Người khuyết tật tiếp cận với bảo trợ xã hội qua nền tảng công nghệ số

Giải pháp này trong khuôn khổ Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (KVMAP). Dự án do Cơ quan hợp tác phát triển Hàn Quốc (KOICA), Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) triển khai, dưới sự bảo trợ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH).

Ứng dụng được nâng cấp trên nền tảng số do Trung tâm quốc tế (IC) xây dựng, khả dụng trên cả 2 hệ điều hành iOS và Android. Theo đó, phần mềm giúp người khuyết tật, nạn nhân bom mìn có thể thuận tiện khai báo thông tin về tình trạng khuyết tật, in giấy xác nhận khuyết tật và có thể nhận được sự hỗ trợ phù hợp của Chính phủ, cập nhật nhu cầu cần hỗ trợ với các cấp quản lý liên quan. Nền tảng số này chạy hoàn toàn trên web, dữ liệu được quản lý tập trung, đảm bảo an toàn thông tin.

Đối với cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội, nền tảng số này chuyển đổi cách thức làm việc. Ứng dụng giúp Bộ LĐTBXH và các Sở ngành tại địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu về người khuyết tật một cách kịp thời và chính xác. Từ đó, việc hoạch định chính sách được thuận lợi hơn để đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật.

Hiện nền tảng số này đã được thử nghiệm thành công ở 9 tỉnh, thành phố (Quảng Bình, Bình Định, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Vĩnh Long), với 90.000 người khuyết tật đã đăng ký trên hệ thống. Sau giai đoạn thí điểm, ông Nguyễn Văn Hồi - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH đề nghị tiếp tục nâng cấp hoàn thiện để sẵn sàng đưa vào sử dụng trên toàn quốc.

“Chúng tôi sẽ thúc đẩy triển khai áp dụng phần mềm ở tất cả các cấp đồng thời với việc tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xã hội, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc và giải quyết chính sách trợ giúp cho người khuyết tật và nạn nhân bom mìn” – ông Hồi nhấn mạnh.

Lần đầu tiếp cận với ứng dụng, chị Trần Lệ Quyên - giáo viên ngôn ngữ ký hiệu của trung tâm SCDeaf (Trung tâm hỗ trợ và kết nối người điếc với xã hội) – chia sẻ: “Ứng dụng phần mềm này thật sự thân thiện và dễ sử dụng. Tôi thấy đây là ứng dụng tốt và cần thiết cho người khuyết tật”.

“Khi truy cập vào ứng dụng này, tôi có thể đăng ký thông tin để xin xác nhận mức độ khuyết tật với chính quyền địa phương. Với những bạn khuyết tật ở vùng sâu vùng xa, sử dụng ứng dụng này sẽ giúp họ tiết kiệm thời gian đi lại và họ có thể cập nhật được nhu cầu, từ đó có thể nhận được những hỗ trợ của Chính phủ và các dự án khác nhau” - anh Cao Ngọc Hùng - vận động viên môn ném lao, Hiệp hội Paralympic Việt Nam bày tỏ.

Bà Caitlin Wiesen - Trưởng đại diện thường trú của UNDP - nhận định, người khuyết tật là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội và bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Theo ước tính, Việt Nam hiện có khoảng hơn 6 triệu người khuyết tật (chiếm khoảng 7% dân số). Từ đó, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy các giải pháp sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề của nhóm này.

“Đánh giá nhanh về tác động kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19 đối với người khuyết tật của UNDP cho thấy, có khoảng 24% người tham gia khảo sát không có giấy chứng nhận khuyết tật. Đây là một trong những nguyên nhân khiến họ chưa tiếp cận được đầy đủ với các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết” - Bà Caitlin Wiesen cho hay.

Đại diện UNDP cho biết thêm, dự án đã xây dựng và đóng góp giải pháp số, đem lại lợi ích cho không chỉ nạn nhân bom mìn mà cả cộng đồng người khuyết tật. Nhờ dữ liệu cập nhật, chính xác, đáng tin cậy, Chính phủ có thể cung cấp đầy đủ dịch vụ và hỗ trợ cần thiết, đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật.