấn mạnh.

Phân tích về thực trạng các thuốc điều trị trào ngược dạ dày thực quản, GS.TS Đào Văn Phan - nguyên Trưởng bộ môn Dược Lý trường Đại học Y Hà Nội - chia sẻ: Hiện nay, đa số người bệnh bị trào ngược dạ dày thường có xu hướng tìm đến các loại thuốc giảm tiết acid để sử dụng với mục đích mong muốn các triệu chứng được thuyên giảm một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, khi sử dụng những nhóm thuốc này, bệnh nhân rất dễ gặp phải những tác dụng phụ khi dùng thuốc không đúng cách. Và một số nguyên nhân của bệnh trào ngược dạ dày thực quản mà Tây y chưa giải quyết được triệt để, cần có sự kết hợp từ các thảo dược như tăng đóng chặt cơ thắt thực quản hay kích thích tiêu hóa để nhanh tháo rỗng dạ dày.

Ngoài ra, với các bệnh mạn tính, trên thế giới đang có xu hướng quay lại với thảo dược thiên nhiên, vẫn hiệu quả lại an toàn khi sử dụng lâu dài. Với Tây y, người bệnh phải dùng phối hợp nhiều loại thuốc dài ngày còn Đông y lại sử dụng các vị thảo dược đa tác dụng “tấn công” mọi mặt của chứng bệnh để giải quyết triệt để 5 căn nguyên gây bệnh trào ngược dạ dày thực quản, gồm có trung hòa axit dư thừa để chống trào ngược, an thần để giảm stress, giảm tiết acid dạ dày, tăng cường chức năng tiêu hoá, nhanh tháo rỗng dạ dày, tăng đóng chặt cơ thắt thực quản, phục hồi tổn thương niêm mạc, làm lành các vết viêm loét trong dạ dày.

PGS.TS Nguyễn Thượng Dong - nguyên Viện trưởng Viện dược liệu Trung ương - cho biết: “Việt Nam có rất nhiều thảo dược quý có tác dụng tốt với bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Trong đó tôi có thể kể đến 1 số loại dược liệu đã có những nghiên cứu chứng minh hiệu quả rõ ràng như Chi tử, giúp trung hòa axit dạ dày, tái tạo niêm mạc thực quản, giúp an thần, giảm stress giúp giảm tiết acid dịch vị. Bạch thược có tác dụng thư giãn não bộ, giảm stress, ức chế HP, giảm co thắt dạ dày, chống viêm. Mộc hương, can khương giúp kích thích tiêu thực, giảm co thắt dạ dày, ức chế HP. Hoài sơn có tác dụng trung hòa axit dịch vị, bao tráng niêm mạc. Bạch linh giúp an thần, giảm stress, tăng tháo rỗng, giảm chướng bụng.”

Đã có gần 30 năm tìm tòi nghiên cứu về thảo dược sau khi tốt nghiệp đại học Dược Hà Nội để tạo ra sản phẩm mang thương hiệu thảo dược Việt, dược sĩ Tô Hồng Thái - Chủ tịch Công ty cổ phần Anvy - cho biết: Xu hướng tại các nước châu Âu là sản xuất các sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên, an toàn, lành tính để từng bước hạn chế sự lệ thuộc thuốc tây Y đặc biệt với các bệnh lý mãn tính.” Mà Việt Nam có nhiều loại thảo dược có tác dụng tốt với bệnh viêm loét và trào ngược dạ dày thực quản. Vì thế, ông Tô Hồng Thái đã cùng các nhà khoa học đầu tư, nghiên cứu để có được sản phẩm điều trị bệnh trào ngược dạ dày, đồng thời, ứng dụng công nghệ hiện đại vào chiết xuất để lấy được hàm lượng hoạt chất cao, mang lại hiệu quả nhanh, mạnh, bền vững cho các sản phẩm.

Tại hội thảo, Hội Nội khoa Việt Nam đã ký kết hợp tác truyền thông tư vấn sức khỏe cộng đồng với Công ty Anvy, theo đó, Hội Nội khoa Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chương trình truyền thông “Vì sức khỏe người Việt” ở các lĩnh vực khác nhau để thúc đẩy việc sử dụng cây thuốc Việt trong điều trị bệnh.