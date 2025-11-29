Nhận eSIM SkyFi miễn phí khi bay Vietjet quốc tế ngày cuối năm

Từ nay đến 31/12/2025 (Số lượng có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến), đặt vé quốc tế đến Việt Nam tại https://www.vietjetair.com hoặc ứng dụng Vietjet Air để nhận ngay 01 eSIM du lịch SkyFi miễn phí dung lượng 500MB tốc độ cao, sử dụng tại Việt Nam trong 31 ngày kể từ ngày đến (Điều kiện và điều khoản.). Hành khách chỉ cần chọn nhận eSIM miễn phí tại bước dịch vụ bổ sung, eSim sẽ được gửi trực tiếp qua email của khách hàng, dễ dàng kích hoạt qua mã QR.

Cùng Vietjet khám phá mọi miền Việt Nam và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân, bạn bè nhờ eSIM du lịch SkyFi, như một hành trình tận hưởng và tri ân chính mình sau năm 2025 đầy nỗ lực. Tận hưởng nhịp sống năng động ở TP.HCM, không khí se lạnh dịu nhẹ của Hà Nội cuối năm hay vẻ đẹp yên bình ở Phú Quốc, … Tất cả mở ra vô vàn trải nghiệm độc đáo về văn hoá, lịch sử và ẩm thực đang chờ bạn!

Đặt vé Vietjet dịp cuối năm và Tết sắp tới này để “biết ơn mình bằng hành trình trên mây”, cảm ơn chính mình sau một năm đầy nỗ lực, cùng tận hưởng những chuyến bay cùng bạn bè, người thân, gia đình… Vietjet chào đón người dân và du khách trên những chuyến bay thoải mái cùng đội tàu bay hiện đại tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, cùng thực đơn đặc sắc ẩm thực Việt Nam và quốc tế với các món ăn nóng tươi ngon, Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam..., và nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000m.

Biết ơn mình bằng hành trình trên mây - Vietjet thôi!